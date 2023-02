El Samsung Galaxy S23 Ultra podría por fin destronar al iPhone como el rey del vídeo. Te contamos por qué

Ahora que se ha celebrado el evento Samsung Galaxy Unpacked 2023 (opens in new tab) y los Galaxy S23 (opens in new tab) han sido presentados oficialmente, ya sabemos a ciencia cierta lo que los nuevos móviles tienen para ofrecer, y lo cierto es que estamos impresionados.

Dicho esto, nada consiguió impresionarnos tanto durante la presentación de Samsung como las cámaras de la nueva gama Galaxy S23, un aspecto de los teléfonos que la compañía destacó repetidamente durante la mayor parte de su evento.

De hecho, la presentación se centró tanto en las cámaras del S23, que nos dio la impresión de que estábamos asistiendo al lanzamiento de una nueva cámara, en vez de unos móviles.

Los aspectos más destacados de las cámaras, sobre todo las del Galaxy S23 Ultra, (opens in new tab)no solo acapararon toda la atención del evento en cuestión, sino que también parece que el tope de gama está dispuesto a revolucionar el mercado de los móviles con las mejores cámaras (opens in new tab), por lo que la competencia está en apuros.

El campeón actual del vídeo

Desde hace años, el iPhone es el móvil campeón indiscutible para cineastas de todo tipo, incluidos los profesionales de Hollywood. El director Steven Soderbergh, ganador de un Óscar, es el ejemplo más destacado de haber rodado una película entera (¡dos veces!) utilizando sólo un iPhone, mientras que el documental "Searching for Sugar Man", elegido el mejor de 2013, también se rodó en parte con uno de los smartphones de Apple.

Además, el valor del iPhone para la cinematografía y el cine no ha hecho más que aumentar desde el estreno de estas películas, como demuestra la introducción del modo Cine y el modo Acción en los modelos más recientes de iPhone.

El iPhone 14 Pro y el Pro Max ofrecen la mejor experiencia para grabar vídeos en un móvil a día de hoy (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

El modo Cine aprovecha Dolby Vision HDR, para implementar transiciones de enfoque diseñadas para mantener enfocado el sujeto de una grabación; mejorando su aspecto visual mediante el empleo de técnicas de profundidad de campo para difuminar el fondo. El modo Acción, por su parte, aporta una estabilización mejorada para ofrecer una grabación estable, incluso durante el movimiento o la actividad.

Apple subió aún más la apuesta, a partir de 2021, con el iPhone 13 Pro (opens in new tab) y el iPhone 13 Pro Max, introduciendo su códec ProRes en los móviles. Esto permite una compresión de vídeo sin pérdidas y de calidad profesional con una resolución de hasta 8K.

Esto afianzó la posición del iPhone como el smartphone preferido por los cineastas... hasta ahora.

El nuevo candidato a ocupar ese trono

No habían pasado ni 10 minutos desde que había empezado el evento Galaxy Unpacked 2023, cuando entró en escena el célebre director de cine Ridley Scott, ni más ni menos, para ayudar al gigante tecnológico a presentar sus últimos Samsung Galaxy S23.

Conocido por dirigir películas revolucionarias y de gran éxito como Alien, el octavo pasajero, Blade Runner, Gladiator y Marte, la aparición de Scott en el Samsung Unpacked no fue una simple parafernalia, sino que junto con el director de fotografía Flavio Labiano, Ridley Scott fue retado a rodar un cortometraje con el Samsung Galaxy S23 Ultra y ofrecer una perspectiva única entre bastidores de las habilidades cinematográficas del teléfono.

El Galaxy S23 Ultra equipa el primer sensor de 200MP en un móvil Samsung (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Y lo cierto es que esta pareja de profesionales vendieron muy bien las capacidades de grabación de vídeos del tope de gama de Samsung.

"Al principio, temía que no me ofreciera el abanico de opciones del que dispongo normalmente cuando trabajo", comentó Labiano al describir su experiencia grabando con el último Samsung Galaxy S23 Ultra. "Pero una vez que me acostumbré a sus ajustes, me sorprendió gratamente lo versátil que era".

"Una vez que me familiaricé con el S23, me impresionaron sus capacidades, la calidad de imagen y el rango dinámico del sensor".

Scott quedó igualmente impresionado por la experiencia, y habló directamente del potencial de la realización de películas con un teléfono basándose en su tiempo con la S23 Ultra al afirmar: "Lo que da miedo es que algo tan pequeño vaya a ocupar el lugar de todas las cámaras grandes, lo cual es genial."

Basta con echar un vistazo a lo que el Samsung Galaxy S23 Ultra incluye en su cámara, y a las nuevas funciones disponibles para mejorar la captura de vídeo, para darse cuenta de por qué un profesional como Scott quedaría tan impresionado.

Por ejemplo, la grabación de vídeo del Samsung Galaxy S23 Ultra introduce lo que el gigante tecnológico denomina "Super HDR", que permite al nuevo móvil capturar vídeos con una gama más amplia de tonos claros y oscuros, con un espectro de colores de gama dinámica de 12 bits. La cámara del S23 Ultra también ha sido mejorada para absorber 2,5 veces más luz que antes, lo que permite conseguir imágenes más brillantes.

Y esta tecnología no es exclusiva para esa potente cámara principal de 200MP del S23 Ultra, ya que tanto la cámara traseras como la delantera son capaces de grabar "Super HDR" en 4K a 60 fotogramas por segundo.

El S23 Ultra también puede grabar en resolución 8K a 30 fotogramas por segundo, y su chip exclusivo hecho a medida (el Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 "for Galaxy") permite un campo de visión más amplio al hacerlo, lo que casi hace que grabar en 8K merezca la pena (si no estuviera garantizado que se comiera el almacenamiento del teléfono).

Como punto de partida, esto sería un argumento decente por sí solo para que el Samsung Galaxy S23 Ultra desafiara a los modelos premium de iPhone para quitarles el puesto del móvil preferido por los cineastas, pero la cosa no quedó ahí, ya que había más.

Brillando bajo los focos

Cuando la presentación de Ridley Scott sobre cómo es la experiencia detrás de las escenas de rodar una película profesional con el S23 Ultra llegó a su fin, otro invitado sorpresa llegó para profundizar aún más en el tema. Al igual que Scott, el director de cine y terror surcoreano Na Hong-Jin recibió el reto de Samsung de rodar un cortometraje con el Samsung Galaxy S23 Ultra y experimentar de primera mano las capacidades del dispositivo.

Conocido principalmente por ser el director de las películas de terror El Extraño y The Medium, el estilo cinematográfico de Hong-Jin es claramente diferente al de Scott, ya que se basa mucho más en tonos oscuros.

"Rodar una película con un smartphone puede parecer sencillo al principio. Pero teníamos que preguntarnos cómo cambia esto nuestro proceso de producción. ¿Qué debemos tener en cuenta para conseguir una calidad cinematográfica?", explicó Na Hong-Jin sobre su experiencia al rodar con el S23 Ultra. "El mayor reto era que la mayor parte del rodaje iba a tener lugar en un entorno extremadamente oscuro".

S23 (izquierda), S23+ (medio), S23 Ultra (derecha) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Junto a Hong-Jin, el reputado director de fotografía Chung Chung-Hoon también destacó los retos que puede suponer para los cineastas rodar en estas condiciones de luz: "Para proyectos como éste, que tienen lugar en la oscuridad, hay limitaciones en lo que las cámaras pueden captar. Normalmente, tendríamos que preparar más iluminación para crear un entorno de rodaje más luminoso".

"Pero añadir más luces puede cambiar el ambiente de la escena, lo que altera la atmósfera que quiere mostrar el director".

El Samsung Galaxy S23 Ultra presta una atención renovada a la captura de detalles precisos en todo tipo de entornos, empleando una función que la compañía denomina "Nightography" para sacar el máximo partido de la grabación con poca luz. Utilizando el poder dinámico y las capacidades de Super HDR, el S23 Ultra brilla aún más cuando se graba con poca luz, gracias, por un lado, a la adición de VDIS Adaptativo (Estabilización de Imagen Digital de Vídeo) para responder dinámicamente a las condiciones de grabación, y por otro lado, la inclusión de un nuevo algoritmo de procesamiento de imágenes que trabaja para separar el ruido y los detalles mediante la realización de procesamiento de fotogramas múltiples con IA.

Naturalmente, los resultados son difíciles de criticar, como afirma Chung-Hoon.

"De forma parecida a cómo abordamos este tipo de escenas con una cámara tradicional, redujimos la iluminación para acentuar la oscuridad de la escena", afirmó Chung-Hoon al relatar su rodaje con la S23 Ultra. "Sorprendentemente, todos los detalles con poca luz eran claramente visibles".

Parece que la captura de vídeo en movimiento también es impresionante con el S23 Ultra, ya que Samsung ha duplicado las capacidades de estabilización óptica de imagen (OIS). El OIS es una función que permite al objetivo ajustarse en la dirección opuesta al movimiento detectado durante la grabación para estabilizar la imagen, y Samsung ha ampliado el área en la que se puede compensar el movimiento del S23 Ultra (3 grados, en lugar de 1,5 grados que es lo que se podía anteriormente). Chung-Hoon quedó especialmente impresionado por la capacidad del móvil para seguir el ritmo de las exigencias creativas de la grabación.

"Cuando se graba con un teléfono, una de las mayores consideraciones es evitar mover o girar la cámara en la medida de lo posible. Pero en este proyecto, te darás cuenta de que la cámara se mueve constantemente", explicó Chung-Hoon. "El Galaxy S23 Ultra fue capaz de mantener el enfoque mientras se movía para crear un movimiento natural dentro de la escena, y sorprendentemente, fue capaz de captar 120 fotogramas por segundo, similar a una cámara profesional de alta velocidad."

"Creo que las cámaras de los móviles han evolucionado hasta ser lo suficientemente potentes como para crear vídeos profesionales."

El director Na Hong-Jin está de acuerdo, y concluyó diciendo que: "Con todas estas funciones y mejoras de rendimiento, los smartphones han recorrido realmente un largo camino para poder producir metraje de calidad cinematográfica". Y añadió: "Y con este teléfono, puedo decir de todo corazón que se pueden crear contenidos de alta calidad y creo que todo el mundo podrá crear vídeos increíbles con estos móviles".

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Juntando todo lo anterior, queda claro que las mejoras introducidas en las cámaras de toda la serie S23, especialmente en el S23 Ultra, son sin duda impresionantes y más que suficientes para sugerir que el último teléfono premium de Samsung es el móvil con la mejor cámara (opens in new tab) que se puede comprar.

Pero no sólo hablamos de las fotos. Las malas noticias para la gama iPhone 14 Pro (opens in new tab), es que el S23 Ultra también parece que puede convertirse en el mejor móvil para cineastas; sólo hay que ver lo que dicen los profesionales.

Recuerda que ya puedes reservar tu Samsung Galaxy S23, y si lo haces hasta el 16 de febrero (el 17 de febrero se ponen a la venta), podrás ahorrar mucho dinero ya que te darán el doble de almacenamiento gratis. Si quieres, puedes conocer nuestras primeras impresiones al probar el Samsung Galaxy S23 (opens in new tab), el Samsung Galaxy S23+ (opens in new tab) y el Samsung Galaxy S23 Ultra (opens in new tab).