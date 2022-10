Hay una cosa importante del Pixel 7 que todavía no conocemos

La forma en la que un teléfono se siente en la mano es uno de los factores más importantes a la hora de elegir un móvil para su compra, y esa es precisamente una de las únicas cosas que nos faltan por saber del Google Pixel 7 (opens in new tab). Llegados a este punto, conocemos prácticamente todas las especificaciones (en parte anunciadas oficialmente y en parte filtradas), hemos visto vídeos promocionales filtrados y hemos reflexionado sobre las implicaciones de las nuevas características. Ya solo nos falta tener un Pixel 7 en nuestras manos.

Si coges un Galaxy S22 Ultra (opens in new tab) y le das vueltas en la mano una y otra vez, notas que se siente suave en todo momento. No se engancha en los dedos ni te roza la piel. Los bordes redondeados son fáciles de sostener, y el teléfono se siente rígido y sólido de una manera que transmite fuerza. El peso y la densidad del teléfono lo hacen sentir de primera calidad.

El Galaxy S22 Ultra se siente muy agradable en la mano (Image credit: Future)

Por otro lado, hay otros móviles que al sostenerlos en la mano, se sienten súper ligeros, lo cual puede gustar en un primer momento. Pero luego te das cuenta de su tacto de plástico, y la cosa cambia. Es verdad que puede tener un acabado atractivo y que capte la luz de una manera interesante, pero al final, el tacto y la sensación general en la mano dejan claro que estamos ante un dispositivo de gama media: tiene cierto atractivo, pero está claro que no es un gama alta impresionante.

El Motorola Edge (2022) se siente algo barato (Image credit: Future)

Con todo esto, lo que queremos decir es que por mucho que sepamos las especificaciones, características y el software que van a tener el Google Pixel 7 y el 7 Pro, no sabremos realmente lo emocionantes que son los nuevos modelos hasta que podamos tenerlos en nuestras manos y comprobar la sensación que transmiten.

Los móviles Pixel están en su momento más emocionante hasta la fecha

Ahora mismo, con lo que sabemos sobre los Pixel 7, está claro que nadie se siente emocionado. Esto es debido a que, por todo lo que sabemos, parece ser que los nuevos móviles apenas suponen una actualización o mejora respecto a los Pixel 6 (opens in new tab), y claro, ¿qué motivos hay entonces por los que entusiasmarse?

Como amantes de la tecnología, siempre estamos a favor de que las empresas vayan más allá y nos sorprendan... Dicho esto, si estás pensando en comprarte un Pixel 7, probablemente sea porque tienes un teléfono más antiguo que el Pixel 6, ya que ese fue el modelo que realmente lo cambió todo y supuso un salto para los teléfonos de Google, especialmente en términos de diseño.

(Image credit: TechRadar)

Si miramos más hacia atrás, el Google Pixel 5 (opens in new tab) (que por cierto no se puso a la venta de forma oficial en España) se parecía a cualquier otro smartphone típico y aburrido del mercado: un rectángulo plano con las cámaras posicionadas en una esquina de la parte trasera. Pero el Pixel 6 realmente nos emocionó: es un dispositivo sobresaliente. No solo es colorido; es policromático, y los colores son únicos y originales, algo especial en esta industria donde todo es plateado, azul, negro, o en definitiva, de un tono apagado y deprimente.

El aburrido Google Pixel 5a (Image credit: Future)

El Pixel 6 presenta un módulo de cámaras realmente único, que parece un visor, como el de cíclope de los X-Men, que está situado en la parte trasera y va desde un borde al otro. Si ves a una persona sujetando un Pixel 6 no tienes dudas; sabes perfectamente qué móvil está usando.

¿Qué ofrecerá el nuevo chip Tensor 2?

La otra gran pregunta que nos queda por resolver es saber qué nos traerá el nuevo chip Tensor 2. Las filtraciones nos han hablado de algunas características nuevas que ofrecerá, pero todavía está por ver lo bien que funcionan gracias al chip, y si nos impresionarán o no.

Por ejemplo, todos hemos usado el reconocimiento por voz al hablar con el Asistente de Google. Cuando hablas con Google, este carga lo que dices a su nube y los servidores procesan tus palabras para entender lo que quieres. Con el chip Tensor del Google Pixel 6, Google trasladó gran parte de este procesamiento desde la nube al teléfono. Esto hizo que el reconocimiento por voz fuera mucho más rápido y eficiente (y quizás más privado).

Si Google de alguna manera ha inventado un dispositivo universal capaz de traducir por sí solo, como si fuera magia, nos dejará bastante flipados.

Las filtraciones han mencionado funciones como el modo de enfoque macro en la cámara, funciones de traducción de idiomas en tiempo real e incluso mejoras en la calidad de las llamadas. Todas esas funciones, presumiblemente, utilizan la magia de la IA de Google. Tenemos curiosidad por ver si la compañía da vida a estas funciones gracias a la potencia del Tensor 2, al igual que trasladó el reconocimiento de voz al chip.

Hasta que no tengamos la oportunidad de probar el teléfono, no sabremos cómo funcionan estas funciones. Si la traducción en tiempo real es lenta o depende en gran medida de una conexión de red, no será tan útil. Si Google de alguna manera ha inventado un dispositivo universal capaz de traducir por sí solo, como si fuera magia, nos dejará bastante flipados.

De hecho, en realidad toda la experiencia que ofrecerá el teléfono sigue siendo un misterio, porque no sabemos hasta qué punto el nuevo chip impulsará el sistema operativo Android 13 (opens in new tab) de Google. Conocemos la tasa de refresco de la pantalla, pero ¿podrá el Tensor 2 llevar la interfaz de usuario a 120fps y aprovechar al máximo el potencial de la pantalla? ¿Se ralentizará el Pixel 7 cuando carguemos tres aplicaciones pesadas diferentes mientras nos desplazamos por nuestro feed de TikTok? Son preguntas que solo podremos responder una vez que tengamos el móvil en nuestras manos.

No lo sabremos hasta que lo probemos

Tal vez el Pixel 7 Pro no sea el teléfono más rápido del mercado. Quizá las nuevas funciones fotográficas no nos dejen boquiabiertos. A esto súmale que las fotos filtradas del Pixel 7 se parecen muchísimo a las del Pixel 6, solo que el nuevo modelo es quizás un poco más pulido.

Pero no podremos tener una opinión definitiva sobre el Google Pixel 7 y el Pixel 7 Pro hasta que los tengamos en nuestras manos. La forma en la que se sientan en la mano y el rendimiento que ofrezcan, así como la experiencia general, son cosas demasiado importantes como para juzgar por adelantado.

Hoy (6 de octubre) estaremos muy atentos al gran lanzamiento de los Pixel 7 y del Pixel Watch (opens in new tab), que comienza a las 16:00. Entonces por fin podremos saber si el Pixel 7 es el mejor teléfono Pixel que ha hecho Google hasta ahora. Habrá que ver si la compañía nos sorprende.