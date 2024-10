La nueva Insta360 Ace Pro 2 es la primera cámara de acción del mercado con dos chips para mejorar el rendimiento - Aquí tienes todos los detalles

La Ace Pro de Insta360 fue la primera cámara de acción 8K del mercado, y poco menos de un año después tiene una sucesora, la Ace Pro 2, que es una actualización en muchos sentidos y está lista para enfrentarse a la GoPro Hero 13 Black y la DJI Osmo Action 5 Pro.

La verdad es que cada una de estas cámaras de acción tiene su propia visión del formato y atraerá a diferentes tipos de personas, y eso es fantástico, ya que cada modelo destaca por algo distinto. En el caso de Insta360, la compañía apuesta por el vídeo 8K de alta resolución como su punto de venta, junto con lo que dice ser el primer chip dual en una cámara de acción, diseñado para mejorar el rendimiento. Igual que publicamos la comparativa GoPro Hero 13 Black vs DJI Osmo Action 5 Pro, estamos preparando ahora una maravillosa comparativa de las mejores cámaras de acción del momento: Hero 13 Black vs Action 5 Pro vs Ace Pro 2, así que permanece atento a nuestra web.

En este artículo, vamos a centrarnos en la nueva Ace Pro 2 de Insta360. Por muy impresionante que pareciera la Ace Pro original, algunas de sus características en realidad se quedaban un poco corta, pero la nueva Ace Pro 2 añade las mejoras necesaria. Su vídeo 8K sigue pareciendo un poco artificioso dadas las muchas advertencias que incluye, pero los modos HDR activo y PureVideo (con poca luz) están ahora disponibles en 4K hasta 60 fps y se sienten pulidos, especialmente ahora que Insta360 ha introducido el perfil de color I-Log en algunos modos 4K para editores exigentes.

La Ace Pro 2 no se limita a mejorar la grabación de vídeo. Es más resistente que la Ace Pro, con una pantalla abatible mejorada, mayor duración de la batería, impermeabilidad mejorada y un nuevo diseño para alojar un protector de objetivo igual que sus rivales. También ha mejorado la grabación de audio y cuenta con un protector contra el viento. La verdad, la suma de esas partes impresiona .

La Insta360 Ace Pro 2 cuesta 449,99€ para el paquete básico con una batería, aunque por 20€ más, 469,99€, puedes comprar el paquete con dos baterías, lo cual es un precio bastante similar al de GoPro y un poco más caro que el de DJI. También hay otros paquetes disponibles que añaden distintos tipos de accesorios.

Además de en la web de Insta360, la nueva Ace Pro 2 también está disponible en Amazon.

Uno de los trucos de la Ace Pro 2 es que la pantalla se puede abatir hacia arriba, lo que resulta especialmente práctico para ver con claridad deportes como el ciclismo. (Image credit: Insta360)

¿Ha conseguido Insta360 perfeccionar al máximo su serie Ace Pro?

Ser la única cámara de su clase en grabar vídeo 8K era una cosa, pero la Ace Pro carecía de muchas de las funciones avanzadas de sus rivales GoPro y DJI. Insta360 ha intentado rectificar esto con la Ace Pro 2, que parece mucho más pulida que el modelo de primera generación.

La principal de esas mejoras es su doble chip, del que Insta360 dice: "La Ace Pro 2 es la primera cámara de acción con un chip Pro Imaging dedicado que se encarga del procesamiento de imágenes y la reducción de ruido, mientras que un chip IA de 5nm independiente se encarga del procesamiento de imágenes y el rendimiento general de la cámara, proporcionando una experiencia de usuario fluida y sin fisuras".

Esto se combina con un sensor mejorado de 1/1,3 pulgadas que ofrece vídeo 8K de hasta 30 fps, un modo de cámara lenta 4K de 120 fps, un "Clarity Zoom" de 2x, además de hasta 13,5 pasos de rango dinámico. El modo "PureVideo" específico para condiciones de poca luz también se ha mejorado para reducir aún más el ruido, así como la velocidad de fotogramas a 60 fps.

Leica participa en la acción aportando su experiencia en perfiles de color exclusivos, además de crear un objetivo Summarit con un campo de visión de 157 grados, más amplio que el de sus rivales.

Otras mejoras son la pantalla abatible de 2,5 pulgadas, más grande, brillante y de mayor resolución (la cual es otra de las características propias de la serie Ace Pro, aunque eso se traduce en una cámara más voluminosa), la mejora de la resistencia al agua a 12 metros y el control por gestos, con la posibilidad de pausar y reanudar la grabación.

Son demasiadas funciones para cubrirlas con detalle en este artículo. Si quieres descubrir más, en breve tendrás disponible en nuestra web nuestro análisis de la Ace Pro 2, donde también podrás ver cómo sus chips duales han mejorado el rendimiento con poca luz en nuestras imágenes de muestra. En última instancia, su vídeo 8K sigue siendo limitado, pero muchos de sus otros modos han mejorado mucho, con una mejor calidad de imagen general gracias en parte a sus potentes chips duales.

GoPro y DJI tienen ahora un serio rival entre manos.