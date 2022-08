Deberías comprar el iPhone 14 Pro Max para ahorrar dinero en el futuro - Te explicamos por qué

Cuando Apple lanza un iPhone, no solo lanza un único modelo. En el caso de los iPhone 13, la gama estaba formada por el iPhone 13 mini (opens in new tab), el iPhone 13 (opens in new tab) estándar, el iPhone 13 Pro (opens in new tab) y el iPhone 13 Pro Max. Las diferencias entre ellos eran bastante fáciles de ver: teníamos tres tamaños distintos (el estándar y el Pro eran del mismo), y a más tamaño, mejor móvil, y un precio más alto (en el orden en el que los hemos mencionado).

La gama iPhone 14 (opens in new tab) será la próxima, y su lanzamiento será el 7 de septiembre. Según dicen, parece que este año veremos un cambio: habrá un nuevo modelo iPhone 14 Max (opens in new tab), que al parecer tendrá el mismo tamaño que el iPhone 14 Pro Max (opens in new tab), pero que será menos potente. Por otro lado, parece que no habrá un iPhone 14 mini (aunque en esto no todos los filtradores están de acuerdo (opens in new tab)).

Más allá de eso, según los rumores los dos modelos Pro equiparán un nuevo chip de Apple más rápido (opens in new tab) que el del año pasado, mientras que los dos móviles básicos de la gama repetirán el mismo chip A15 Bionic que tenían los iPhone 13 del 2021. Además, parece que los modelos Pro llegarán con cámaras mejoradas.

Para aclarar un poco todo esto que estamos hablando de la diferencia entre los cuatro modelos existentes de la gama iPhone 13, veamos los precios de cada móvil, eligiendo para cada uno su variante inicial que cuenta con 128GB de almacenamiento.

iPhone 13 Mini = 809€

iPhone 13 = 909€

iPhone 13 Pro = 1.159€

iPhone 13 Pro Max = 1.259€

Veamos un caso típico: un cliente de Apple entra en una tienda donde venden iPhones y dice "quiero un iPhone y tengo 800€ para gastar", o "900€", o "1000€", por ejemplo. Para la gente que está dispuesta a gastar esa cantidad de dinero en un móvil, Apple tiene un iPhone que ofrecer para cada uno de esos precios.

Ahora bien, aunque las personas que se informan en páginas web como la nuestra pueden controlar un poco más, y entrar en la tienda ya sabiendo qué modelos hay disponibles y con una idea en la cabeza del modelo que quieren, y con qué almacenamiento y en qué color, lo cierto es que hay muchos compradores que básicamente van a comprar con solo dos cosas en mente: el dinero que quieren gastar, y la certeza de que quieren un iPhone.

A continuación, vamos a ver qué precios esperamos ver este año para la gama iPhone 14, ya que según los rumores varios subirán algo de precio (menos el estándar que podría costar lo mismo):

iPhone 14 = 909€

iPhone 14 Max = 1.009€

iPhone 14 Pro = 1.259€

iPhone 14 Pro Max = 1.359€

¿Cuál deberías comprar, el iPhone 14 Max o el iPhone 14 Pro?

¿Qué modelo deberías comprar? ¿Qué incremento de precio ofrece el mejor valor? Si estuviéramos decidiendo en base a la experiencia que conseguirías por tu dinero, eso es algo más difícil de cuantificar. Sin embargo, sí que hay ciertos cálculos que podemos hacer para averiguarlo.

Podemos fijarnos en el dinero que te ofrece Apple actualmente por un iPhone 12 si te compras un modelo de la gama iPhone 13. Y podemos comparar esto con el precio que te costó el dispositivo al comprarlo, y así ver si merece la pena pagar pagar más por comprar un iPhone superior.

Si compraste un iPhone 12 (opens in new tab) cuando salió a la venta, te costó lo mismo que cuesta el iPhone 13 a día de hoy: 909€ (hablamos de la variante básica de cada modelo). A día de hoy, Apple te da 340€ por esa configuración del iPhone 12 si lo cambias por un nuevo iPhone 13. Eso quiere decir que recuperas el 37.40% del precio de compra. Eso es un buen comienzo.

Sigamos. Si compraste el iPhone 12 Pro (opens in new tab) por 1.159€, Apple te descontará 450€ en tu compra de un iPhone 13. Pagaste 250€ más para poder hacerte con el modelo Pro en vez de con el estándar, pero por otro lado, Apple te da 110€ más en este caso. Si haces los cálculos, verás que la compañía te ha devuelto el 38.82% del dinero que te costó el Pro, o visto de otra manera, te da un 44% del coste de la diferencia entre el iPhone 12 y el iPhone 12 Pro.

El Apple iPhone 12 Pro y el iPhone 12 Pro Max (Image credit: TechRadar)

Pero es que con el iPhone 12 Pro Max (opens in new tab) la cosa mejora más todavía. Este modelo te cuesta 100€ más que el 12 Pro, concretamente 1.259€, y Apple te da por él 510€ si te compras un iPhone 13. Es decir, te cuesta 100€ más, pero luego también te dan 60€ más por él (¡te devuelven el 60% de la diferencia entre ambos modelos!), lo cual ya suena muy tentador como para decidir comprarte el modelo superior.

Sea como sea, podéis ver que cuánto más dinero paguéis por un nuevo iPhone, más parte de ese dinero te devolverá Apple al renovarlo. Hablamos de que la compañía te devuelve un 37.40% del iPhone 12 estándar, pero es que por el iPhone 12 Pro Max te devuelven un 40.51%.

¿Es esto suficiente para optar por un modelo superior?

Sin dudas, sí: deberías comprarte la mejor versión del iPhone que te puedas permitir. Apple está cubriendo efectivamente la mayor parte de la diferencia, y ese dinero extra merece la pena teniendo en cuenta lo que te ofrece esa versión mejorada (a no ser que quieras un móvil más pequeño).

Si los rumores están en lo cierto y los modelos de iPhone 14 Pro cuentan con un chip más avanzado que los modelos básicos (el estándar y el rumoreado iPhone 14 Max), entonces habría más razones todavía por las que optar por los modelos actualizados, ya que las mejoras serían más notables todavía.