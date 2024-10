Insta360 Ace Pro 2 vs GoPro Hero 13 Black vs DJI Osmo Action 5 Pro: comparativa de las tres mejores cámaras de acción del mercado

Si has estado atento al mercado de las cámaras de acción últimamente, sabrás que atrás quedaron los días en los que GoPro tenía el monopolio absoluto. Hasta hace muy poco, las cámaras de acción eran sinónimo de GoPro; tanto, que mucha gente las llama así: GoPro. Antes, si querías una cámara de acción realmente buena, te la comprabas de esa marca.

Pero atención, porque eso ha cambiado, y para bien de los consumidores, ahora tenemos otras dos marcas con sus respectivas cámaras que te ofrecen alternativas a la GoPro, y eso es fantástico, porque hay más de donde elegir.

Con el lanzamiento de la Insta360 Ace Pro 2, la compañía ha dejado claro que la serie ha alcanzado la mayoría de edad, con el nuevo modelo listo para desafiar a la Hero 13 Black y a la Osmo Action 5 Pro. Ahora tenemos tres cámaras de acción muy capaces de tres grandes marcas: GoPro, DJI e Insta360. Pero, ¿cuál es la mejor cámara de acción?

La verdad es que cada cámara es mejor que cualquier otro modelo que haya existido anteriormente, y cada modelo te servirá bien para capturar tus aventuras con una claridad impresionante, hábilmente apoyado por la estabilización de imagen para un metraje estable. Sin embargo, cada cámara tiene su propia visión del formato y sus propias ventajas sobre las demás en determinadas áreas, por lo que, en lugar de abordar cuál es la mejor en general, lo cual es una tarea casi imposible, la pregunta más útil que trataremos de responder es: "¿cuál es la mejor para mí?".

Como decimos, cada una de estas fantásticas cámaras de acción destaca en un área en especial, lo cual es genial porque podrás elegir en función de tus necesidades o gustos.

Esta comparativa a tres bandas destaca las principales diferencias entre estas cámaras calificadas con 4,5 estrellas, así como sus características comunes. Esperamos que cuando lo hayas leído tengas una mejor idea de cuál es la mejor cámara para ti.

La Osmo Action 5 Pro te costará menos dinero que la Hero 13 Black y la Ace Pro 2, aunque los otros ofrecen paquetes que te ayudarán a ahorrar dinero con los extras. (Image credit: Future | Sam Kieldsen)

1. Insta360 Ace Pro 2 vs GoPro Hero 13 Black vs DJI Osmo Action 5 Pro: precio y disponibilidad

Insta360 Ace Pro 2 parte de 449,99€

GoPro Hero 13 Black parte de 449,99€

DJI Osmo Action 5 Pro parte de 379€

Las tres cámaras son nuevas en el momento de escribir estas líneas, por lo que aún no hay descuentos reales de los que hablar. La GoPro Hero 13 Black llegó primero, el 4 de septiembre, y se puso a la venta a finales de ese mes, con un precio de 449,99€ por el paquete estándar. La DJI Osmo Action 5 Pro llegó dos semanas más tarde, el 19 de septiembre, con un precio inferior: 379€ por el paquete estándar. Por último llegó la Insta360 Ace Pro 2 el 22 de octubre, al mismo precio que la Hero 13 Black (a menos para el paquete básico) con un precio de 449,99€.

DJI gana directamente en precio. Sin embargo, hay variaciones en el precio cuando empiezas a considerar los paquetes que se ofrecen con accesorios adicionales, y muchas personas querrán considerar uno de estos dependiendo de para qué planean usar su cámara. Merece la pena comprobar qué accesorios hay disponibles y cuánto añaden al precio. Por ejemplo, el paquete "Kit Hero13 Black y Accesorios" de GoPro cuesta más o menos lo mismo que el "Pack Aventura" de la Osmo Action 5 Pro, con un precio de 499,99€ y 479€, respectivamente.

Te dejamos a continuación los enlaces para que puedas consultar todos los paquetes de cada una de las cámaras:

Ganador en el precio: DJI Osmo Action 5 Pro

La pantalla de la Ace Pro 2 puede abatirse hacia arriba para obtener la pantalla selfie más grande de las tres cámaras, además de poder inclinarse hacia arriba para facilitar la visualización a la altura de la cintura. (Image credit: Future | Sam Kieldsen)

2. Insta360 Ace Pro 2 vs GoPro Hero 13 Black vs DJI Osmo Action 5 Pro: diseño de las pantallas

Ace Pro 2: pantalla táctil trasera abatible de 2,5 pulgadas

Hero 13 Black: dos pantallas LCD, sólo la principal de 2,27 pulgadas es táctil

Osmo Action 5 Pro: dos pantallas OLED, ambas táctiles, pantalla principal de 2,5 pulgadas

Insta360 adopta un enfoque único en cuanto al diseño de la pantalla, ya que su Ace Pro 2 es la única cámara con pantalla táctil trasera abatible. Con 2,5 pulgadas, es también la pantalla más grande. También hay una pequeña pantalla LCD frontal, pero sólo sirve para los menús y no muestra la imagen cuando se hacen selfies.

GoPro y DJI, por otro lado, utilizan una disposición de doble pantalla delantera y trasera, y DJI tiene la ventaja sobre GoPro, ya que la Osmo Action 5 Pro tiene pantallas táctiles OLED duales de última generación, mientras que la Hero 13 Black tiene pantallas LCD duales más simples, y sólo la pantalla trasera es táctil. La pantalla trasera del Osmo Action 5 Pro también es más grande que la del Hero 13 Black, con 2,5 pulgadas frente a 2,27 pulgadas.

Tanto la pantalla de DJI como la de GoPro ofrecen niveles de brillo similares, pero en general las pantallas de DJI son mejores que las de GoPro. ¿Y qué pasa con la Insta360 Ace Pro 2? Bueno, la pantalla abatible de la Ace Pro 2 tiene claras ventajas: tienes la pantalla selfie más grande para una visualización más fácil, además la pantalla puede descansar en cualquier ángulo dentro de su rango de 180 grados. Eso significa que puedes inclinarla 90 grados hacia arriba para facilitar la visualización en ángulos bajos, y esa función te será muy útil, créenos. Un ejemplo es cuando la cámara está montada en una bicicleta: puedes ver fácilmente la pantalla mientras te desplazas.

Sin embargo, también hay ventajas en el sistema de pantallas de las otras dos cámaras. Para hacer selfies con la Insta360 Ace Pro 2 tienes que dar ese paso extra de girar la pantalla hacia arriba, mientras que la pantalla fija para selfies de la Osmo Action 5 Pro siempre está ahí, aunque sea más pequeña. También está el impacto en el diseño y la durabilidad en general. Es probable que las cámaras de acción reciban muchos golpes, y los mecanismos adicionales de la pantalla abatible podrían resultar ser un punto débil que los modelos de GoPro y DJI no tienen. Dicho eso, aún no hemos roto ninguna pantalla de la serie Ace Pro.

La Ace Pro 2 es también un poco más grande que sus rivales, y eso se debe sin duda en parte al diseño de su pantalla. ¿Qué pantalla es mejor? Depende del uso que le des a la cámara, pero la de la Ace Pro 2 es la más versátil.

Ganador diseño de las pantallas: Insta360 Ace Pro 2

La mejor novedad de la Hero 13 Black es su sistema de autodetección de objetivos. Añade uno de los objetivos de la serie HB o filtros ND y la cámara optimizará automáticamente los ajustes en consecuencia. (Image credit: Future | Tim Coleman)

3. Insta360 Ace Pro 2 vs GoPro Hero 13 Black vs DJI Osmo Action 5 Pro: accesorios, resistencia al agua y conectividad

Ace Pro 2: resistencia al agua de 12m, mayor tamaño, protector contra el viento integrado

Hero 13 Black: resistencia al agua de 10m, objetivos y filtros de serie HB, tres formas de montaje

Osmo Action 5 Pro: resistencia al agua de 20m, fácil conectividad con micrófono Bluetooth, 47GB de almacenamiento interno

Las cámaras de acción GoPro son las que llevan más tiempo en el mercado y las que disfrutan de la gama más amplia de accesorios, y los accesorios dedicados son lo que probablemente necesites para asegurar tu cámara para capturar la acción. La Hero 13 Black también ha incorporado una nueva serie HB de objetivos y filtros ND, que abre algunas posibilidades interesantes.

En el lanzamiento de la Hero 13 Black, GoPro también anunció un objetivo macro con anillo de enfoque, un objetivo ultra gran angular (esencialmente el mismo que el anterior Max Mod para la Hero 12 Black) y un conjunto de cuatro filtros ND, además de un objetivo anamórfico que llegará en 2025.

Lo mejor de todo es que la Hero 13 Black detecta automáticamente estos módulos de lente y filtros, y optimiza los ajustes de la cámara en consecuencia. El módulos de lente Macro es especialmente útil para vlogging, ya que te proporciona una distancia de enfoque de cerca 4 veces más corta: la distancia de enfoque de cerca de 40cm (aprox.) de todas las cámaras, incluida la Hero 13 Black, puede convertir el vlogging en todo un reto.

Las tres cámaras tienen protectores de objetivo extraíbles, montaje magnético y montaje con tornillos, además de una calidad de construcción duradera. La Osmo Action 5 Pro es la más resistente al agua y cuenta con un medidor de profundidad integrado, aunque también hay carcasas subacuáticas disponibles para mejorar aún más la resistencia al agua para los buceadores más exigentes: GoPro ofrece una carcasa subacuática opcional a prueba de 60 metros.

Cada cámara también ofrece conectividad Bluetooth para accesorios como micrófonos inalámbricos. Sin embargo, si utilizas alguno de los micrófonos inalámbricos de DJI con la Osmo Action 5 Pro, como el Mic 2, la experiencia es mucho más fluida y ágil que si conectas micrófonos de terceros, como tendrás que hacer con las otras dos cámaras.

El Osmo Action 5 Pro es la única cámara que ofrece almacenamiento interno de 47GB. Por lo demás, también guarda en microSD, como las otras cámaras.

Ganador diseño y accesorios: GoPro Hero 13 Black

Ganador resistencia al agua y conectividad: DJI Osmo Action 5 Pro

4. Ace Pro 2 vs GoPro Hero 13 Black vs DJI Osmo Action 5 Pro: sensor y calidad de imagen

Ace Pro 2: sensor de 1/1,3 pulgadas, vídeo 8K limitado, 4K 60 fps, fotos de hasta 50MP

Hero 13 Black: sensor multiaspecto de 1/1,9 pulgadas, fotos de 27MP, vídeo 5,3K

Osmo Action 5 Pro: sensor de 1/1,3 pulgadas, fotos de hasta 40MP, vídeo 4K

Insta360 y DJI van de la mano en las especificaciones de sus sensores. Ambas tienen un sensor de 1/1,3 pulgadas, más grande que el de la GoPro, y capaz de capturar imágenes fijas de 50MP y 40MP respectivamente. Hemos realizado grabaciones nocturnas con las dos cámaras, y puedes ver los resultados aquí encima: la calidad es bastante similar, y muy superior a la de la GoPro.

Tanto Insta360 como DJI afirman tener hasta 13,5 pasos de rango dinámico. Las dos cámaras también ofrecen modos nocturnos, denominados PureVideo (en 4K hasta 60 fps) y Supernoche, respectivamente (en 4K hasta 30 fps).

La Ace Pro 2 es también la única cámara con vídeo 8K. Sin embargo, viene con algunas limitaciones: el campo de visión es menor, no admite la mejor estabilización de imagen de la cámara ni se puede grabar con el nuevo perfil de color I-Log. No podemos criticar a Insta360 por incluirlo, sobre todo porque las otras cámaras no lo tienen, pero no te emociones demasiado con el vídeo 8K de la Ace Pro 2.

La Hero 13 Black de GoPro es la única cámara que ofrece vídeo en 5,3K, junto con los modos HDR y HLG para eliminar las altas luces en las nubes brillantes. Su sensor de 1/1,9 pulgadas y aspecto 8:7 es bueno para mezclar grabaciones horizontales, cuadradas y verticales, mientras que sus fotos de 27MP son decentes.

Cuando se graba con luz brillante, las cámaras están igualadas, por lo que la cuestión se reduce realmente a los gustos, aunque la Hero 13 Black posiblemente con ventaja en este escenario, mientras que con poca luz la Ace Pro 2 y la Osmo Action 5 Pro están igualadas, superando ambas a la GoPro.

Ganador sensor y calidad de imagen: empate

El estuche de carga de la Osmo Action 5 Pro puede recargar las baterías mucho más rápido que sus rivales (Image credit: Future | Sam Kieldsen)

5. Ace Pro 2 vs GoPro Hero 13 Black vs DJI Osmo Action 5 Pro: duración de la batería

Ace Pro 2: batería de 1.800mAh con hasta 3 horas de grabación (modo Enduro)

Hero 13 Black: batería de 1.900mAh con hasta 2,5 horas de grabación

Osmo Action 5 Pro: batería de 1.950mAh con hasta 4 horas de grabación

La mejora de la duración de la batería estaba en los planes de las tres marcas, ya que sus últimos buques insignia ofrecen un rendimiento significativamente superior al de sus predecesoras.

Según las especificaciones, la GoPro Hero 13 Black puede grabar vídeo 1080p durante 2,5 horas y vídeo 5,3K durante 1,5 horas. Esto la situaría en último lugar. Sin embargo, tras probar la Insta360 Ace Pro 2, nos ha parecido que las cifras de duración de batería que afirma la compañía pecan de ser demasiado optimistas, ya que en la práctica, sólo pudimos grabar alrededor de 2,25 horas de metraje 4K 30fps, o 70 minutos de 4K 60fps. Sigue siendo un rendimiento excelente, aunque similar al de GoPro. La batería de GoPro es de mayor capacidad, pero Insta360 parece haber sido capaz de aumentar la eficiencia en su cámara Ace Pro 2.

DJI supera tanto a Insta360 como a GoPro con su batería de 1.950mAh de capacidad ligeramente superior y una duración de la batería notablemente superior: la Osmo Action 5 supuestamente puede durar hasta cuatro horas de grabación a 1080p. También recarga la batería más rápido, aunque no mucho más que la Ace Pro 2.

Hay un sinfín de pruebas de duración de la batería que podríamos realizar y que podrían arrojar resultados diferentes a los tiempos citados que se basan en determinados ajustes de la cámara. Utilizar Wi-Fi y GPS tendrá un impacto negativo importante en la duración de la batería, al igual que dejar las pantallas encendidas. Puedes prolongar la duración de la batería sacrificando cualquiera de esas funciones.

Ganador duración de la batería: Osmo Action 5 Pro

(Image credit: Future | Sam Kieldsen)

6. Ace Pro 2 vs GoPro Hero 13 Black vs DJI Osmo Action 5 Pro: modos de disparo

Ace Pro 2: cámara lenta 4K a 120 fps, modos nocturno 4K a 60 fps y HDR

Hero 13 Black: cámara lenta 4K a 120 fps, vídeo 2,7K a 240 fps, 400 fps a 720p

Osmo Action 5 Pro: modo Supernoche 4K, 4K a 120 fps

En las tres cámaras abundan los modos de disparo. Pero atención: es normal que los modos más exóticos, como la resolución 8K de la Ace Pro 2 o la grabación a cámara lenta a 400 fps de la Hero 13 Black, vengan acompañados de numerosas limitaciones. Ya hemos enumerado las limitaciones del 8K de la Ace Pro 2, mientras que los modos de grabación a cámara lenta de la Hero 13 Black se ven obstaculizados por tiempos de grabación limitados y un almacenamiento en búfer prolongado que retrasa el momento en que se puede volver a grabar.

Dicho esto, cada cámara puede ser elogiada por ofrecer los modos anteriores de los que carecen sus rivales. Por ejemplo, el modo de 240 fps de la Hero 13 Black se puede grabar en resolución 2,7K, mientras que sus rivales se limitan a Full HD, y además puede grabar hasta 400 fps.

Sin embargo, son los modos en los que normalmente confían los usuarios los que deberían examinarse más de cerca. Por ejemplo, el HDR es muy útil con buena luz para mantener el detalle en las zonas brillantes, como las nubes. La Hero 13 Black puede grabar vídeo HDR con una resolución completa de 5,3K, pero sólo hasta 30 fps (se pierden 60 fps). Tanto el Ace Pro 2 como el Osmo Action 5 Pro pueden grabar 4K HDR hasta 60fps. El modo nocturno de la Ace Pro 2, llamado PureVideo, puede grabar en 4K a 60fps, mientras que con la Osmo Action 5 Pro pierdes esa velocidad de fotogramas.

El mejor consejo es que investigues. Si sabes que vas a usar mucho un modo en concreto, comprueba si viene con limitaciones que puedan estropear la experiencia.

Modos y características ganador: empate

(Image credit: DJI / GoPro / Insta360)

Conclusión

Hemos analizado en profundidad cada cámara por separado y hemos realizado comparaciones básicas entre las cámaras de acción de DJI e Insta360 y la GoPro Hero 13 Black. Cada cámara es muy capaz en su propio derecho, y que el mejor del grupo depende de tus necesidades.

En esta comparativa hemos procurado decirte qué cámara es mejor en qué áreas, para que puedas elegir dependiendo de tus prioridades.

GoPro es la que lleva más tiempo en el mercado y tiene la gama más amplia de accesorios, que se amplía con su nueva serie HB de objetivos y filtros. Destaca la implementación de estos accesorios, sobre todo la capacidad de autodetectarlos. Insta360 es relativamente novata y aún le queda camino por recorrer, aunque está activa en el espacio de las cámaras de 360 grados y tiene un conjunto decente de accesorios compatibles con la Ace Pro 2, como los palos selfie.

De las tres, GoPro es la marca que avanza más despacio en cuanto a desarrollo de cámaras. DJI e Insta360 tenían que ponerse al día, y vaya si lo han hecho en poco tiempo. DJI ha redoblado la apuesta por las funciones profesionales y ha ofrecido una calidad de construcción, una duración de la batería, una resistencia al agua y una grabación de audio excelentes con los accesorios de DJI, y encima te costará menos dinero. Insta360 tiene una pantalla táctil abatible y un excelente editor de aplicaciones.

En cuanto a la calidad de imagen, si vas a hacer fotos con buena luz, la mejor calidad de imagen depende de tus gustos. Creemos que la grabación de vídeo 8K de la Insta360 Ace Pro 2 es más bien marketing para vender, pero su calidad de vídeo 4K mejorada y sus perfiles de color están a la altura de sus rivales. Incluso está muy reñido entre la Ace Pro 2 y la Osmo Action 5 Pro el mejor rendimiento con poca luz, mientras que la GoPro se queda atrás.

Sea cual sea la cámara que elijas, tendrás una ganadora en tus manos.