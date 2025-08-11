Se han filtrado imágenes de los Samsung Galaxy Buds 3 FE, que luego fueron retiradas, lo que probablemente sea una señal de que eran reales

Se han filtrado imágenes del DJI Osmo Nano

El dispositivo es una cámara de acción compacta

Podría salir al mercado en las próximas semanas

No es fácil estar al día de todos los lanzamientos de productos DJI y los rumores sobre futuros lanzamientos en este momento, y el último dispositivo que se ha filtrado en Internet es el DJI Osmo Nano: una cámara de acción supercompacta que parece ser una especie de sucesora de la DJI Action 2.

El conocido informante Igor Bogdanov (a través de Notebookcheck) ha publicado unas imágenes que supuestamente muestran el DJI Osmo Nano, y sin duda parece pequeño. También parece bastante diferente a todo lo que hemos visto antes en esta categoría.

Sin embargo, no tenemos mucha más información aparte de las imágenes, por lo que aún no se sabe nada sobre las especificaciones, la calidad de la cámara, el precio ni nada más. Según los diseños que se muestran aquí, parece que el dispositivo podría tener una pantalla desmontable, como la DJI Action 2.

Según las filtraciones anteriores, parece que el lanzamiento de la DJI Osmo Nano está previsto para agosto o septiembre, por lo que podría aparecer en cualquier momento a partir de ahora. Se uniría a la gama de cámaras de acción encabezada por la DJI Osmo Action 5 Pro.

El pasado, el presente y el futuro de DJI

👉One lead and I was able to find fresh traces of the DJI Osmo Nano. I watched all the shows while I was looking for them. Now I have the result in hand.😌#djiosmonano pic.twitter.com/Jca8jNarxjAugust 7, 2025

La cámara más reciente que hemos tenido de DJI es, por supuesto, la DJI Osmo 360 de 360 grados, que compite directamente con la Insta360 X5 (y parece que la GoPro Max 2 se presentará oficialmente más pronto que tarde).

También acabamos de asistir al lanzamiento del primer robot aspirador de DJI, el DJI Romo. 2025 ya ha sido un año muy ajetreado para DJI, y esperamos una avalancha de lanzamientos de drones en los próximos meses.

Entre esos lanzamientos, parece que veremos un dron de 360 grados de DJI, que sería el primero de la empresa. Como era de esperar, Insta360 también compite en este ámbito con el dron Antigravity, ya anunciado.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Enviadme noticias y ofertas de otras marcas de Future. Recibe un email nuestro de parte de nuestros colaboradores de confianza o patrocinadores

Es probable, aunque no seguro, que el DJI Osmo Nano se lance por separado de cualquier otro producto en desarrollo de DJI, pero tendremos que esperar a ver cuándo aparece y cómo encaja en la gama actual de cámaras de DJI.