DJI será de nuevo rival de Insta360 con una nueva minicámara de acción modular: precio y características filtradas

Los materiales filtrados revelan la primera imagen real del rumoreado DJI Osmo Nano

La mini cámara de acción modular parece ser una rival de la Insta360 Go 3S

Habrá dos versiones: 64 GB y 128 GB, con un precio similar al de la Go 3S

Parece que DJI está lista para enfrentarse de nuevo a Insta360, ya que hay rumores que apuntan a que está preparando una Osmo Nano, pisándole los talones a la excelente Insta360 Go Ultra.

Como mini cámara de acción modular, la Osmo Nano es una especie de sucesora de la Action 2 de DJI, lanzada en 2021, pero las últimas filtraciones revelan el diseño del nuevo modelo y parece que tiene mucho más en común con la Go 3S de Insta360 que con la Go Ultra.

El informante de DJI, Jasper Ellens, ha compartido (y traducido) en Drone XL lo que parece ser una diapositiva de una presentación de la Osmo Nano, que nos ofrece la primera imagen clara de la cámara de acción con forma de pastilla, junto con algunas de sus características y accesorios.

Ellens también comparte el precio y la fecha de lanzamiento, y puede que no tengamos que esperar mucho...

¿La cámara de acción más divertida de DJI hasta la fecha?

Insta360 ha desarrollado la serie «Go» de minicámaras de acción magnéticas que se pueden montar y colocar en espacios reducidos en los que ni siquiera caben cámaras de acción normales como la DJI Osmo Action 5 Pro y la GoPro Hero 13 Black. Y es para esta aplicación para la que entra en juego la Osmo Nano.

Se trata de una unidad de cámara con forma de pastilla, que se comercializará en versiones de 64 GB y 128 GB y contará con un soporte magnético en la parte posterior y los laterales. Además, la polaridad magnética se puede invertir para diferentes aplicaciones, lo cual es muy práctico.

Además del almacenamiento integrado, habrá una ranura para tarjetas SD, presumiblemente en la unidad de pantalla, que probablemente permitirá ver, controlar y grabar clips, tanto cuando se conecte a la unidad de la cámara como de forma remota a través de una conexión inalámbrica.

Parece que también habrá muchos accesorios, como soportes para gorras de béisbol y soportes para collares de mascotas para vistas en primera persona o de mascotas.

Otra diapositiva parece revelar el precio en euros: 369 € para la versión de 64 GB y 399€ para la versión de 128 GB, en línea con el Go 3S,.

Entonces, ¿cuándo podemos esperar el DJI Osmo Nano? Ellens dice que hay que marcar el calendario para el 10 de septiembre, así como estar atentos a los avances del DJI Mini 5 Pro.

Aún no está claro si el Osmo Nano de DJI sustituirá al Go 3S como la mejor minicámara de acción, pero nos aseguraremos de probarlo a fondo cuando se lance al mercado. Si se parece en algo al Go 3S, podría ser la cámara de acción más divertida de DJI hasta la fecha.