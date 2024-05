El Nokia que todo el mundo tuvo hace 25 años va a volver... y sí, tiene el juego de la serpiente

El rumoreado remake de HMD del clásico Nokia 3210 ya se ha filtrado por completo

El 3210 original es uno de los teléfonos más vendidos de todos los tiempos

El remake combina guiños a su diseño con toques modernos como una cámara

Puede que HMD acabe de lanzar sus propios smartphones de gama media, pero eso no significa que abandone el negocio de la nostalgia de Nokia, sino todo lo contrario, ya que una nueva filtración ha revelado por completo su inminente reinicio de uno de los teléfonos más queridos de Nokia.

El Nokia 3210 se lanzó por primera vez en 1999 y se conoció como el «móvil» que prácticamente todo el mundo parecía tener. HMD insinuó recientemente en X (antes Twitter) que pronto reiniciaría un clásico de Nokia, y gracias al minorista finlandés Giganti (según NokiaMob), ahora sabemos que será un remake del 3210.

Con un aspecto un poco más colorido que el funcional teléfono gris que recordamos, el renacido Nokia 3210 se presentará oficialmente el 8 de mayo (con fecha de puesta a la venta el 15 de mayo). El diseño no es exactamente una réplica fiel: hay similitudes en la disposición de los botones, pero por lo demás está más cerca de un Nokia 3310 de principios de la década de 2000.

Aun así, nos gustan las opciones de color cian y amarillo y el «nuevo» Nokia 3210 está salpicado de algunas características más modernas para que parezca menos una reliquia de una época pasada. Las especificaciones filtradas incluyen una pantalla QVGA en color de 2,4 pulgadas (una ligera mejora de la pantalla monocroma de 1,5 pulgadas del original) y la incorporación de una cámara trasera de 2 MP f/2,8 que puede grabar vídeo a 720p.

Estas características, más la conectividad 4G, hacen que la batería del 3210 probablemente no dure tanto como la del original. Pero una batería de 1.450 mAh debería mantenerlo en funcionamiento durante días y, lo que es más importante, un teaser separado de HMD ha confirmado que el teléfono tendrá, por supuesto, Snake.

Según la filtración de Giganti, el precio del teléfono también debería ser refrescantemente retro, ya que se espera que cueste 89€ cuando salga a la venta el 15 de mayo, aunque es posible que tengamos que esperar al lanzamiento oficial para saber exactamente dónde se pondrá a la venta.

¿Por qué fue tan popular el Nokia 3210?

(Image credit: Basic.Master)

No es ni mucho menos la primera vez que HMD rehace un clásico popular de Nokia (hace poco vimos cómo anunciaba un trío de homenajes a teléfonos candybar de la era 2000), pero el Nokia 3210 tiene algo particularmente especial para quienes lo recuerdan.

Este clásico aparentemente indestructible cumplió 25 años recientemente, el 18 de marzo, y pertenecía a una época en la que Nokia dominaba totalmente la telefonía móvil, lo que convirtió al 3210 en el iPhone de su tiempo. Según Wikipedia, en 1999 había 160 millones de unidades en circulación. En realidad, el 3210 no hacía mucho más que enviar mensajes de texto, permitirme jugar a la serpiente y durar semanas sin cargarse.

Pero también fue uno de los primeros teléfonos convencionales sin antena externa. Al parecer, el diseño se inspiró en los relojes Casio G-Shock y en el Walkman de Sony, lo que explica su aspecto utilitario.

Aunque el remake de HMD no es exactamente un homenaje fiel, me alegra ver que el teléfono vuelve, al menos en espíritu, como un recordatorio de una época en la que mirar una pantalla hasta la madrugada no era un agujero de gusano tan peligroso.