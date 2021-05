HP OMEN 30L: análisis

Análisis en dos minutos

El HP OMEN 30L es un PC gaming en toda regla. Solo hace falta ver los componentes con los que cuenta para saber que nos ofrecerá una experiencia de juego impresionante. Además de los mejores procesadores, lleva equipadas las mejores tarjetas gráficas, y ahora también han incorporado las nuevas GPU NVIDIA RTX 3090, RTX 3080 y RTX 3070.

Gracias a que cuenta con varios ventiladores, entre los cuales hay uno en la parte frontal muy grande e iluminado, así como con refrigeración líquida, ya puedes jugar horas y horas sin miedo a que se caliente.

Es también un ordenador muy silencioso, si bien es cierto que se puede oír un poco cuando se ejecutan juegos muy exigentes, por regla general, si no fuera por su iluminación, no sabrías ni que está encendido.

Especificaciones Esta es la configuración del HP OMEN 30L que pudimos analizar en TechRadar España: CPU: Intel Core 10ª generación i7-10700K (3,8 GHz, hasta 5,1 GHz con tecnología Intel Turbo Boost, 16 MB de caché L3, 8 núcleos)

Gráfica: Nvidia GeForce RTX 3080 10GB GDDR6X (arquitectura NVIDIA Ampere)

RAM: 32 GB (2x16 GB) SDRAM DDR4-3200 HyperX XMP RGB. Velocidades de hasta 3200 MT/s.

Audio: Sonido envolvente 5.1; Soporte para auriculares DTS:X

Fuente de alimentación: 750W Platinum

Almacenamiento: 1TB SSD + 1 TB SSD (ambos SSD WD Black PCIe NVMe TLC M.2)

Puertos (parte frontal): x2 USB Tipo-A; x1 micrófono; x1 puerto combinado de auriculares/micrófono

Puertos (parte trasera): x1 USB Tipo-C; x2 USB Tipo-A; x2 USB Tipo-A; x2 USB 2.0 Tipo-A; x1 entrada de audio; x1 salida de audio; x1 micrófono; x1 RJ45 (red); x1 HDMI; x3 DisplayPort

Conectividad: LAN 10/100/1000 GbE integrada. Wi-Fi 6 y Bluetooth 5. Compatible con Miracast y MU-MIMO

Sistema Operativo: Windows 10 Home

Peso: 12,86 Kg

Dimensiones: 16,5 x 42,2 x 43,3 cm

Refrigeración líquida para procesador

Hablando del diseño, tiene una apariencia que sin duda alguna es elegante, incluso contando con iluminación RGB, no presenta ese problema de otros PC gaming que hacen efecto discoteca en tu salón: las luces son perfectas para darle el toque chic, a la vez que mantiene su elegancia, y por si fuera poco, son totalmente personalizables.

Los paneles laterales y el frontal son de cristal templado, lo que queda precioso, aunque también es cierto que si lo tocas demasiado verás tus huellas por todos lados. Puedes ver el interior del ordenador, que está iluminado y muestra distintos colores en sus memorias RAM, el logo de OMEN en el disipador del procesador y la gran gráfica cuenta con la inscripción "GEFORCE RTX" iluminada.

En términos de rendimiento es difícil sacarle pegas al HP OMEN 30L: ejecuta cualquier juego sin problemas con los ajustes "Ultra" superiores, la visualización de los gráficos es excepcional y el sonido que sale por los auriculares es de alta calidad envolvente. Es realmente rápido y se inicia en un par de segundos. Y de cara al futuro, es fácilmente actualizable.

En cuanto al precio, puede que de primeras se pueda pensar que cuesta mucho dinero, lo cual es cierto para sus variantes superiores, pero si se tienen en cuenta los componentes internos que tiene y se compara con otros ordenadores gaming similares, la relación calidad-precio del HP OMEN 30L es buena. No es el PC gaming más barato del mercado, pero sí que te da mucho por su precio. Por supuesto, cuenta con distintas configuraciones para que puedas adaptarlo a tu presupuesto.

Por lo tanto, el HP OMEN 30L es un PC gaming fantástico que realmente lo tiene todo: potencia, gran rendimiento y un diseño elegante, y si puedes permitirte esta inversión para tu experiencia gaming, puedes estar seguro de que estarás encantado con tu nuevo ordenador.

Precio y disponibilidad

El HP OMEN 30L está disponible en España desde finales del 2020.

Nos encontramos aquí con un problema que como sabréis, es a nivel global: la falta de stock de chips y de gráficas. Debido a ello, no resulta ahora mismo sencillo encontrar disponibilidad del HP OMEN 30L, pero esperamos que pronto se solucione.

Aun así, ya que el HP OMEN 30L cuenta con muchas variantes distintas, alguna podréis comprar; si en las especificaciones de vendedor no veis el texto "30L", fijaros en que ponga HP OMEN "GT13-***", de esta manera sabréis que se trata del 30L.

En este punto, también queremos añadir que hay un modelo que se llama HP OMEN 25L, y también es totalmente recomendable. Ofrece muchos de los extras y las características que tiene el HP OMEN 25L, pero sus componentes no son tan de alta gama, por lo que son ordenadores gaming más asequibles, pero igualmente fantásticos. Por lo que si al leer este análisis te encanta el HP OMEN 30L, pero te parece demasiado caro, no dudes en echar un vistazo al HP OMEN 25L.

Diseño

El HP OMEN 30L es un ordenador elegante; si bien cuenta con iluminación RGB lo cual le da el toque gaming y hace que realmente se vea precioso, las luces no se pasan de la raya. Claro que esto es cuestión de gustos, pero a nosotros nos ha parecido que ofrece la combinación perfecta de luces de colores y elegancia.

En cuanto a las dimensiones del HP OMEN 30L, mide 16,5 x 42,2 x 43,3 cm y pesa 12,86 Kg.

Encontrarás iluminación en el interior del ordenador, en las memorias RAM RGB y en la inscripción "GEFORCE RTX" encima de la enorme gráfica. Y lo mejor de todo es que, gracias al software especializado de OMEN, podrás personalizar todas estas luces. Este software te ofrece muchas posibilidades, que analizaremos luego en otra sección.

La estructura del HP OMEN 30L está hecha de metal, y en los laterales cuenta con cristal templado, que queda realmente bonito, aunque también es cierto las huellas se quedan si tocas la torre.

La parte frontal del HP OMEN 30L muestra un gran ventilador iluminado, y el logo de OMEN, que también está iluminado.

Este PC gaming cuenta con un buen sistema de refrigeración: por un lado, tiene varios ventiladores, y por otro, cuenta con refrigeración líquida, que dirige el calor lejos de los componentes. De esta manera podrás jugar todas las horas que quieras sin que el HP OMEN 30L se sobrecaliente y empiece a ralentizarse, o peor aún, que se dañe algún componente.

Por último en cuanto al diseño, estos son los puertos y conexiones que encontrarás en este ordenador:

En la parte frontal-superior:

x2 USB Tipo-A (de alta velocidad 5 Gbps)

x1 micrófono

x1 puerto combinado de auriculares/micrófono.

Y en la parte trasera:

x1 USB Tipo-C (de alta velocidad 10 Gbps)

x2 USB Tipo-A (de alta velocidad 10 Gbps)

x2 USB Tipo-A (de alta velocidad 5 Gbps)

x2 USB 2.0 Tipo-A

x1 entrada de audio

x1 salida de audio

x1 micrófono

x1 RJ45 (red)

x1 HDMI

x3 DisplayPort

Rendimiento y especificaciones

En términos de rendimiento es difícil sacarle pegas al HP OMEN 30L: ejecuta cualquier juego sin problemas con los ajustes "Ultra" superiores, la visualización de los gráficos es excepcional y el sonido que sale por los auriculares es de alta calidad envolvente. En definitiva, este ordenador te ofrecerá una experiencia gaming maravillosa y realmente inmersiva.

El HP OMEN 30L está disponible en muchas configuraciones distintas, de forma que podrás elegir la que mejor se adapte a tu presupuesto (si la encuentras en stock). Cuenta con procesadores Intel Core de 10ª generación, y también tienes posibilidad de elegir el potente chip de AMD Ryzen 9 3900.

Además, ahora también está disponible con las últimas gráficas de Nvidia: RTX 3090, RTX 3080 y RTX 3070, y una vez más, podrás optar por AMD y disfrutar de la GPU Radeon 5700XT.

Benchmarks Estos son lo resultados del HP OMEN 30L al ponerlo a prueba con nuestros benchmarks (software de análisis): 3DMark: Night Raid: 60.738; Fire Strike: 28.736; Time Spy: 14.839

Cinebench R20 CPU: 4.890 puntos

GeekBench 5: 1.345 (núcleo único); 9.276 (multi-núcleo)

PCMark 10: 7.351 puntos

Total War: Three Kingdoms (1080p, Ultra): 133.5 fps; (1080p, Baja): 133 fps

Red Dead Redemption 2 (1080p, Ultra): 60 fps; (1080p, Baja): 182.5 fps

El HP OMEN 30L viene con 32GB de SDRAM DDR4-3200 HyperX; es realmente rápida y podrás personalizar sus luces RGB.

Nosotros estuvimos jugando, entre otros, al Counter-Strike: Global Offensive, al Age of Empires: Definitive Edition, a The Witcher 3 y Call of Duty, y en todos ellos no pudimos pensar otra cosa que no fuera "vaya pedazo de ordenador"; en cada juego la experiencia era simplemente perfecta, no podemos sacarle pegas.

En nuestra tabla de puntuaciones de benchmarks, puedes consultar cómo ha rendido el HP OMEN 30L en nuestras diversas pruebas con este software de análisis. Nosotros siempre hacemos la prueba un mínimo de 3 veces para poder sacar la media y obtener resultados más fiables.

Hemos hecho también las pruebas de rendimiento en los videojuegos Red Dead Redemption 2 y Total War: Three Kingdoms. En este último nos ha parecido muy raro que la tasa de fps fuera la misma tanto con configuración Ultra como en la Baja, pero lo cierto es que hicimos la prueba cuatro veces en cada juego, y los resultados se mantuvieron así. Esto debe ser debido a que alguno de los componentes o la conexión de internet, simplemente no dan para más.

Las puntuaciones en general son muy buenas, y sobre todo el ordenador destaca a nivel de gráficos, aunque hay que decir que en nuestro ranking de mejores PC gaming, encontrarás varios equipos que puntúan mejor.

También hicimos la prueba de rendimiento en el Age of Empires: Definitive Edition, y aunque evidentemente este juego no es precisamente exigente, os lo contamos para que los que juguéis a ese juego podáis comparar; la puntuación fue de 1286.2.

Opciones de personalización

Como hemos comentado antes, el HP OMEN 30L viene con el software del centro de comandos OMEN (OMEN Command Center), y hay que decir que te ofrece muchísimas posibilidades de personalización. Encontrarás cuatro secciones que te permitirán, entre otras cosas:

Gestionar los colores y las luces.

Elegir a qué aplicación le das mayor prioridad; si estás jugando, establece la prioridad del juego en alta de forma que los recursos vayan ahí en primer lugar.

Hacer overclocking de la CPU y la RAM de forma segura.

Consultar el rendimiento del equipo en tiempo real, esto incluye el consumo de CPU, GPU y memoria, así como la temperatura del ordenador.

Controlar la velocidad del ventilador según lo que necesites en cada momento.

Otras características

Una posibilidad muy bienvenida y útil, sobre todo de cara al futuro, que te ofrece el HP OMEN 30L, es la de poder actualizar los componentes: este ordenador es realmente fácil de abrir, de forma que podrás cambiar la pieza que quieras sin problemas.

El HP OMEN 30L viene con algunos programas preinstalados, entre ellos: Netflix, ExpressVPN (prueba gratuita de 30 días), 1 mes de prueba de Microsoft 365 y el antivirus McAfee LiveSafe.

En cuanto al sonido, este ordenador cuenta con soporte para auriculares DTS:X y salida de sonido envolvente 5.1, por lo que disfrutarás de un sonido espacial en 3D. En este aspecto, tenemos que decir que nos ha sorprendido, hicimos una prueba muy sencilla: usando los mismos auriculares, los probamos primero en nuestro PC gaming habitual y estuvimos jugando al Counter-Strike: Global Offensive. A continuación, echamos unas partidas al mismo juego en el HP OMEN 30L con los mismos auriculares, y sin dudas el audio era mucho mejor.

Por último, las opciones de conectividad que ofrece el HP OMEN 30L son: LAN 10/100/1000 GbE integrada. Combo Intel Wi-Fi 6 AX201 (2x2) y Bluetooth 5. Además, es compatible con Miracast y MU-MIMO.

¿Debería comprar el HP OMEN 30L?

Cómpralo si...

Quieres un PC gaming muy potente y elegante El PC OMEN 30L puede que no sea el más económico, pero te enamorarás de él conforme lo saques de la caja, lo enchufes por primera vez y veas su interior iluminado y su diseño elegante. Después, una vez que empieces a jugar, te fascinará la velocidad y la potencia que te ofrece este ordenador; sentirás como que no puede haber nada que ralentice al PC OMEN 30L.

Quieres que tu PC gaming te dure muchos, muchos años Como hemos comentado, una de las grandes ventajas de este PC gaming es que, no solo cuenta ahora mismo con los mejores componentes, sino que además lo podrás abrir muy fácilmente para ir sustituyendo los componentes en un futuro.

Te encanta poder personalizar tu ordenador El HP OMEN 30L es tuyo y tú tienes el control. Podrás personalizar tanto las luces RGB como ajustar los distintos componentes a tu antojo para obtener el rendimiento óptimo.

No lo compres si...

No quieres gastar tanto dinero Si bien es cierto que el HP OMEN 30L es una bestia y va sobrado en todos los aspectos, también es verdad que no es asequible. Puede que con menos potencia disfrutes igualmente de tu experiencia gaming al máximo, y si prefieres ahorrar algo de dinero, hay otras opciones en el mercado más económicas. No olvides echar un vistazo a nuestro ranking de mejores PC gaming.

Buscas un PC gaming lo más compacto posible El HP OMEN 30L no es que sea la torre más grande del mercado, pero tampoco es pequeña. Si buscas un ordenador potente, pero que te quite el menor espacio posible en tu casa, hay otros como el MSI MPG Trident 3 que además de ocupar menos espacio, es más económico (lo encontrarás en nuestro ranking de mejores PC gaming, actualmente en el top 2).

Quieres tu PC gaming nuevo YA Como hemos comentado, el HP OMEN 30L está sufriendo en primera persona el problema global de la falta de procesadores y gráficas, por lo que podría ser que no encontraras la configuración que quieres y que tengas que esperar un poco.

Primer análisis: Abril 2021

