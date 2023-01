Amazon acaba de cerrar su propia aplicación de chat cifrado

Wickr Me, la aplicación de chat encriptado de Amazon Web Services (AWS) orientada al consumidor, se retira discretamente tras cerrar las inscripciones en diciembre del 2022.

Tras ser adquirida por Amazon en junio del 2021 después de lanzar Wickr Me en el 2012, Wickr anunció en su blog de noticias (opens in new tab) que la decisión se tomaba para poder centrarse en soluciones de comunicación cifrada orientadas a usuarios empresariales.

La empresa ya cuenta con las aplicaciones de chat privado AWS Wickr y Wickr Enterprise, y afirma que mantiene su compromiso de ofrecer "funciones de seguridad y administración diseñadas para salvaguardar las comunicaciones sensibles" a esos clientes.

El problema de la encriptación

Aunque es innegable que la decisión está motivada en parte por el dinero, y que los clientes empresariales son más propensos a comprar el servicio que los consumidores, también hay razones para creer que el cierre de Wickr Me es también una medida de relaciones públicas prudente.

En junio de 2022, NBC News (opens in new tab) descubrió 72 casos judiciales en los últimos cinco años relacionados con la proliferación de material sexual que involucraba a menores en la plataforma. Un portavoz de AWS respondió afirmando que "Wickr responde absolutamente de manera apropiada y coopera con las fuerzas del orden en estos asuntos críticos".

Y, como señala CNBC, la aplicación era tanto un refugio seguro para traficantes de drogas, grupos de piratas informáticos y terroristas como para periodistas y otras personas con necesidades bienintencionadas de privacidad. En el 2015, algunos medios de comunicación informaron de que la organización terrorista Estado Islámico utilizaba Wickr Me como herramienta de reclutamiento.

Desde la adquisición de Wickr por AWS en 2021, la empresa se ha enfrentado al escrutinio por sus contratos gubernamentales con agencias como la de Aduanas y Protección de Fronteras, que brilla por su ausencia en su último anuncio.

También se ha descubierto (opens in new tab) que la empresa facilita la destrucción de comunicaciones del gobierno estadounidense.

Sony Xperia 1 V: todo lo que sabemos y lo que esperamos ver (opens in new tab)

Fuente: CNBC (opens in new tab)