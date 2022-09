Este móvil de Nokia es como un 3310 con unos auriculares inalámbricos incrustados a su espalda - Y me encanta

Aquí en TechRadar, probamos y analizamos todo tipo de móviles, incluidos algunos de los mejores smartphones pequeños del mercado: minibestias 5G con buenas cámaras, resoluciones de vídeo impresionantes, buen audio y mejoras del ecosistema para facilitarnos la vida.

Pero el Nokia 5710 XpressAudio no es nada de eso.

Para algunos, el Nokia 5710 XpressAudio es poco más que una novedad con auriculares inalámbricos incluidos en la parte trasera. Pero para otros muchos, nostálgicos del pasado, es una alegría a un precio barato, que además de darnos una ración de pura nostalgia con 4G añadido, también es como una lección de lo lejos que hemos llegado en dos décadas.

¿Recuerdas cómo eran los móviles en aquellos tiempos? Pues incluso si aún no habías nacido en el 2000, con este modelo puedes vivir esa experiencia.

El hecho de que el estuche de carga esté incrustado en el móvil te ayuda a que no tengas que preocuparte porque se pierda, ¿no? (Image credit: Future)

A mí me ha encantado la experiencia. Disfruté de la oportunidad de sacar una batería nuevecita de 1.450mAh de su pequeña fundita de plástico, abrir la parte trasera de mi nuevo dispositivo, alinear los tres contactos de la batería, deslizar la batería en el teléfono, volver a apretar el móvil contra la parte trasera con la esperanza de que todo quedara bien unido, y dar la vuelta al Nokia, para mirarlo de frente, y pulsar unos segundos el botón de encendido como si fuera 1999. Es como montar en bicicleta... nunca se olvida.

Pero ahora, ¡hay cosas nuevas que se pueden hacer! Con el Nokia 5710 XpressAudio, también puedes introducir los auriculares incluidos, de colores a juego, en la parte trasera del teléfono para activarlos y cargarlos (hay una puerta deslizante que, curiosamente, cubre la lente de la cámara cuando está abierta) y luego seguir las instrucciones en pantalla para emparejarlos con el 5710 y ¡ya puedes escuchar MP3! O bien, haz como yo y dirígete directamente a la pestaña de radio FM del menú y escucha la emisora que hayas elegido.

Es una experiencia retro extrañamente futurista: el "inalámbrico" original se encuentra con la conectividad inalámbrica de la nueva escuela, pero en un dispositivo cuyo pariente más reciente es la línea XpressMusic de móviles Nokia que se dejó de fabricar en 2010.

En realidad, el Nokia 5710 XpressAudio parece más antiguo, a pesar de su conectividad 4G. En mi mano, me recuerda al Nokia 5310 lanzado en 2007, o incluso a mi querido 3210, cuando jugar a un juego "oculto" o componer mi propio tono de llamada era entrar en un reino vanguardista y revolucionario, solo para expertos.

¿Y qué me dices de cuando las baterías duraban semanas?

¿Recuerdas en 1999, cuando tenías que introducir por ti mismo la batería en tu móvil al comprarlo? (Image credit: Future)

Por cierto, sí, encontrarás el clásico juego de la serpiente instalado (que sigue siendo igual de adictivo). Los auriculares incluidos se ajustan bien, y funcionan de forma aceptable, aunque son básicos.

Pero la verdadera razón por la que creo que a la gente le gustará este Nokia dual-sim no tiene nada que ver con los auriculares incluidos, por muy divertidos que sean.

Sus características son básicas, y en una época de móviles plegables (opens in new tab) insignia impresionantemente caros, los 48MB de RAM y los 128MB de almacenamiento interno del Nokia 5710 XpressAudio (que pueden ampliarse hasta 32GB con una tarjeta MicroSD, gracias a una ranura situada junto a las pequeñas ranuras SIM) son una opción tranquilizadora con unos límites conocidos y amigables para tu bolsillo (no olvidemos que estamos en crisis, señores).

El teléfono viene con una pantalla QVGA de 2,4 pulgadas y una cámara trasera de 0,3MP con flash LED. Lleva un procesador Unisoc T107 y viene con el sistema operativo S30+ de Nokia.

Pero aquí está la cosa: mide 138,9mm de largo, 47,7mm de ancho y 16,2mm de grosor y la pantalla es bonita y grande. Pesa 129,1g y tiene dos grandes botones de volumen en el lado izquierdo, que, por supuesto, se pueden bloquear.

El juego de la serpiente, al estilo 2022 (Image credit: Future)

Para mí, el gran atractivo es este: Nokia afirma que el 5710 puede "durar semanas en suspensión". Esto sí que es un Nokia de los de antes. Imagina un teléfono en el que puedas confiar durante días... y días, y que siga encendido: estamos acostumbrados a vivir con el miedo de quedarnos sin batería a media tarde, y sin dudas lo que casi todo el mundo echa de menos son aquellos tiempos en los que la duración de la batería de un móvil se contabilizaba en días.

Tal vez, en estos tiempos inciertos que corren, anhelo un pedacito del pasado, pero con 4G y auriculares añadidos. Creo que el deseo generalizado de un teléfono que se limite a hacer su trabajo de comunicación lo suficientemente bien y poco más, por un precio bajo, está creciendo.

El Nokia 5710 XpressAudio tiene un precio de 79.99€ en España, y lo puedes comprar en la web oficial de Nokia (opens in new tab).

¿Se convertirá en uno de los mejores teléfonos Nokia de 2022? Pues no. Pero eso no significa que no tenga su público.