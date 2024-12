La rumoreada Fujifilm X-E5 es la cámara de 2025 que más emocionada me tiene - Te explicó por qué

La Fujifilm X-E4 (de la foto) se lanzó a principios de 2021, lo que significa que el modelo no se ha renovado desde hace casi cinco años.

Nuevos rumores apuntan a que la nueva Fujifilm X-E5 se lanzará a mediados de 2025

La serie X-E son cámaras telemétricas compactas con grandes sensores APS-C

Unos rumores distintos predicen que no aterrizará en 2025 un nuevo modelo X-Pro

Ya estamos otra vez en esa época del año, y no me refiero a lo de ir corriendo a comprar los regalos de Navidad, sino a estas fechas en las que los rumores sobre cámaras se disparan de cara al nuevo año. Y de todas las especulaciones que he visto hasta ahora para 2025, un nuevo rumor sobre la Fujifilm X-E5 es el que más ha despertado mi interés.

Como era de esperar, la especulación ha venido de la mano de la fiable Fuji Rumors, cuya fuente ha predicho que un nuevo modelo de la serie X-E, que son cámaras telemétricas compactas y asequibles con grandes sensores APS-C, "llegará en el verano de 2025".

Una nueva X-E5 es atractiva por varias razones, sobre todo porque sería una Fujifilm X100VI con la ventaja de los objetivos intercambiables (de los que cualquier usuario de Fujifilm tiene muchos). Pero lo que ha hecho que este rumor sea especialmente interesante es otro nuevo informe que se ha publicado hoy, según el cual, sorprendentemente, un nuevo modelo Fujifilm X-Pro no llegará en 2025.

De momento, son sólo rumores. Pero si resultan ser ciertos, entonces la X-E5 podría llegar a ser aún más interesante como el único nuevo hermano de estilo telémetro de la X100VI que veamos en 2025. Bueno, a menos que incluya la rumoreada Fujifilm GFX100RF de formato medio, que probablemente se salga del presupuesto de la mayoría.

Desde su lanzamiento en 2012, no mucho después de la X100 original, la serie X-E de Fujifilm se ha ido desprendiendo gradualmente de algunas de sus características más aptas para entusiastas, como su dial de comandos trasero y su cómodo manejo. Con una secuela de la X-Pro aún potencialmente lejana, y la reciente llegada de la Fujifilm X-M5 para principiantes y aficionados al vídeo, la X-E5 podría volver a ser libre para centrarse más en sus raíces fotográficas

Lo que me gustaría ver en la Fujifilm X-E5

(Image credit: Fujifilm)

Como propietaria de una Fujifilm X-T5, que, en mi opinión, sigue siendo una de las mejores cámaras fotográficas, mi principal deseo para la Fujifilm X-E5 es que "copie" todo lo posible de esa cámara en un formato más compacto.

Ya existe la Fujifilm X-T50, pero tiene un diseño más parecido a una mini DSLR que la serie X-E, más elegante, cuyo visor electrónico está perfectamente escondido en la esquina superior izquierda (como la X100VI y la X-Pro 3).

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Enviadme noticias y ofertas de otras marcas de Future. Recibe un email nuestro de parte de nuestros colaboradores de confianza o patrocinadores

Por mucho que me gustaría tener una X100VI, que podría decirse que es la cámara del año, no creo que pudiera vivir con su objetivo fijo de 23 mm f/2. Prefiero las distancias focales más largas para aislar sujetos en la fotografía de calle y de viajes, por lo que un cuerpo compacto que pudiera emparejarse permanentemente con mis objetivos XF35mm f/2 y XF50mm f/2 sería ideal para llevar a diario cuando no quiero una configuración más grande. El Xf27mm f/2.8 R WR también sería un gran compañero.

Con la estabilización de imagen integrada en el cuerpo (IBIS) de la X100VI, esa característica parece casi segura para la X-E5, al igual que el último sensor APS-C de 40MP, que resulta práctico para el recorte. ¿Me atrevería a esperar también un sellado contra la intemperie? Quizá sea ir demasiado lejos, pero a falta de un nuevo modelo X-Pro, quizá Fujifilm pueda llevar a la X-E por un camino más premium. También podría vivir con una única ranura para tarjetas y una batería NP-W126S de la vieja escuela.

Sin duda, en 2025 habrá cámaras más potentes e innovadoras que una X-E5. Ha sido un año tranquilo para Sony, así que espero que lance una Sony A7 V y quizás una A7R VI. Quién sabe, tal vez la rumoreada Ricoh GR IV o incluso una sucesora de la Sony RX1 lleguen para tentarme también.

Pero para mis necesidades, una versión moderna y actualizada de la X-E4 suena como la opción ideal, siempre y cuando Fujifilm consiga evitar los problemones de falta de disponibilidad que han afectado a esa cámara y a la X100VI en 2024.