El próximo premium de Nokia podría tener una cámara de 108MP y lanzarse el 8 de abril

Este fin de semana hay noticias oficiales y no oficiales sobre Nokia. Primero, las oficiales: el propietario de la marca Nokia, HMD Global, ha anunciado un evento de lanzamiento para el 8 de abril, cuando presumiblemente veremos su próximo smartphone de nivel premium. La promoción del evento usa el hashtag #LoveTrustKeep y tiene una imagen de un hombre mirando un frondoso bosque. No estamos seguros de poder adivinar lo que tienen preparado a partir de estas pistas, pero siéntete libre de imaginar. No hemos oído muchos rumores de Nokia últimamente, pero es posible que lo que se presente en este evento es el Nokia 10, la secuela tan esperada de los smartphones con las especificaciones más altas de la gama Nokia, que de momento son el Nokia 8.3 5G. y el Nokia 9 Pureview.

NokiaPowerUser tiene información interna interesante que podría ser relevante: sus fuentes informan que Nokia lanzará un nuevo dispositivo con un procesador Qualcomm Snapdragon 775 bajo el capó y una cámara principal de 108MP como una de las cinco cámaras que tiene en la parte trasera.

¿Y qué hay del nombre?

NokiaPowerUser continúa diciendo que el nombre Nokia G10 ha sido visto en presentaciones de prueba, y la estrategia de 'naming' tan usada por Nokia para sus smartphones ciertamente podría cambiar por algo renovado y fresco.

Más detalles que se han conocido en la filtración sugieren que este móvil tendrá soporte de grabación de vídeo 4K/60 fps, 5G integrado y compatibilidad con las últimas redes y dispositivos Wi-Fi 6E. Parece que el smartphone tendrá un nivel entre medio y premium.

Nada de esto está garantizado todavía, y antes que esto habíamos escuchado que Nokia estaba preparando un dispositivo con el procesador Snapdragon 875, ahora anunciado y disponible como Snapdragon 888. Es posible que varios modelos diferentes estén en producción.

En cualquier caso, algo va a llegar el 8 de abril, ya sea el Nokia G10, un buque insignia con otro nombre distinto, o ninguna de las dos cosas. Sin duda, surgirán más rumores y teorías de aquí a ese día sobre lo que nos espera.