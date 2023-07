WhatsApp no funciona - No, tu móvil no está fallando: el servicio de WhatsApp está caído a nivel global

WhatsApp se ha caído: no funciona desde las 22:00h de hoy 19 de julio

Si estás intentando enviar un WhatsApp y ves que no se envía, o que llevas un buen rato sin recibir nada, no te vuelvas loco: tu móvil no se ha roto, es que el servicio está caído.

Por lo tanto, ahórrate empezar a reiniciar tu móvil o encender y apagar tu Wi-Fi o tu conexión de datos, ya que lo único que podemos hacer de momento es esperar a que arreglen el servicio.

WhatsApp está caído desde más o menos las 22:00h de hoy 19 de julio, y todavía no sabemos cuándo va a volver a funcionar.

El problema ha afectado a millones de usuarios, que han visto cómo la aplicación les impedía enviar y recibir mensajes, crear estados, realizar llamadas, etc.

Tal y como podemos ver en páginas de rastreo de incidencias como DownDetector, es un problema a nivel global, ya que hay gente de todo el mundo reportando el problema.

HA VUELTO ¡BIEEEEN! ¡WhatsApp ha vuelto! La caído del servicio de mensajería ha durado casi una hora, pero parece que ya ha vuelto a la normalidad. Esperamos que no se vuelva a caer. Increíble cómo se para el mundo... ¿recordáis cuando sabíamos vivir sin WhatsApp?

(Image credit: TechRadar España)

Un vistazo rápido a Twitter muestra que la palabra "WhatsApp" es tendencia: los usuarios no han tardado en quejarse en la red social.