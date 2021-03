El OnePlus Watch llega el próximo 23 de marzo junto con el OnePlus 9

El OnePlus Watch ha tardado mucho en llegar, pero la espera casi ha terminado: OnePlus ha confirmado que este dispositivo hará su debut oficial el próximo 23 de marzo, el mismo día que obtendremos la presentación del OnePlus 9.

Según un tweet y una publicación original en el foro, OnePlus reveló detalles sobre algo que apunta directamente a un smartwatch, y añadió que "Lo pediste. Lo tendrás." en las redes sociales. Si no se refieren al OnePlus Watch, nos quedaríamos absolutamente impresionados.

"Esta nueva incorporación a la familia OnePlus es saludable, puntual e incluso cuidará de ti mientras duermes", continúa diciendo OnePlus en su publicación del foro, así que suponemos que el dispositivo rastrea el sueño, muestra la hora e incluye muchas funciones fitness integradas.

El tweet también hace referencia al 23 de marzo, que es cuando OnePlus ha confirmado que presentará la serie OnePlus 9. Y su colaboración con Hasselblad respecto a las nuevas cámaras para sus smartphones ya es algo que OnePlus ha anunciado, lo cual ha acaparado toda nuestra atención.

You asked for it. You're getting it.March 12, 2021 See more

Rumors of a OnePlus smartwatch stretch back years. Back in 2016 the company confirmed that such a device had been in the early stages of development, but that the company had decided to focus exclusively on phones in the future.

Eventually, OnePlus changed its mind. There had been plenty of speculation that the OnePlus Watch was back on the drawing board once again even before CEO Pete Lau said that the wearable was definitely on the way.

That announcement was made at the end of last year and since then the question has been when it would see the light of day. With a OnePlus 9 event on March 23, that date was already a good bet, but it's now just about confirmed.

We haven't heard too much about what the OnePlus Watch might bring with it in terms of specs and features, but based on patent filings it looks as though there will be a couple of variants at least. In a couple of weeks, all will be revealed.

Los rumores sobre un smartwatch de la marca OnePlus se remontan a varios años atrás. En 2016, la compañía confirmó que dicho dispositivo había entrado en las primeras etapas de desarrollo, pero que la compañía había decidido centrarse exclusivamente en smartphones para el futuro.

Más tarde, OnePlus cambió de opinión. Hubo mucha especulación sobre que el OnePlus Watch se encontraba de nuevo en proceso, incluso antes de que el director ejecutivo, Pete Lau, confirmara que este dispositivo estaba definitivamente en camino.

Esta noticia llegó a finales del año pasado y, desde entonces, la pregunta ha sido cuándo vería la luz. Así que con el evento de OnePlus 9 programado para el 23 de marzo, la fecha comenzó a sonar como una buena apuesta para la presentación, lo cual ahora ya está casi confirmado.

Todavía no tenemos mucha información sobre lo que el OnePlus Watch podría traer consigo en cuanto a especificaciones y características, pero según las solicitudes de patente, parece que obtendremos al menos un par de variantes. De todas maneras, en tal solo un par de semanas, todo saldrá a la luz.