El ultra gran angular del iPhone 13 Pro tendrá dos grandes mejoras

Aunque no esperamos grandes mejoras en las cámaras del iPhone 13 comparadas a las del iPhone 12, hemos escuchado unos rumores con posibles retoques, y parece que se harán dos en la cámara ultra gran angular.

Esto lo dice Ming-Chi Kuo (un analista reputado que filtra información de Apple) en una nota vista por 9to5Mac donde la cámara ultra gran angular del iPhone 13 Pro y Pro Max incluirá enfoque automático.

Podrías deducir que las del iPhone 12 ya lo tenían, pero es un enfoque fijo, no te puedes enfocar a algo en concreto. No es un problema grave, ya que los grandes angulares suelen usarse para paisajes, donde los detalles están lo suficientemente lejos para no tener que enfocarlos, pero añadir el enfoque automático ayudará con los grandes angulares que tengan menos espacio.

Elementos extra

Kuo también dice que el iPhone 13 Pro y Pro Max tendrán un ultra gran angular de seis elementos, uno más de los que tienes la gama iPhone 12. Es un cambio que mejorará la calidad de imagen.

Aunque Kuo menciona solo a los modelos del iPhone 13 Pro para esta mejora, añade que toda la familia de iPhone 14 tendrá estas mejoras. Así que si quieres un ultra gran angular mejorado sin gastarte el dineral que vale el enorme Pro, tendrás que esperar hasta 2022.

Cabe mencionar que esto no es ninguna novedad. Kuo ya lo dijo hace unos meses, cuando empezaban los rumores sobre el iPhone 13, y lo escribíamos con pinzas de sal, porque podría haber cambios durante su desarrollo. Ahora parece que se están materializando, pero nosotros seguiremos desconfiando hasta que veamos el resultado final.

Será en septiembre cuando Apple desvele toda la gama de iPhone 13. Mientras, quédate en TechRadar para saber todas las noticias y filtraciones.