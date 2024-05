Canon lanzará 5 nuevas cámaras en 2024: así es como esperamos que sean

La última vez que Canon lanzó una nueva cámara fue en mayo de 2023, es decir, hace casi un año, y eso es un parón largo para una marca que fabrica algunas de las mejores cámaras del mundo. Según Canon Rumors, la segunda mitad de 2024 podría ser más ajetreada que nunca, con el lanzamiento de nada menos que cinco cámaras Canon.

El rumor se refiere a cinco registros distintos de cámaras en el CIMIT (Ministerio de Industria e Identificación de China), dos de febrero, uno de marzo y ahora dos de abril. Cada registro tiene un número de modelo y, basándonos en los números de modelo que Canon ha utilizado para los registros de productos en el pasado, podemos deducir lo que podría estar en camino: muy probablemente, tres cámaras EOS R y dos cámaras de cine.

Llevamos un tiempo compartiendo rumores sobre varias cámaras Canon, incluido un posible buque insignia Canon EOS R1, una rumoreada actualización de la Canon EOS R5 II (la mejor cámara sin espejo de Canon), así como rumores más extravagantes como una compacta de sensor grande para rivalizar con la Fujifilm X100VI. ¿Qué modelos veremos en 2024? Estos son algunos de los modelos candidatos, basados en los rumores hasta el momento.

Tres cámaras EOS R – podrían ser la EOS R1, EOS R5 II y EOS R7 II

Las dos cámaras Canon más rumoreadas de los últimos tiempos son la EOS R1 y la EOS R5 II, y estos modelos profesionales parecen los más probables.

La EOS R1 podría situarse en la cima de la gama de cámaras EOS R de Canon para fotografía, diseñadas para fotógrafos profesionales de deportes y vida salvaje. Hace años que se habla de ella, pero nunca parece estar cerca de su lanzamiento. Pero se rumorea que está en manos de gente que la está probando, y los Juegos Olímpicos de París 2024, en julio y agosto, serían el momento lógico para que la EOS R1 saliera a escena. Canon tiene que actuar rápido, especialmente con la Sony A9 III arrasando en todo el mundo y convirtiéndose en la cámara sin espejo más rápida de la historia para capturar la acción gracias a su obturador global de nuevo diseño.

Canon también podría optar por el obturador global, aunque el diseño del sensor compromete la calidad de imagen con poca luz. Como mínimo, la EOS R1 debería tener un sensor apilado con una velocidad de lectura líder en su clase, además de un sistema de autoenfoque de "cuádruple píxel" totalmente nuevo, aunque no será barata.

(Image credit: Canon)

La EOS R5 II es interesante. De alguna manera, a pesar de tener ya cuatro años y de necesitar una actualización según los estándares actuales, la Canon EOS R5 no parece haber envejecido. Sin embargo, la Nikon Z8 se ganó muchos admiradores en 2023 y es la competencia obvia de una posible EOS R5 II, que necesitaría un diseño de sensor apilado para combinar potencia y rendimiento con una calidad de imagen soberbia de la forma en que la Z8 es capaz de hacerlo.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir diariamente noticias de última hora, reseñas, opiniones, análisis, ofertas y más del mundo de la tecnología. Enviadme noticias y ofertas de otras marcas de Future. Recibe un email nuestro de parte de nuestros colaboradores de confianza o patrocinadores

En cuanto a la tercera posible cámara EOS R registrada por Canon, la EOS R7 II ha sido mencionada por Canon Rumors. Podría actualizar el modelo insignia de Canon con sensor de recorte (APS-C) con una velocidad y un rendimiento de autoenfoque mejorados, y podría hacerlo convirtiéndose en la primera cámara APS-C de Canon con sensor apilado.

La Fujifilm X-H2S de 26 MP es la única cámara APS-C con un sensor apilado, y si Canon pudiera combinar la mayor resolución de 32,5MP de la EOS R7 con su rendimiento superior de enfoque automático, entonces la potencial EOS R7 II podría ser, sin dudas, la mejor cámara sin espejo APS-C de la historia. Esa idea realmente nos emociona.

¿Los nuevos modelos EOS C llegarán pronto a la producción cinematográfica?

También ha sido una época tranquila para los cineastas independientes de Canon. La Canon EOS R5 C se lanzó en 2022 como un modelo cuyo objetivo era en gran medida solucionar el desastroso problema de sobrecalentamiento que rodeaba a la primera EOS R5 de fotografía, que sufría apagones al grabar vídeo 8K durante largos periodos.

La EOS R5 C incorporaba gran parte de la misma tecnología, pero con algunas características específicas del cine, como un ventilador de refrigeración integrado y tiempos de grabación más largos. Si Canon lanzara una EOS R5 II, lógicamente también podría anunciar una EOS R5 C II. Ambos nuevos modelos EOS R5 podrían incluir velocidades de fotogramas mejoradas, como 8K 60p.

(Image credit: Canon)

Sin embargo, a pesar de ser un modelo enfocado en el vídeo, la EOS R5 C II no es técnicamente una cámara de cine Canon (ya que estas cámaras son modelos EOS C y no modelos EOS R). En cuanto a la gama EOS C, también ha pasado bastante tiempo desde que vimos alguna novedad.

La última cámara de cine fabricada por Canon fue la EOS C70, que se lanzó en noviembre de 2020 como un cruce entre cine y EOS R (véase más arriba). La EOS C300 Mark III llegó antes en 2020, mientras que la más cara EOS 500 Mark II fue en diciembre de 2019.

Con un tiempo tan largo desde esos lanzamientos de productos, es fácil ver por qué podría haber nuevos modelos de cine en camino. Las dos cámaras de cine de Canon rumoreadas podrían ser cualquiera de los modelos, aunque nosotros apostaríamos por una EOS C70 II y una EOS C500 Mark III, ambas con grabación de vídeo 8K de resolución mejorada.

Además de las cinco cámaras rumoreadas, aparentemente habrá nuevos objetivos, mientras que también hemos visto una cámara Powershot 360 grados / 180 grados 3D concepto en exhibición en un evento en el Reino Unido (llamado The Photography and Video Show). Canon podría volver con fuerza muy pronto.