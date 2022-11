Apple advierte de la inminente escasez de iPhone 14 y del aumento de los tiempos de espera

Si eres una de las muchas que quiere comprarse el iPhone 14 Pro (opens in new tab)o el iPhone 14 Pro Max (opens in new tab), parece que vas a tener que esperar más de lo esperado. A través de un comunicado (opens in new tab), Apple ha informado que está sufriendo dificultades en la producción de iPhone tras un brote de Covid en una de las instalaciones de producción de la compañía en China.

"Las restricciones de Covid-19 han afectado temporalmente a la instalación de ensamblaje principal del iPhone 14 Pro y del iPhone 14 Pro Max situada en Zhengzhou, China", dice Apple en su comunicado. "La instalación está actualmente operando a una capacidad significativamente reducida".

Esos son malas noticias para todos aquellos que esperaban comprarse el último iPhone para estas Navidades, ya que se esperan retrasos en los envíos en los próximos meses. La web de Apple ya muestra tiempos de espera mayores de lo normal, entre 4 y 5 semanas, y esto podría dispararse si hay más interrupciones prolongadas por el Covid.

"Seguimos viendo una fuerte demanda de los modelos iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max", dice Apple. "Sin embargo, ahora esperamos menos envíos de iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max de lo que habíamos previsto anteriormente y los clientes experimentarán tiempos de espera más largos para recibir sus nuevos productos."

Zhengzhou, la ciudad china que alberga la principal instalación de producción del iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max de Apple, se ha visto afectada por un brote de Covid-19 en las últimas semanas, lo que hizo que la ciudad reportara 167 casos en la última semana de octubre. Según los informes, Foxconn, que opera la fábrica de Apple, trató de imponer un cierre de sus instalaciones a finales del mes pasado en un intento de frenar la propagación del virus.

Justo después, unos vídeos compartidos en las redes sociales chinas mostraban a los trabajadores de la fábrica intentando "huir" de las instalaciones, denunciando las malas condiciones y la insuficiencia de alimentos y recursos médicos durante la cuarentena impuesta.

Apple no es la primera empresa tecnológica cuya cadena de suministro se ve afectada por las estrictas restricciones chinas de Covid, que han hecho que la zona de Zhengzhou en la que se encuentra la fábrica de Foxconn haya sido confinada por el gobierno al menos hasta el mediodía del 9 de noviembre.

Los retrasos se producen tan solo unas semanas después del lanzamiento del iPhone 14 a mediados de septiembre, en el que el iPhone 14 Pro y el Pro Max resultaron ser especialmente populares entre los fans de Apple y los expertos. No está claro cuándo podrá reanudarse la producción en las instalaciones de Apple en Zhengzhou, pero las interrupciones son sin duda un golpe para Apple y los consumidores en un momento muy inoportuno.