Eslovaquia - España: cómo ver desde cualquier parte el partido decisivo de la selección

España y Eslovaquia se enfrentan en la última jornada del Grupo E de la Eurocopa 2021. Los pobres resultados de La Roja han convertido este encuentro en decisivo y es necesario ganar a la selección eslovaca para seguir adelante en el campeonato, ya que los nuestros no pudieron pasar del empate ni ante Suecia ni ante Polonia. A pesar de tener la posesión del balón y de tener numerosas ocasiones de gol, otra vez la falta de contundencia sobre la portería rival se convierte en un serio problema para la selección española.

Lee nuestra guía sobre dónde ver el España - Polonia y cómo ver la Euro2020 estés donde estés.

Eslovaquia - España Euro2020 Fecha: miércoles, 23 de junio Hora: 18:00 hora española Estadio: La Cartuja, Sevilla Emisión en directo: Tele5, Mitele Míralo desde cualquier lugar con una de las mejores VPNs

Tras el segundo empate de España en la fase de grupos todo queda abierto y, dependiendo del resultado que hoy se consiga, la selección podría pasar como primera de grupo (si Suecia pierde contra Polonia), o irse para casa si tienen un mal resultado y los polacos dan la sorpresa consiguiendo una victoria. Si Suecia y España ganan sus respectivos encuentros, los de Luis Enrique se clasificarán como segundos de grupo. Lo curioso de este campeonato en el que se clasifican para octavos de final los 4 mejores terceros de cada grupo, es que La Roja podría pasar de ronda empatando o perdiendo, siempre con un ojo puesto en lo que haga Polonia contra Suecia.

La situación de la selección española es crítica y, vistos los dos primeros partidos, la posibilidad de enfrentarse al drama de la eliminación en fase de grupos es muy real para nuestro combinado nacional. Siendo esta una situación que, normalmente, cualquier aficionado querría evitar, el juego del equipo unido a la polémica lista de jugadores que Lucho ha llevado al torneo y las discutidas alineaciones y cambios en los dos partidos previos a hoy, hacen que muchos hinchas de La Roja prefieran un doloroso debacle que propicie un cambio de ciclo, de cuerpo técnico y de algunos jugadores en la escuadra española.

El pase a la siguiente fase, por poco sentido que parezca tener, podría ser perjudicial a largo plazo para el equipo. Por un lado, se corre el riesgo de que nos crucemos contra una selección de las favoritas, o que simplemente esté en más forma que España, e inflijan a los nuestros un severo correctivo para mandarlos a casa todavía más señalados, y despejando las dudas de que la selección española ya no está, ni de lejos, entre las grandes. Por otro lado, si España se clasifica y tiene suerte en los cruces y en los partidos, podría avanzar un par de eliminatorias, dando así una falsa sensación de proyecto sólido de cara al futuro, minimizando los cambios que (quede como quede España en esta Euro) se deben hacer, y poniendo en peligro una buena preparación del próximo campeonato.

Por supuesto, lo ideal sería que Luis Enrique por fin dé con la tecla, los jugadores se motiven y nos hagan creer que es un equipo fiable que puede llegar a la final con buen juego y mirando a la cara a los rivales. Sin duda, la plantilla tiene calidad y el seleccionador está avalado por buenos resultados en el pasado, tanto en la selección como en otros clubes. Sin embargo, por muy buena que sea la tripulación y experimentado el capitán, el barco puede hundirse si no se trabaja en equipo, con un plan bien definido y con cada hombre sabiendo lo que debe hacer. Porque, si el equipo no está unido, puede que lo mejor sea gritar ¡sálvese quien pueda!, abandonar la nave y volver al astillero, donde poder construir un nuevo buque, con nuevos marineros y otro capitán.

Sigue leyendo para saber cómo ver el partido de Eslovaquia contra España gratis esta tarde.

(Image credit: Mike Kireev/NurPhoto via Getty Images)

Eslovaquia - España: ¿dónde verlo?

Esta Eurocopa está siendo ofrecida en abierto por televisión por el grupo Mediaset, y las emisiones de los partidos más importantes se reparten entre Cuatro y Telecinco. Concretamente, el partido de España de hoy se podrá ver en Telecinco a partir de las 18:00h.

Cómo ver el Eslovaquia - España en streaming

¿Cómo? ¿Que va a jugar España y (seleccione su problema) tu tele se ha estropeado / se ha cortado la señal / no tienes televisión en casa? ¡Tranquilo! En España se pueden ver los partidos de la Eurocopa por internet, accediendo a las webs de Cuatro y Telecinco. Desde estas páginas puedes ver las emisiones en directo de ambos canales y, por lo tanto, puedes sintonizar los partidos que se emitan en esas cadenas. También tienes la opción de usar la plataforma Mitele.

¿Qué es Mitele?

Mitele es una plataforma de televisión a la carta y en directo de Mediaset España. Desde aquí se pueden ver contenidos de Cuatro, Telecinco, FDF, Energy, Divinity y Be Mad. Con ella puedes acceder a su programación en cualquier momento y desde cualquier dispositivo gracias a sus aplicaciones para smart Tvs, Android o iOS.

Cómo ver el Eslovaquia - España desde el extranjero

Si estás en el extranjero, probablemente no podrás sintonizar el partido como lo harías normalmente desde casa. Esto se debe al bloqueo geográfico, una restricción digital que hace que ciertos servicios de TV y streaming solo sean accesibles en el país o región en la que se encuentran. No te preocupes, ya que tienes la opción de usar una VPN para conectar con tu plataforma preferida estés donde estés. Es realmente fácil de hacer, así que no sientas que tienes que perderte este partidazo porque coincide con tus merecidas vacaciones.

A continuación te ofreceremos una amplísima selección de VPNs para que elijas la que mejor se ajuste a tus necesidades, presupuesto, sistema operativo o facilidad de uso.