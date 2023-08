Atención, usuarios de Google: vuestra cuenta podría ser eliminada si no se usa

Google ha amenazado con estropear las Navidades a muchos este año tras enviar emails a los usuarios advirtiéndoles de que las cuentas inactivas comenzarán a ser eliminadas el 1 de diciembre del 2023.

Esta decisión afectará a las cuentas que no hayan estado activas o en las que no se haya iniciado sesión en un periodo de dos años, según informa Chrome Unboxed. También se notificará a los usuarios si sus cuentas están para el arrastre antes de la eliminación. El correo electrónico de Google indica explícitamente que se enviarán varios emails a la bandeja de entrada de la cuenta, así como a las cuentas de recuperación (si se proporciona alguna), antes de que se tomen medidas o se elimine cualquier contenido.

Los correos de recordatorios continuarán durante un mínimo de ocho meses antes de que se tomen medidas. No está claro si esto significa dos años después de ocho meses de notificaciones, o si el periodo de ocho meses se incluye en los dos años de inactividad. Una vez transcurrido ese tiempo, no se podrá acceder a la cuenta de Gmail inactiva ni utilizarla para crear una nueva cuenta de Google. Si esto te parece que puede afectarte, lee a continuación lo que tienes que hacer.

¿Qué puedes hacer para evitar que tu cuenta sea borrada?

La forma más sencilla de asegurarse de que su cuenta no se ve afectada es iniciar sesión al menos una vez cada dos años. Esto garantizará que tu cuenta se considere activa y (en teoría) no debería ser marcada para su eliminación. Puedes hacer otras cosas mientras estás conectado para conservar el estado activo de tu cuenta, como consultar y enviar correos electrónicos, descargar aplicaciones de Google Play Store, realizar una búsqueda en Google, acceder a YouTube, realizar acciones en Google Drive vinculado, autorizar una aplicación o un servicio de terceros a través de tu cuenta de Google, etc.

Las cuentas de Google utilizadas para acceder a YouTube, las cuentas que tienen tarjetas regalo con dinero para gastar y las cuentas que publican aplicaciones en Google Play Store no se eliminarán, al menos por ahora. Google también puede tomar medidas si estas cuentas están inactivas, incluso en dichos servicios, por lo que es aconsejable vigilarlas si también tienes alguna.

(Image credit: Solen Feyissa / Unsplash)

Los motivos de la nueva campaña de supresión

¿Por qué hace esto Google? En mayo, Google cambió sus políticas de producto en relación con las cuentas inactivas y, según Ruth Kricheli, Vicepresidenta de Gestión de Productos de Google, el objetivo es garantizar que las cuentas no se vean comprometidas ni se utilicen indebidamente. Los periodos de inactividad prolongados pueden ser un indicio de que se está haciendo un uso indebido de estas cuentas o de que el usuario original puede haber perdido el acceso a ellas (quizás por haber olvidado la contraseña).

Las cuentas más antiguas tienen menos probabilidades de contar con autenticación de dos factores y menos medidas de seguridad establecidas, por lo que corren aún más riesgo de ser secuestradas. Las cuentas que ya no se utilizan tienen al menos 10 veces menos probabilidades de contar con la verificación en dos pasos, según un análisis interno de Google (como informa Bleeping Computer citando a Kricheli).

Además, es probable que utilicen contraseñas antiguas o recicladas que ya pueden haber sido filtradas. Si un usuario malintencionado se apropia de una cuenta inactiva, puede utilizarla para un sinfín de fines nefastos, como el robo de identidad, los mensajes de spam y las estafas de phishing.

El correo electrónico de Google sobre la eliminación de cuentas explica los motivos de esta decisión:

"Queremos proteger tu información privada y evitar cualquier acceso no autorizado a tu cuenta aunque ya no utilices nuestros servicios".

Si te parece bien que se elimine una cuenta tuya, pero deseas conservar la información que contenga, puedes descargar tus datos a través del servicio Google Takeout. También hay un gestor de cuentas inactivas que te permite controlar lo que ocurre tras un periodo determinado de inactividad.

Así pues, esta noticia puede alarmar inicialmente a muchos usuarios, pero creo que es un paso sólido para ayudar a frenar el uso inadecuado y el posible uso indebido de los datos de los usuarios. Dicho esto, estoy seguro de que hay muchos usuarios de Google, de dispositivos Google o de teléfonos Android que pueden haber perdido el acceso a cuentas antiguas, no tienen copias de seguridad o ya no utilizan esas cuentas que todavía guardan datos valiosos o incluso recuerdos preciosos.

Si te recuerda a ti mismo, asegúrate de iniciar sesión, realizar una acción que permita a Google saber que eres una persona real, configurar medidas alternativas para acceder a la cuenta si aún no lo has hecho (consulta nuestra guía sobre por qué es importante la autenticación de dos factores) y, si tienes la oportunidad, tal vez hacer una copia de seguridad de los datos que quieras guardar (por ejemplo, utilizando el mejor software de copia de seguridad). Hazlo ahora mismo, porque diciembre llega en un abrir y cerrar de ojos.