Dónde ver el Croacia - España de esta tarde: cómo seguir el partido incluso sin una tele

La Roja ha llegado a octavos de final después de una fase de grupos en la que empezó con muchas dudas, pero que terminó dando un golpe de autoridad. España endosó cinco goles a Eslovaquia que les sirvieron a los nuestros para volver a tomar confianza en el acierto de cara a la portería, y para volver a demostrar que España puede ser una selección muy peligrosa, capaz de encontrar las vulnerabilidades en el contrario, a hacer mucha sangre a partir de ellas.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que Eslovaquia era uno de los combinados más asequibles a los que cualquier equipo se podía enfrentar en esta Euro 2020, y Croacia tiene un nivel claramente superior. Liderados por el madridista Luka Modric, los croatas tienen uno de los centros del campo más sólidos y fiables de todo el campeonato, y aunque no puedan contar con Perisic, su mejor delantero, sigue siendo un equipo con nivel para plantar cara y dar problemas a España.

Croacia - España Euro2020 Fecha: lunes, 28 de junio Hora: 18:00 hora española Estadio: Telia Parken, Copenhague Emisión en directo: Tele5, Mitele Puedes verlo desde cualquier lugar con una de las mejores VPNs

Ahora empieza lo bueno

Una vez superada la fase de grupos, llega el momento más esperado del torneo, las eliminatorias, los vibrantes partidos que pueden ir a prórroga y penaltis, el "K.O. y a tu casa". Que se lo digan si no a Países Bajos o la Portugal de Cristiano, los cuales se encuentran ya de vacaciones de verano, después de que la República Checa y Bélgica reventaran todas las porras, echando respectivamente a una de las favoritas y a los actuales campeones. Es la belleza de estas competiciones, los partidos sin margen de error, la tensión máxima en los minutos de descuento, convertir cada partido en una final.

Eso es justo lo que le toca a España esta tarde. No solo encontrar su mejor versión e ir a por la victoria, sino saber competir, leer el partido, entender que el rival (aunque en principio pueda parecer inferior al conjunto español) ha llegado donde está por méritos propios, y tomar nota de lo sucedido en la jornada de ayer. En este punto de este tipo de competición, los requisitos para pasar a la siguiente ronda trascienden la potencia física y la capacidad estratégica de los contendientes, cobrando más importancia el ser consciente de qué tipo de partido se está jugando y la altura del torneo en la que se está. Muchos equipos a priori no tan competitivos han sabido gestionar bien este tipo de situaciones, tanto en esta Euro como en torneos anteriores, y han conseguido llegar lejos. No en vano, hoy nos enfrentamos contra la subcampeona del mundo, tras su paso por Rusia en el 2018, y aunque muchos de los jugadores que alcanzaron esa hazaña ya no se encuentran en su selección, ese es un hito que trasciende generaciones y queda en el ADN del equipo.

En la Eurocopa 2020 Croacia ha quedado segunda del grupo D, por detrás de Inglaterra y por delante de la República Checa y Escocia. Empezaron mal, perdiendo 1-0 ante los ingleses, en el siguiente partido consiguieron un punto empatando contra los checos y en la última jornada ganaron firmemente a Escocia, por 3 - 1, lo que obviamente indica una mejoría en conjunto balcánico, que parecía irregular, pero ha ido de menos a más, igual que en mundial de Rusia, donde nadie apostó por ver a este equipo en la final.

Los últimos partidos jugados entre España y Croacia son los de la Nations League del 2018, con triunfo español por 6-0 y croata por 3-2.

¿Podemos tener confianza en la selección española?

Antes de llegar al punto en el que nos encontramos, es decir, antes del partido contra Eslovaquia, era realmente difícil confiar en la longevidad de España en el campeonato. Los dos primeros encuentros de nuestra selección dejaron una imagen de ineficacia cara al gol y de una falta de recursos realmente preocupante. Ante Eslovaquia se cambiaron 5 jugadores de salida, medio equipo si obviamos el portero. Se rotó mayormente en posiciones defensivas y de ataque, justo donde España tenía sus peores problemas y, aunque el partido contra Eslovaquia dejó buenas sensaciones y se parecían haber parcheado las debilidades más visibles, está por ver hasta que punto serán efectivos esos revulsivos contra una selección que nos hable de tú a tú.

Como hemos comentado antes, ahora viene lo bueno, la prueba de fuego. Hasta ahora, todo lo visto era un aperitivo mucho más seco y difícil de tragar de lo que nos esperábamos. Lo que debería haber sido (por lo menos dos de esos tres encuentros) una fase de grupos cómoda en la que sacar una ventaja inicial para poder conservar energías y hacer experimentos en el tercer partido, ha obligado a la selección española a reinventarse antes de tiempo para poder seguir adelante. Y, bueno, funcionó. Al menos sirvió para quedar segundos en uno de los grupos más asequibles que nos podía haber tocado.

Esperemos que aún quede pólvora para seguir sacando momentos que deslumbren, porque ahora toca medirse a un equipo organizado por un mago como Modric, que da clases en cada partido de cómo se juega al fútbol, tanto a compañeros como a rivales. Por otro lado, Luis Enrique querrá aprovechar la inercia que traen los que nos devolvieron la sonrisa ante Eslovaquia, aunque no es imposible que vuelvan Olmo o Ferran en lugar de Gerard Moreno.

En cualquier caso, va a ser un partido duro y espectacular. Las eliminaciones de Países Bajos y Portugal nos dan la dosis de realidad que necesitamos para seguir con los pies en el suelo y no confiarnos en absoluto. Pero lo que sí es seguro es que España no es la hace 7 días.

Sigue leyendo para saber cómo ver el partido de Croacia contra España gratis esta tarde.

Croacia - España: ¿dónde verlo?

Esta Eurocopa está siendo ofrecida en abierto por televisión por el grupo Mediaset, y las emisiones de los partidos más importantes se reparten entre Cuatro y Telecinco. Concretamente, el partido de España de hoy se podrá ver en Telecinco a partir de las 18:00h.

Cómo ver el Croacia - España en streaming

¿Cómo? ¿Que va a jugar España y (seleccione su problema) tu tele se ha estropeado / se ha cortado la señal / no tienes televisión en casa? ¡Tranquilo! En toda España se pueden ver los partidos de la Eurocopa por internet, accediendo a las webs de Cuatro y Telecinco. Desde estas páginas puedes ver las emisiones en directo de ambos canales y, por lo tanto, puedes sintonizar los partidos que se emitan en esas cadenas. También tienes la opción de usar la plataforma Mitele.

¿Qué es Mitele?

Mitele es una plataforma de televisión a la carta y en directo de Mediaset España. Desde aquí se pueden ver contenidos de Cuatro, Telecinco, FDF, Energy, Divinity y Be Mad. Con ella puedes acceder a su programación en cualquier momento y desde cualquier dispositivo gracias a sus aplicaciones para smart Tvs, Android o iOS.

Cómo ver el Croacia - España desde el extranjero

Si estás en el extranjero, probablemente no podrás sintonizar el partido como lo harías normalmente desde casa. Esto se debe al bloqueo geográfico, una restricción digital que hace que ciertos servicios de TV y streaming solo sean accesibles en el país o región en la que se encuentran. No te preocupes, ya que tienes la opción de usar una VPN para conectar con tu plataforma preferida estés donde estés. Es realmente fácil de hacer, así que no sientas que tienes que perderte este partidazo porque coincide con tus merecidas vacaciones.

A continuación te ofreceremos una amplísima selección de VPNs para que elijas la que mejor se ajuste a tus necesidades, presupuesto, sistema operativo o facilidad de uso.