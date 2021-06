Alienware Aurora R10 Ryzen Edition: análisis

Análisis en dos minutos

La compañía Dell fabrica muchos tipos dispositivos, y entre ellos encontramos la gama Alienware. Esta línea de equipos está especializada para el gaming, y cuenta tanto con portátiles como con ordenadores de sobremesa, y cabe decir que está presente tanto en nuestro ranking de mejores portátiles gaming, como en el de mejores PC gaming, donde el Alienware Aurora R10 Ryzen Edition ocupa el primer puesto.

El Alienware Aurora R10 Ryzen Edition es similar al Alienware Aurora R12, que equipa procesadores Intel. En el caso del Ryzen Edition, tal y como sugiere su nombre, las CPU son de AMD.

Especificaciones Esta es la configuración del Alienware Aurora R10 Ryzen Edition que hemos puesto a prueba en TechRadar: CPU: AMD Ryzen 7 5800X (4.7GHz boost)

Gráfica: Radeon RX 6800 XT

RAM: 32GB HyperX Fury @ 3,400MHz

Almacenamiento: 1TB M.2 PCIe NVMe SSD + 2TB 7200RPM SATA 6Gb/s

Conectividad: Wi-Fi 6 AX1650 (2x2) 802.11ax Wireless LAN y Bluetooth 5.1

En todo caso, estos dos modelos ofrecen un rendimiento fantástico. Para aquellos gamers que tengan un gran presupuesto, y que busquen uno de los mejores PC gaming más potentes, el Alienware Aurora Ryzen Edition R10 es un ordenador increíble. Además, hay bastantes configuraciones distintas disponibles.

A la hora de comprar un PC gaming, siempre está la opción de construir y configurar tu propio ordenador por partes y ahorrarte algo de dinero, pero lo cierto es que el Alienware Aurora te ofrece varias cosas que hacen que merezca la pena: un diseño único, un año de garantía premium con servicio 'in situ', varias herramientas de software que te permiten tanto realizar el mantenimiento como ajustar la potencia de tu equipo y además es fácilmente actualizable.

El Alienware Aurora Ryzen Edition R10 es, en definitiva, uno de los ordenadores gaming más potentes que puedes comprar. No hay ningún juego que no pueda ejecutar. Todo en este PC gaming te dará la sensación de lujo: desde su maravilloso diseño, sus componentes y sus especificaciones, hasta el año de garantía que te darán al comprarlo. Eso sí, no es precisamente económico.

Precio y disponibilidad

En España, la variante más asequible del Alienware Aurora R10 Ryzen Edition cuenta con el procesador AMD Ryzen 7 5800X 8C, la gráfica Nvidia GeForce RTX 3060 Ti (8GB), 32GB de RAM y disco sólido M.2 de 512 GB. Por otro lado, si escoges la configuración superior, tu nuevo PC gaming te vendrá con CPU AMD Ryzen 9 5950X, GPU Nvidia RTX 3090 (24GB), 64GB de RAM y almacenamiento doble, que cuenta con un disco M.2 de 2TB para el arranque y uno de 2TB SATA para almacenamiento adicional.

En la web de Dell encontrarás las distintas opciones posibles, para que puedas hacerte una idea, ahora mismo lo precios van de 2149€ a 4899€.

También merece la pena comentar que si quieres gastar menos dinero, hay otro modelo nuevo de Dell, el ALIENWARE AURORA R12, que cuenta con procesadores Intel y gráficas de Nvidia y es perfecto para el gaming. Su precio parte de 1179€ y lo encontrarás también en la página web de Dell.

Diseño

La línea Alienware de Dell sigue mejorando su diseño futurista que combina estilo y funcionalidad. Aunque es cierto que los ventiladores pueden llegar a hacer bastante ruido algunas veces con un uso intenso, el Alienware Aurora R10 Ryzen Edition cuenta con tres opciones de refrigeración, incluida una fuente de alimentación de 1000W con refrigeración líquida.

El Alienware Aurora R10 Ryzen Edition es completamente negro y cuenta con una iluminación minimalista que le da una apariencia realmente bonita. El botón de encendido con el logo de Alienware está rodeado por un anillo iluminado con luces RGB, junto con tres puertos USB-A, un puerto USB-C y conexiones para los auriculares y el micrófono. Con el software Centro de comando de Alienware que viene preinstalado, se pueden cambiar las luces.

En la parte posterior del ordenador, encontrarás varios puertos, incluidos USB, audio, Ethernet y salidas de la gráfica. Y quitando un único tornillo, podrás abrir el Alienware Aurora y actualizar los componentes en un futuro de forma muy sencilla.

Puertos y conexiones

Puertos parte frontal:

(1x) salida auriculares

(1x) entrada micrófono

(2x) USB 3.2 Tipo-A

(1x) USB 3.2 Tipo-A con tecnología Powershare (para cargar dispositivos)

(1x) USB 3.2 Tipo-C con tecnología Powershare

Puertos parte trasera:

(1x) salida digital SPDIF (TOSLINK)

(1x) salida digital SPDIF (coaxial)

(x6) USB 2.0

(1x) USB 3.2 Tipo-C de 2ª gen. con tecnología PowerShare (hasta 15 W)

(x3) USB 3.2 Tipo-A de 1.ª gen.

(1x) USB 3.2 Tipo-A de 2.ª gen.

(1x) RJ-45 E2600 Gigabit Ethernet

(1x) entrada micrófono

(1x) entrada de línea

(1x) salida de línea

(1x) salida de altavoz subwoofer/central

(1x) salida altavoz envolvente posterior

(1x) salida de altavoz envolvente lateral

Especificaciones

Bajo su atractivo exterior, encontramos los potentes componentes del Alienware Aurora R10 Ryzen Edition.

Como hemos comentado, podrás elegir entre varias configuraciones. En cuanto al procesador, las opciones disponibles son: AMD Ryzen 7 5800X 8C, AMD Ryzen 9 5900 12C y AMD Ryzen 9 5950X. Para los gráficos, podrás elegir entre AMD y Nvidia, ya que el Alienware Aurora R10 se vende con: Nvidia GeForce RTX 3060 Ti (8GB), Nvidia RTX 3070 (8GB), AMD Radeon RX 6800XT (16GB), Nvidia RTX 3090 (24GB) y Nvidia RTX 3090 (24GB).

En cuanto a la RAM, hay configuraciones que van desde los 16GB a los 64GB, y también hay múltiples opciones de almacenamiento posibles, de hasta dos discos de 2TB cada uno (uno M.2 y otro SATA).

Dentro de estas especificaciones también podrás personalizar varios aspectos antes de comprar tu nuevo PC gaming, echa un vistazo a la web oficial para consultar todas las opciones.

Rendimiento

El rendimiento que ofrece este ordenador alcanza números impresionantes al ponerlo a prueba. Este PC gaming ejecuta fácilmente cualquier juego, por ejemplo, pudimos jugar al Total War: Three Kingdoms a 366fps con la configuración baja, y a 133fps si la subes a Ultra en 1080p. Por otro lado, el Metro Exodus alcanza 258fps con la configuración baja y 115fps en Ultra a resolución 1080p. De la misma manera, en muchos otros juegos exigentes los resultados fueron destacables.

El videojuego de carreras Dirt 5, con la configuración máxima a 1080p, ofrece una tasa de fotogramas por segundo constante de 60fps, sin un solo corte o bajada de fps. En otras palabras, la experiencia fue fantástica, pudimos hacer carreras de rally con toda la sensación de velocidad incluso con todos los efectos visuales meteorológicos activados. En comparación con las últimas consolas Microsoft y Sony, que cuentan con una configuración menos potente, esta es la forma más premium de jugar a estos juegos.

Benchmarks Estos son los resultados del Alienware Aurora R10 Ryzen Edition cuando lo pusimos a prueba con nuestros benchmarks: PCMark 10: 8,066

3DMark Timespy: 15,692 | Night Raid: 67,093 | Firestrike: 36,609

GeekBench 5 Núcleo Único: 1,663 | Multi-Núcleo: 9,730

CinebenchR20: 15,146

Total War: Three Kingdoms:, 133 fps (1080p Ultra); 366 fps (1080p Baja)

Metro Exodus: 115 fps (1080p Ultra); 258 fps (1080p Baja)

Control es un videojuego de acción y disparos en tercera persona desarrollado por Remedy Entertainment, cuenta con la implementación más pronunciada del trazado de rayos y es esencialmente una muestra de la técnica de renderizado. Casi dos años después de su lanzamiento, este juego sigue siendo uno de esos títulos que muchos usan para poner a prueba el rendimiento de su nuevo equipo. El Alienware Aurora R10 Ryzen Edition lo ejecuta con alta resolución y altas tasas de fotogramas por segundo sin apenas inmutarse, mostrando todos los reflejos, cambios en las luces y texturas de calidad, incluso en los tiroteos más salvajes.

El juego Cyberpunk 2077 para PC no cuenta con todos esos los polémicos fallos que tiene su versión para consola. Al ponerlo a prueba, con la configuración máxima y en la resolución HD estándar, tuvimos una media de 70fps. En este caso, ya que este juego de CD Projeckt Red no es compatible con el trazado de rayos de las gráficas Radeon, la experiencia no es tan impresionante como la que conseguirás con las gráficas de gama alta de Nvidia.

A aquellos usuarios que prioricen tener la mayor tasa de fps posible para los juegos compatibles con el trazado de rayos, deberían elegir una configuración del Alienware Aurora que cuente con gráficas Nvidia. De todos modos, la mayoría de las personas no notarán mucha diferencia visual en los juegos más recientes.

Software y personalización

La aplicación My Alienware te permite acceder a varias herramientas, entre ellas, el Centro de Comando Alienware, que además de permitirte personalizar las luces, como hemos comentado antes, también te permite ajustar el rendimiento y hacer overclocking. Todas los ajustes que realices los puedes guardar. También hay varias opciones para configurar el audio, incluido el sonido envolvente virtual 7.1 integrado.

Alienware Mobile Connect, es una versión de la aplicación Windows Phone, y permite hacer todo, desde duplicar la pantalla y el texto, hasta realizar llamadas desde un teléfono Android o iOS. De las muchas características del paquete de software incluido en este ordenador, pensamos que esta podría ser la menos útil, y además, no termina de funcionar del todo bien con los teléfonos de Apple.

Otra herramienta incluida es Customer Connect, que te permite solucionar fallos si un buen reinicio del sistema no lo hace. Y si sigues teniendo problemas, gracias a la garantía premium de un año la compañía te ayudará.

En general, el paquete de software resulta muy útil tanto para personalizar tu experiencia como para resolver ciertos problemas.

¿Debería comprar el Alienware Aurora R10 Ryzen Edition?

Cómpralo si...

Tienes un gran presuspuesto y quieres un ordenador realmente potente

Si quieres un equipo gaming que te ofrezca la mayor tasa de fps para jugar a 1080p o a 4K, y no están buscando lo más económico del mercado, el Alienware Aurora Ryzen Edition R10 es magnífico; por eso ocupa nuestro primer puesto en el ranking de mejores PC gaming.

Quieres un PC con un diseño impresionante y que sea fácilmente actualizable

El Aurora Ryzen Edition R10 cuenta con el diseño único y atractivo de la línea Alienware, manteniendo su capacidad de ser actualizado fácilmente de cara al futuro.

Buscas una buena atención al cliente con un software de mantenimiento y actualización fantástico

La gran cantidad de software disponible garantiza que los compradores tengan un control total sobre su experiencia. Más allá de la capacidad del Centro de comando de Alienware para ayudar en el mantenimiento y los problemas, la garantía de un año es realmente práctica.

No lo compres si...

No quieres gastar tanto dinero

Hay otros PC gaming en el mercado que te ofrecen un rendimiento y componentes similares a un precio más bajo. Echa un vistazo a nuestro ranking de mejores PC gaming.

Quieres un PC gaming que sea lo más silencioso posible

Cuando haces un uso intenso del Aurora Ryzen Edition R10, los ventiladores se escuchan bastante.

