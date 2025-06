De vez en cuando, me encuentro con un mensaje de ChatGPT que me sorprende por completo y cambia mi forma de utilizar la IA.

Hoy mismo, estaba navegando por Reddit cuando me topé con un post titulado «El mensaje con el que desbloqueé toda la potencia de ChatGPT-4o».

Ahora, si pasas algún tiempo en Reddit, sabrás que la mayoría de los títulos de los hilos son absolutamente desproporcionados, así que esperaba que este prompt no sólo no «desbloqueara» ChatGPT, sino que apenas me diera más potencia. Sin embargo, descubrí que el mensaje es realmente útil, y hace que ChatGPT 4o sea más potente.

¿Quieres probarlo por ti mismo? No estás obligado, pero si quieres saber por qué creo que merece la pena probarlo, sigue leyendo a continuación.

Prompt: "Tengo un problema persistente con [x] a pesar de haber empleado todas las medidas necesarias que se me han ocurrido. Hazme suficientes preguntas sobre el problema para encontrar un nuevo enfoque".

¿Cómo se «desbloquea» ChatGPT con este prompt?

Como ex-empleado del Genius Bar de una Apple Store, pensé que la mejor manera de probar el poder de esta nueva herramienta de resolución de problemas era hacer una pregunta genérica relacionada con el iPhone que solía escuchar al menos 10 veces al día en mi antiguo trabajo.

Así que le pregunté a ChatGPT: "Tengo un problema persistente con la duración de la batería de mi iPhone a pesar de haber empleado todas las contramedidas necesarias que se me han ocurrido. Hazme suficientes preguntas sobre el problema para encontrar un nuevo enfoque".

ChatGPT respondió con 18 preguntas relacionadas con la duración de mi batería que probablemente habría utilizado yo mismo durante mi etapa como Genius. Me preguntó detalles específicos relacionados con el software de mi iPhone, los pasos que había probado hasta el momento y la experiencia exacta que estaba teniendo con mi batería.

Después de solucionar los problemas conmigo, ChatGPT identificó que los problemas que causaban que la batería de mi iPhone se agotara a un ritmo rápido era, de hecho, la beta para desarrolladores de iOS 26 (sabía que este era el caso, pero quería ver si ChatGPT podía descifrarlo por sí mismo, y lo hizo).

Puede que esto no suene especialmente innovador, pero la forma en que ChatGPT fue capaz de trabajar conmigo para encontrar una solución a un problema fue impresionante, y realmente mejoró mi experiencia con el chatbot.

El hilo original de Reddit fue publicado por u/speak2klein, que dijo: "Lo que hace que esto sea tan bueno es la capacidad innata de 4o para hacer las preguntas de seguimiento correctas. Su seguimiento del contexto y su razonamiento están muy por delante de las versiones anteriores de ChatGPT".