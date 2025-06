Me encanta escribir sobre temas de ChatGPT que puedan mejorar realmente la vida de las personas, y creo que éste podría ayudar a mucha gente a recuperar el control de su caos del siglo XXI.

ChatGPT se puede utilizar para casi cualquier cosa, pero cada vez más gente lo utiliza como una especie de coach de vida. Hace unas semanas, cuando la caída de ChatGPT provocó la histeria colectiva, escribí sobre lo mucho que me sorprendía que muchos de los lectores de TechRadar confiaran en la IA para hacer frente al mundo moderno.

Personalmente, nunca he utilizado ChatGPT para el crecimiento personal, pero dado lo despistado que soy fuera del trabajo, este mensaje del usuario de Reddit u/celestialsolace me llamó la atención.

En su publicación original, el usuario afirma que este aviso le ayudó a "organizar su caótica vida", y continúa con un esquema exacto sobre cómo sacar el máximo partido de ChatGPT como "estratega de la vida personal".

¿Quieres probarlo por ti mismo? No te voy a obligar a seguir leyendo para verlo, pero si quieres saber por qué creo que merece la pena probarlo y cómo sacar el máximo partido de esta sugerencia utilizando herramientas de IA adicionales, sigue leyendo a continuación.

El prompt: "Eres el estratega de mi vida personal. Tu trabajo consiste en observar mi comportamiento, ayudarme a fijar objetivos semanales, hacerme responsable con suavidad pero con firmeza y rediseñar mis sistemas vitales. Empieza haciéndome 3 preguntas clave para entender mis luchas emocionales, mentales y prácticas. A continuación, sugiéreme una estructura semanal flexible con prioridades, hábitos y límites que realmente pueda seguir. Revisa como un entrenador, no como un jefe".

¿Puede ChatGPT ayudar a gestionar el caos?

Sólo he podido probarlo desde ayer, pero ya me ha parecido impresionante la forma que tiene ChatGPT de desglosar mis tareas más importantes.

Obviamente, esta herramienta funcionará mejor si le dedicas tiempo, le das mucha información relacionada con el trabajo y la vida en general, y la utilizas durante un largo periodo de tiempo.

Me encanta encontrar trucos de productividad, y creo que este en particular podría ser el caso perfecto de uso de la IA para mucha gente. Si nunca has utilizado ChatGPT, este puede ser un buen punto de partida.

El usuario de Reddit que creó esta tarea dijo: «Después de unas cuantas sesiones, trasladé la tarea a diferentes aplicaciones de juegos de rol con IA, como Nectar AI o Janitor AI, para poder crear un personaje “entrenador” persistente que recordara mis rutinas y progresos».