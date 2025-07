Me dedico a probar drones, y esta es la razón por la que el Antigravity de Insta360 es el más emocionante en años

El primer dron de Antigravity, con tecnología Insta360, se centra en la simplicidad

El dron 360 con «vuelo inmersivo» saldrá al mercado en agosto

Grabará vídeo en 8K y pesará menos de 250g

Hay un nuevo jugador que entra en el mercado de los drones, y no podría estar más emocionado. El anuncio de esta semana (¿o debería decir «preanuncio»?) de Antigravity sobre su próximo dron 360 significa que el líder del mercado, DJI, está a punto de tener un gran rival.

El dron Antigravity, desarrollado por Insta360 y algunos terceros no especificados, no es un competidor directo de la gama de DJI, sino que toma un rumbo diferente. Al ofrecer una captura de 8K en 360 grados de todo lo que le rodea, como una versión voladora de la magnífica cámara Insta360 X5, es el primer dron que ofrece una captura envolvente completa nada más sacarlo de la caja.

Antigravity | Don't Let Gravity Keep You Down - YouTube Watch On

Por el momento se desconocen los detalles, pero el comunicado de prensa de Antigravity promete «sustituir la complejidad técnica inherente tanto al vuelo de drones como a la videografía en 360 grados por experiencias expresivas, centradas en la historia, fáciles de dominar y, sin embargo, excepcionalmente potentes».

La facilidad de uso va a ser claramente uno de los principales argumentos de marketing de este primer dron de Antigravity, ya que el comunicado menciona un funcionamiento intuitivo y apto para toda la familia, dirigido a personas que no tienen tiempo para aprender «controles de vuelo complejos y la creación de contenido aéreo». Y ese enfoque en la simplicidad y la facilidad de uso me parece muy emocionante.

Antigravity en agosto (Image credit: Antigravity, Insta360)

Simplemente lo consigue

No me malinterpretes: me encanta la potencia y las capacidades avanzadas de los drones premium de DJI, como el Mavic 4 Pro, y aprender a utilizarlos de la mejor manera posible para crear fotografías y vídeos aéreos impactantes. Como persona que lleva más de una década analizando drones, desde que se lanzaron los primeros DJI Phantom, he tenido mucho tiempo para dominar el vuelo con cuadricópteros. Y, seamos sinceros, no es que los drones de DJI sean especialmente difíciles de pilotar, gracias a su gran cantidad de funciones de seguridad integradas, su resistencia al viento y sus modos de vuelo automatizados.

Pero la idea de un dron ultraespecializado y de baja complejidad diseñado exclusivamente para vídeo 360 también es atractiva, aunque por ahora solo sea palabrería de marketing con pocos detalles concretos. Antigravity está haciendo algunas afirmaciones audaces, y tiene que hacerlo si quiere llamar la atención en un mercado absolutamente dominado por DJI.

Sin embargo, ya puedo identificar dos áreas clave en las que el dron Antigravity mantiene las cosas simples. La primera es su peso, que sabemos que será inferior a 250 g. Eso significa que está libre de muchas de las restricciones y normas que rigen los drones. En Estados Unidos, los drones de menos de 250 g están exentos del registro de la FAA para uso recreativo, mientras que en el Reino Unido no requieren una identificación de piloto, pueden volar a menos de 50 m de personas ajenas y pueden volar en zonas residenciales, recreativas, comerciales e industriales. Siempre es bienvenido reducir el papeleo y ampliar las posibilidades de vuelo.

DJI Mini 4 Pro (Image credit: DJI)

Quizás estés pensando: «Pero DJI también fabrica drones de menos de 250g», y tienes razón. Los drones DJI Flip, DJI Neo y la gama DJI Mini entran en la categoría de ultraligeros, por lo que este no es un aspecto en el que Antigravity pueda diferenciarse. Sin embargo, sí puede hacerlo con el vídeo 360.

Dado que el diseño de la cámara del dron Antigravity captura todo lo que hay a su alrededor en todo momento, el usuario no necesita apuntar la cámara a un sujeto concreto mientras vuela. El usuario solo tiene que volar, dejar que la cámara 360 haga su trabajo y, más tarde, puede reencuadrar el vídeo para asegurarse de que apunta en la dirección correcta. Nunca te perderás una toma. Esto es algo que nunca antes habíamos visto integrado en un dron y que realmente diferencia al Antigravity de sus competidores.

Si puedo olvidarme de las restricciones y del control de la cámara, lo único de lo que tengo que preocuparme es de colocar el dron Antigravity en los lugares adecuados. Para mí, eso es una gran ventaja, y estoy deseando probar este nuevo dron.