DJI Osmo Nano vs Insta360 Go Ultra: comparativa - ¿Cuál de estas dos pequeñas cámaras de acción modulares es mejor?

Atrás quedaron los días en que GoPro dominaba por completo el mercado de cámaras de acción. En los últimos años, hemos visto el lanzamiento de nuevos modelos para personas que quieren capturar no solo deportes extremos, sino también sus viajes, amigos, familiares y la vida cotidiana.

Actualmente, hay tres grandes competidores en juego: GoPro, Insta360 y DJI no solo compiten en hardware, sino también en sus aplicaciones para móviles, funciones de software, edición asistida por IA y diseños innovadores.

Insta360 es una marca que busca empoderar a los usuarios para capturar contenidos únicos que antes eran imposibles, haciendo el proceso accesible gracias a su intuitiva aplicación Insta360 y funciones de edición rápida.

DJI es la herramienta más seria para creadores que exigen calidad y un flujo de trabajo profesional. La Osmo Nano está diseñada para integrarse a la perfección con sus micrófonos, y la app DJI Mimo también está pensada para simplificar la edición de los vídeos.

La Insta360 Go Ultra y la DJI Osmo Nano se lanzaron el 21 de agosto y el 23 de septiembre, respectivamente. Son las últimas cámaras de acción compactas de ambas compañías, cada una ofrece un impresionante vídeo 4K a 60fps y pesa algo más de 50g.

El gran atractivo aquí son sus diseños versátiles. Ambos productos constan de una cámara pequeña con imán que se acopla a una base más grande con pantalla táctil para control remoto y reproducción. Las cámaras tienen un peso prácticamente idéntico, pero mientras que la Go Ultra tiene un aspecto más cuadrado y delgado, la Osmo Nano es más larga y gruesa.

Hay muchos más detalles dentro (y fuera) que diferencian a estas cámaras, pero hay que ir más allá de la hoja de especificaciones. He probado ambas cámaras en situaciones reales, corriendo, haciendo senderismo, jugando en casa y usando varios accesorios para mejorar la experiencia de la cámara.

En este artículo compartiré lo que he aprendido para ayudarte a decidir entre estas dos máquinas compactas y totalmente portátiles para creación de contenido.

Image 1 of 2 (Image credit: Lauren Scott) (Image credit: Lauren Scott)

1. DJI Osmo Nano vs Insta360 Go Ultra: diseño y resistencia

Ambas cámaras son resistentes al agua hasta 10m

Ambas cámaras pesan alrededor de 52g

La Osmo Nano pesa 124g (con la base), la Go Ultra pesa 161g (con el soporte)

El diseño de cada cámara se puede dividir en dos componentes. La DJI Osmo Nano tiene una unidad de cámara alargada en la parte superior que se acopla a un “Dock Multifuncional de Transmisión de Vídeo” (atractivo nombre, y de ahora en adelante lo llamaré simplemente el dock) situado debajo mediante dos clips y un imán. La cámara en sí se puede separar y montar magnéticamente en superficies y accesorios como clips para gorra o cordones. El dock, con su pantalla táctil OLED HD, ofrece control remoto, visualización de la escena, carga y transferencia de archivos.

La Insta360 Go Ultra también cuenta con un sistema modular de dos partes: una cámara cuadrada independiente y el “Action Pod” (que llamaré el pod), que se unen mediante imanes potentes. El pod tiene una pantalla táctil más grande abatible, por lo que su interfaz recuerda a la de una cámara sin espejo o a una mini cámara de vlogging. En su forma completa, no es mucho más pequeña que una cámara de acción convencional, así que creo que hay que aprovechar regularmente la cámara independiente para justificar su elección.

Ambas cámaras son sorprendentemente portátiles y usables en el cuerpo, y no hay diferencia notable entre su peso en solitario (52 g/53 g); sin embargo, el dock de la Osmo añade otros 72g y el pod de la Go Ultra suma 108g, triplicando el peso total del conjunto, aunque aún podía meter el Go Ultra en el bolsillo de la chaqueta o del pantalón.

¿Y la resistencia? Ambas cámaras funcionan hasta 10m, y tanto el dock de la Osmo Nano como el pod de la Go Ultra tienen clasificación IPX4, lo que significa que solo están protegidos contra salpicaduras. Desde el punto de vista de las especificaciones, no hay diferencia. Me gusta que ambos modelos también tengan protectores de lente, y si se rompen o rayan, solo tendrás que pagar el pequeño coste de reemplazo en lugar de comprar una cámara nueva completa.

Lo que me encanta de comparar cámaras y escribir reseñas es cómo las especificaciones técnicas pierden importancia cuando usas el producto en la vida real. Para mí, la Osmo Nano se quedaba corta frente a la Insta360 en su forma combinada: me pareció suficientemente alta y pesada como para volcarse en superficies irregulares. La Go Ultra, en cambio, es lo bastante robusta como para mantenerse erguida sobre paredes inclinadas, troncos de árboles y más, y puedes sacar un poco la pantalla para usarla como soporte tipo trípode ingenioso.

La situación se invierte al usar las cámaras por separado. La Osmo Nano se mantiene de pie o de lado gracias a su forma más gruesa y cúbica, mientras que la Go Ultra debe ser sostenida, llevada puesta o montada.

Ganadora en diseño: empate

Image 1 of 2 (Image credit: Lauren Scott) (Image credit: Lauren Scott)

2. DJI Osmo Nano vs Insta360 Go Ultra: rendimiento y usabilidad

La Osmo Nano tiene almacenamiento interno; la Go Ultra depende únicamente de una tarjeta microSD

La Osmo Nano tiene una pantalla táctil de 1,9 pulgadas; la pantalla de la Go Ultra es de 2,5 pulgadas

La Nano camera dura más, la Go Ultra se carga más rápido

La Osmo Nano está disponible con 64GB o 128GB de almacenamiento interno, que se puede complementar con una tarjeta microSD, mientras que la Go Ultra depende únicamente de una microSD. La Osmo Nano admite tarjetas de hasta 1TB, mientras que la Go Ultra soporta tarjetas de hasta 2TB, lo que resulta ideal para creadores que puedan estar alejados de un ordenador durante un tiempo o para quienes graben mucho contenido de una sola vez. Aunque esto significa que se puede grabar con la Osmo Nano nada más sacarla de la caja, conviene tener en cuenta que la microSD se inserta en el dock y no en la cámara.

La Osmo Nano tiene una pantalla táctil de 1,96 pulgadas, mientras que la de la Go Ultra es un 25 % más grande, con 2,5 pulgadas. Personalmente, me encanta el espacio adicional que ofrece esta última para encuadrar y revisar las grabaciones sin tener que recurrir a la pantalla del móvil, y a veces me resultó difícil leer la pantalla de la Nano. Por supuesto, esto importa menos si se usan principalmente las apps para ver la imagen en directo de lo que se está grabando.

(Image credit: Lauren Scott)

La Osmo Nano tiene un botón físico de grabación tanto en el dock como en la cámara, y se pueden activar gestos como toques y comandos de voz para empezar a grabar sin usar las manos. La Insta360 Go Ultra también utiliza gestos, como un pulgar hacia arriba, y la voz para iniciar la grabación, o se puede controlar desde sus respectivas apps. En mis pruebas, estas funciones fueron fiables en ambas cámaras, siendo los gestos especialmente útiles en entornos ruidosos, como el centro de una ciudad. El botón de la Nano, eso sí, hacía algo de ruido al pulsarlo, aunque resulta más cómodo cuando la estás sujetando y transportando.

En cuanto a la batería, la respuesta no es tan sencilla. La cámara Osmo Nano duró considerablemente más (consiguió 85 minutos a 1080p/24fps) que la Go Ultra (alrededor de una hora). Pero la Go Ultra se carga mucho más rápido (12 minutos al 80 %) que la Osmo Nano (20 minutos); mis resultados se alinearon bastante con las cifras oficiales de DJI e Insta360. En la práctica, ambas se cargan muy rápido, pero si te quedas sin batería en un momento clave, la Go Ultra te permitirá volver a grabar antes; eso sí, su autonomía es menor desde el inicio.

Por último, la facilidad de uso. La Insta360 Go Ultra está diseñada para todo tipo de usuarios, pero es especialmente amigable para principiantes. Nada más encender la cámara, aparecen consejos en pantalla que indican los botones y explican cómo realizar acciones como iniciar una grabación o hacer una foto con QuickCapture. Estas guías me permitieron empezar rápidamente, mientras que la DJI Osmo, a pesar de tener menos modos y filtros en la cámara, tardó más y me dejó con menos confianza al usarla.

Ganadora en rendimiento y usabilidad: Insta360 Go Ultra

3. DJI Osmo Nano vs Insta360 Go Ultra: calidad de imagen

La Insta360 Go Ultra tiene un sensor CMOS más grande, de 1/1.28 pulgadas, y captura fotos de 50MP

La DJI Osmo Nano tiene un sensor CMOS de 1/1.3 pulgadas, y captura fotos de 35MP

Tanto la Insta360 Go Ultra como la DJI Osmo Nano cuentan con un sólido software potenciado por IA y estabilización, pero el sensor ligeramente más grande de la Go Ultra, su mayor resolución de foto y su mayor tasa de bits (180 mbps frente a 120 mbps) le dan la ventaja sobre el papel a la hora de medir la calidad de foto y vídeo. Por supuesto, el rendimiento en la vida real no siempre refleja con precisión las especificaciones técnicas.

Probé ambas cámaras con luz intensa y usé sus modos respectivos en condiciones de poca luz para ver cómo se comportaban el contraste, el rango dinámico y la resolución. Comparando las grabaciones directamente desde la cámara, en modo automático y con ajustes lo más similares posibles, la Osmo Nano capturaba clips ligeramente más oscuros. Observé que la Go Ultra exponía automáticamente de manera más clara, especialmente en el cielo, pero renderizaba los rostros con precisión, mientras que la Osmo podía verse más apagada. Esto podría deberse a que las grabaciones de la Go Ultra están orientadas más a personas y requieren menos edición, mientras que las de la Osmo Nano están pensadas para ser editadas con más cuidado.

Image 1 of 3 muestra de cámara de la DJI Osmo Nano, que muestra colores un poco más ricos (Image credit: Lauren Scott) muestra de cámara de la Insta360 Go Ultra, que se ve más plana y borrosa (Image credit: Lauren Scott) muestra de cámara DJI Osmo Nano (Image credit: Lauren Scott)

Me pareció que ambas cámaras se adaptan igual de bien a cambios en las condiciones de luz. Cuando pasaba de un túnel a la luz del día, mi piel aparecía correctamente expuesta en comparación con el fondo más oscuro, lo cual es una buena noticia para los vloggers. Usar el modo nocturno de cada cámara ofrecía resultados utilizables, aunque creo que la Osmo Nano gana ligeramente en rango dinámico (os dejo unos clips de mi compañera del Reino Unido más abajo).

En general, los colores también se capturaban con precisión, aunque ambas cámaras permiten ajustar el balance de blancos manualmente. Las tomas caminando o corriendo eran igualmente estables tanto a mano como con la cámara colgada en un colgante.

La Osmo Nano ofrece a los usuarios avanzados y a los coloristas la opción de color de 8 bits y 10 bits (con cuatro veces más información), así como el perfil D-Log M de DJI para maximizar el rango dinámico y preservar el detalle en zonas claras y oscuras. Para los editores que quieran igualar el vídeo de la Osmo Nano con metraje de otras cámaras (en proyectos más grandes), esto supone una gran ventaja. En general, sin embargo, para usuarios de redes sociales y aficionados como yo que solo quieren un vídeo estable y con colores precisos directamente desde la cámara, no hay mucha diferencia entre las dos.

Ganadora en calidad de imagen: empate

(Image credit: Lauren Scott)

4. DJI Osmo Nano vs Insta360 Go Ultra: calidad de sonido

La Osmo Nano tiene dos micrófonos integrados, mientras que la Go Ultra ofrece mejora de voz.

La Osmo Nano graba a 48 kHz, 32 bits, AAC; la Go Ultra graba a 48 kHz, 16 bits, AAC.

Ambas cámaras son compatibles con micrófonos inalámbricos de la marca.

La Insta360 Go Ultra graba audio a 48 kHz y 32 bits en formato AAC. Tiene cuatro modos de audio, incluyendo reducción automática de ruido del viento con dos niveles de intensidad, grabación estéreo y mejora de voz, esta última funcionando bien para vlogs caseros y clips directos a cámara. La DJI Osmo Nano graba audio a 48 kHz y 16 bits en formato AAC, y cuenta con dos micrófonos integrados para grabación estéreo.

En teoría, la mayor profundidad de bits de la Go Ultra debería proporcionar un rango dinámico más amplio y mejor calidad de audio. En la práctica, encontré que ambas cámaras registraban voces claras y nítidas en interiores (y también en exteriores, cuando no había viento).

Probé todos los modos de reducción de viento. Ambas cámaras podían reducir el ruido del viento, pero en el ajuste más alto también amortiguaban otros sonidos ambientales. Creo que la DJI Osmo Nano destaca ligeramente en claridad.

Si buscas grabar audio de alta calidad (en lugar de solo grabar clips para añadir música en redes sociales), recomendaría emparejar estas cámaras con un micrófono externo. La Go Ultra se puede conectar a auriculares Bluetooth como los AirPods Pro 2 e incluso a los DJI Mic Mini y Mic 2 (así como a la versión de Insta360).

La Osmo Nano puede conectarse directamente a hasta dos transmisores DJI Mic sin un receptor separado, lo que facilita su uso si ya eres creador dentro del ecosistema DJI.

Ganadora de calidad de sonido: DJI Osmo Nano

(Image credit: Lauren Scott)

5. DJI Osmo Nano vs Insta360 Go Ultra: apps

Ambas cámaras cuentan con aplicaciones móviles y de escritorio con completas herramientas de edición

La app móvil de Insta360 ofrece resultados ligeramente mejores en la edición asistida por IA

Estas cámaras son ideales para capturar vistas en primera persona únicas y ángulos inmersivos. Pero grabar el material es solo la mitad de la historia; la otra mitad es cómo pueden convertir los clips en un contenido atractivo para tus espectadores. DJI e Insta360 ofrecen ambas apps gratuitas para móvil que permiten ver y grabar imágenes en directo, revisar los clips y luego editarlos. La forma de hacerlo en cada cámara es ligeramente diferente.

Insta360 se ha ganado una reputación por facilitar la creación de contenido asistida por IA, y su colorida app refleja esto. Cuenta con una pestaña Explorar con tutoriales divertidos para inspirarte en el uso de la cámara, un álbum para ver tus clips y la crucial pestaña Editar. Solo tienes que añadir unos clips, seleccionar Auto Edit y generará un vídeo pulido con transiciones, música y momentos destacados. Algunos efectos pueden parecer un poco exagerados, pero en general los resultados son brillantes si quieres un vídeo rápido y listo para compartir en minutos, por ejemplo en los Reels de Instagram. También hay controles manuales para crear resultados más refinados si dispones de más tiempo.

La app Mimo de DJI está dirigida al público profesional ya existente de la marca. Visualmente, la app utiliza muchos más negros y grises, aunque la disposición es similar a la de Insta360 en la parte inferior de la pantalla. La opción One-Tap Edit analiza los clips para generar vídeos sencillos, muy utilizables y que se exportan rápidamente en distintos formatos. Las herramientas de edición manual se sienten un poco más avanzadas, con opciones como Color Recovery para ajustar con precisión la corrección de color.

Ambas apps son intuitivas, pero DJI Mimo tiene una curva de aprendizaje ligeramente más pronunciada para los principiantes. Su enfoque en un flujo de trabajo técnico manual es mejor para quienes quieren control en la postproducción, en lugar de una app que haga la mayor parte del trabajo por ti. La edición impulsada por IA de Insta360 tiene la ventaja para principiantes y usuarios con poco tiempo.

Ganadora por su app: empate

(Image credit: Lauren Scott)

DJI Osmo Nano vs Insta360 Go Ultra: veredicto

He revisado a fondo la DJI Osmo Nano y la Insta360 Go Ultra en los últimos meses, así que tengo frescos en la mente los puntos fuertes y débiles de cada cámara. Sería fácil decir que ambas cámaras son excelentes en lo que hacen y que seguramente agradarán a la mayoría de los aficionados a la acción. Pero esa no es una conclusión muy útil si todavía estás totalmente indeciso. Aunque no hay grandes diferencias entre estos dispositivos en términos generales, para dar una recomendación real, preguntaría cómo grabas y qué esperas de una cámara de acción modular.

La DJI Osmo Nano es una cámara difícil de superar en cuanto a calidad de imagen, pero la app móvil de Insta360 es ligeramente mejor en lo que respecta a la edición automática con IA (y además cuenta con un mayor abanico de accesorios). No puedo negar que el almacenamiento interno de la Osmo Nano es útil, pero nunca tuve problemas para enlazar la Go Ultra a mi teléfono y editar contenido de forma remota (o simplemente sacar la microSD y usarla en mi ordenador).

(Image credit: Lauren Scott)

Aunque tanto la DJI Osmo Nano como la Insta360 Go Ultra son relativamente fáciles de usar desde el primer momento, la Go Ultra destaca gracias a sus tutoriales y a los avisos en pantalla que te guían al acceder por primera vez a los menús, modos y filtros. Puedo ver que los principiantes aprenden mucho con estas indicaciones.

Para mí, la Osmo Nano es una cámara de acción más seria que simplifica la funcionalidad y ocupa menos espacio en la mochila. La conocida estabilización de imagen de DJI sigue impresionando y mantuvo todo mi metraje libre de movimientos y nivelado durante carreras, ciclismo, trayectos en coche y más.

En su formato modular, la Go Ultra se comporta más como un dispositivo “apunta y dispara” amigable, y aunque no tengas experiencia grabando o haciendo vídeos, da la seguridad de que las herramientas de IA ayudarán a crear contenido pulido sin necesidad de profundizar en configuraciones técnicas. El dock integrado de la Osmo Nano es cómodo, pero creo que sacrifica algo de tamaño compacto por facilidad de uso, sobre todo al tocar la pantalla para seleccionar ajustes.

Como siempre, elegir entre estas dos cámaras orientadas a la acción depende de las necesidades del creador. La DJI Osmo Nano es mejor para aficionados serios o profesionales que buscan mayor calidad de imagen (aunque no hay mucha diferencia) y flexibilidad en postproducción. El perfil de color D-Log M de 10 bits y la integración de audio simplificada la hacen ideal para creadores que ya cuentan con un flujo de trabajo consolidado, especialmente si ya tienen micrófonos DJI y la app correspondiente.

Disfruté mucho usando la Insta360 Go Ultra durante las pruebas. Es más cara que la Osmo Nano, pero es una cámara fantástica para una amplia variedad de usuarios, incluidas familias y creadores aficionados que buscan una experiencia más intuitiva. Su software basado en IA la convierte en una cámara increíblemente versátil y tolerante para capturar y compartir momentos casi al instante.

También notarás lo mucho más económica que es la Osmo Nano en comparación con la Go Ultra. Es un precio realmente agresivo por parte de DJI. Si no hay suficiente diferencia entre ambas cámaras en cuanto a capacidades y facilidad de uso, la decisión final podría depender del precio, y en ese caso, la Osmo Nano claramente gana.