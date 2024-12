Montarte un PC gaming cuesta un ojo de la cara, y las GPUs no ayudan mucho

El 'gatekeeping' es un término que cada vez escucho más. Se refiere a la no muy sana costumbre de mantener tus aficiones personales en una parcela alejada de tu círculo social, para evitar que tus gustos se vuelvan 'mainstream' y no dejes de ser 'original'. Está muy mal visto, obviamente, por ser odioso, desagradable y, en general, innecesario, tanto si hablamos de juegos como de música, películas, libros, lo que sea. Los nuevos fans no van a arruinarte Metallica sólo porque acaban de descubrirlos y les gusta el St Anger. Pero no estoy aquí para recordarte que la batería de Lars Ulrich sonaba a lata de verduras en ese álbum, no. Estoy aquí para hablar de los PC gaming, de lo muy, muy caro que se ha vuelto incluso entrar en el ecosistema y, por lo tanto, de lo muy exclusivo y elitista que se está volviendo este mundillo.

Compré mi primer PC gaming en 2011. Fue un equipo bastante potente en su día: Intel Core-i5 2500K, 8 GB de DDR3, un bonito chasis BitFenix Shinobi, todo. Sin embargo, lo mejor de todo era la tarjeta gráfica, una MSI Twin Frozr GTX 460 con 1GB de VRAM y arquitectura Fermi de Nvidia de 40nm. Perfecta para jugar a World of Warcraft: Cataclysm con mi gremio Fracture. La tarjeta costaba 300€, pero yo pagué la mitad por esa GPU. En enero de 2013, me pasé a una GTX 660, Asus DirectCU II, con 2GB de VRAM. Esa tarjeta estaba disponible por 250€, y ofrecía mucho más rendimiento y el doble de memoria.

Si avanzamos hasta 2024, la cosa cambia. Para acercarse a un modelo similar, hay que pagar como mínimo unos 400€, y eso en el parte inferior de la tabla. Eso supone un aumento del 40% en ese periodo de 11 años. Pero si nos fijamos en las tarjetas de gama media y alta, con más extras, el precio se dispara aún más. Las RTX 4090 saliaron a, ¿cuánto, 1.800€? Incluso las mejores Titans solían costar entre 800 y 1.000€. Eso es casi el doble de lo que cuesta la GPU tope de gama.

Sin embargo, cuanto más nos fijamos en los detalles, en cómo se está alineando todo, más nos damos cuenta de que, en realidad, gran parte de esta subida de precios está relacionada con la inflación. Al menos en el caso de las GPU más asequibles. 300€ en 2013 equivalen a unos 400€ en precios tecnológicos de hoy, más o menos el precio de gama baja que he mencionado.

Yo sería menos reacio si las economías de escala no existieran, y ya sabes, el avance continuo y las mejoras de producción deberían conducir a una reducción del coste general, como hemos visto en los televisores, por ejemplo.

Sí, por supuesto, está el argumento de que estas empresas necesitan ganar dinero, y hay costes de I+D implicados, pero aun así, las tarjetas gráficas y los productos no han bajado de precio como solían hacerlo de generación en generación. Y la cuestión es que estas empresas tienen claramente los márgenes de beneficio para hacerlo. Con las actuales presiones inflacionistas a nivel mundial, Nvidia, AMD e Intel han lanzado nuevas líneas de productos en los últimos 12 meses, todas ellas iguales o más baratas que sus predecesoras de nombre similar. Un buen movimiento de relaciones públicas y de ventas.

Poder adquisitivo, complejidad de la construcción y personas influyentes

Creo que hay cuestiones mucho más complejas en juego. A mi modo de ver, hay tres razones principales por las que comprar un PC de juegos de gama media hoy en día es mucho más doloroso de lo que solía ser en la vieja cartera.

En primer lugar, el poder adquisitivo local no ha seguido el ritmo de la inflación. Desde luego, no en Estados Unidos. Si nos fijamos en los ingresos medios reales de los hogares en los Estados de 2013 a 2023, aumentaron sólo un 18,2%, muy lejos de ese 35,4% de inflación acumulada durante el mismo período. En pocas palabras, los salarios no han seguido el ritmo del aumento de los costes. Por qué es así es más un argumento para los del sector político que para mí, pero las estadísticas no mienten, y su impacto es evidente.

El segundo factor, y más acuciante, es el aumento radical del número de empresas que fabrican componentes cada vez más sofisticados para todas las facetas de un PC de juego moderno.

Aunque las tarjetas gráficas de gama básica y media (que siguen constituyendo la mayor parte de las ventas, debo añadir) son asombrosamente asequibles en consonancia con la inflación, el resto del ecosistema del PC no lo es. Las GPU de gama alta, así como las CPU, las placas base, la memoria RAM y las unidades SSD, han experimentado importantes aumentos en los costes generales.

Ciertamente, si comparamos las líneas de productos, las placas base Asus ROG Hero solían costar alrededor de 250€, y ahora uno de los últimos modelos cuesta casi 800€. Y luego está todo lo demás. Refrigeración, iluminación, ventiladores, teclados personalizados, monitores, todo. Ahora todo es un producto especializado, y todo eso se suma al coste total de construcción de un PC.

Por último, en parte gracias a los influencers y a Internet en general, ya no basta con tener un chasis no acristalado con el hardware básico. El humilde PC para juegos se ha convertido en un adorno, repleto de luces RGB y accesorios suficientes para sonrojar hasta al más ávido de los cleptómanos. Es difícil estar cinco minutos en las redes sociales sin que aparezca un Instagram Reel o un YouTube Short de alguien mostrando un PC épico, o un game den, con una GPU de 1.400€ y luces RGB que cuestan casi lo mismo.

Todo ello hace que la construcción de un sistema medio esté fuera del alcance de un bolsillo medio. A las consolas tampoco les va mejor, ya que la PS5 Pro cuesta casi 800€ (¡sin lector de disco! - no lo acabo de asumir). Hubo un tiempo en el que montarte un PC gaming personalizado más potente que una consola por un precio similar era una buena razón para subirse al carro del PC. Ahora es una quimera. Un recuerdo de la noche de los tiempos.

Intel marca el camino... Lo cual es rarísimo

Por eso, el último movimiento de Intel con su tarjeta gráfica Arc B580 ha dado tanto que hablar (por una vez, de forma positiva). Puede que su última generación de procesadores para equipos de sobremesa (Core Ultra 200S) no haya salido al mercado tan lista como Intel esperaba, pero ¿la nueva tarjeta gráfica Battlemage de Intel? Oh, vaya, es de primera categoría, al menos en lo que respecta a la relación calidad-precio.

Nuestro compañero John Loeffler le echó un vistazo a la Intel Arc B580 a finales de 2024, y es la mejor en juegos a 1440p, que, admitámoslo, se está convirtiendo poco a poco en la resolución de facto para la mayoría de los PC modernos en este momento (lo siento 4K, sigues siendo demasiado caro).

Pero lo más importante, con diferencia, no es el hecho de que la B580 rinda muy bien en prácticamente todos los juegos que se le proponen actualmente, superando a GPU de la talla de la Nvidia RTX 4060 y la AMD RX 7600 XT. No, es el hecho de que lo hace siendo un 20% más barata que la más barata de esas tarjetas, y supera fácilmente a la RTX 4060 Ti en términos de propuesta de valor dado el rendimiento relativo de las dos GPU. Bien jugado, Intel. Bien jugado.

Intel ha hecho una gran declaración con esto y han afirmado en repetidas ocasiones que su objetivo es el mercado básico de los juegos y, para ser sincero, me alegro. AMD solía ocupar muy bien ese lugar, superando a Nvidia en la gama baja de precios, mientras que el Team Green dominaba la gama alta, pero esas valientes GPU del Team Red han perdido desde entonces su brillo asequible.

Intel, con su línea de GPU Arc, parece estar recuperando algo de credibilidad, al menos por el momento. Es de esperar que esto lleve a AMD y Nvidia a contraatacar con sus propios recortes de precios, lo que será muy positivo para todos nosotros.

¿Adónde nos llevará todo esto?

Aun así, esto no es más que una gota en el océano. Un componente entre muchos. Los PC siguen siendo demasiado caros. La PS5 Pro se lanzó a un precio de 799€, y cada vez más estamos viendo cómo este ecosistema, que solía ser tan inclusivo, se queda pequeño. Si quieres entrar en el mundo de los PC gaming, o incluso en el de las consolas, ahora es muy difícil con el hardware moderno. Esto es un hecho. ¿Quieres la mejor experiencia? Mejor pide un préstamo o rehipoteca la casa.

Siempre ha habido una mentalidad de «nosotros y ellos» en lo que respecta a los juegos de PC. Siempre ha habido un conflicto entre el AMD, Intel y Nvidia, o el PC y la consola. Este último, en particular, es una historia antigua, pero no derivada del coste, sino de cuestiones como la facilidad de uso, la fidelidad gráfica o el ratón y el teclado frente al mando. No había un control financiero artificial como ahora.

La cuestión es que, a menos que se produzca un cambio radical en el mundo de los componentes de PC y en la forma en que se fabrican, es difícil que se produzca algún cambio. Los precios no van a hacer más que subir, los salarios no van a hacer más que estancarse aún más, y la situación no puede más que agravarse. Si a esto le sumamos la amenaza de los aranceles comerciales de Trump en EE. UU., que añadirán entre un 20 % y un 60 % más al coste de los componentes importados, tenemos la receta para el desastre.

El rayo de esperanza, al menos para las GPU, es el desafío que suponen para el duopolio actual el Arc Battlemage de Intel y el nuevo B580, y la esperanza de que un rumoreado modelo B770 pueda provocar nuevos recortes de precios (aunque la gama alta seguirá siendo el dominio de Nvidia, por desgracia).