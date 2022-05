El mejor antivirus para Android del 2022

REASONS TO AVOID

Tener la mejor aplicación antivirus para Android instalada en tu smartphone o tablet es esencial. Después de todo, Android es el sistema operativo más utilizado en el mundo, y eso significa que puede ser un gran objetivo para los usuarios maliciosos.

Hacemos tantas cosas con nuestros dispositivos Android (como compras y opraciones bancarias) que la entrada de malware en tu smartphone o tablet podría ser increíblemente grave, por lo que es vital instalar una de las mejores aplicaciones antivirus para Android que encontrarás en esta página.

En este artículo, vamos a destacar 9 de las mejores aplicaciones antivirus para Android en el 2022, algunas de las cuales son completamente GRATIS para descargar.

Muchas de ellas hacen mucho más que ejecutar escaneos automáticos, y tratarán activamente de evitar que se abran o descarguen páginas web y archivos maliciosos en primer lugar. La forma más sencilla de proteger tu teléfono o tablet Android.

El mejor antivirus para Android es:

1. Bitdefender Mobile Security Con buenas funciones y una gran seguridad: la mejor aplicación antivirus para Android Especificaciones Dispositivos protegidos: 1 Características destacadas: Antirrobo, asesor de privacidad Gratuita o de pago: De pago Las mejores ofertas de hoy Bitdefender Mobile Security 14,99 US$ /año Visita el sitio weben Bitdefender Pros + Excelente protección antivirus + Gran función antirrobo + Buena vinculación con el smartwatch Contras - La exploración basada en la nube necesita una conexión activa a Internet

Bitdefender Mobile Security ofrece una excelente protección para tu dispositivo Android, con una serie de funciones que incluyen antirrobo y antivirus de primera categoría. De hecho, esta aplicación móvil antivirus para Android obtuvo la máxima puntuación en el último resumen de AV-Test, y AV-Comparatives (el otro gran laboratorio de pruebas antivirus independiente) determinó una tasa de protección del 99,9%. Esto es impresionante.

Mobile Security ofrece protección en tiempo real para el navegador Chrome de Google, y una función de piloto automático que dice ser capaz de hacer recomendaciones inteligentes para las acciones de seguridad en función de su sistema y patrón de uso típico.

También hay una herramienta de asesoramiento sobre privacidad que añade una capa de seguridad a tu reloj inteligente a través de su tecnología WearOn, que te avisa si te dejas el teléfono accidentalmente.

Otro extra interesante es una VPN incluida, aunque no te emociones demasiado. La versión proporcionada está restringida a un uso extremadamente ligero de solo 200 MB diarios, pero aun así, podría ser útil en un apuro.

Como ya se ha mencionado, hay funciones antirrobo, y Bitdefender Mobile Security permite localizar y bloquear el dispositivo de forma remota, o enviar un mensaje al teléfono o a la tablet (lo que podría ser muy útil si lo has perdido). También es posible borrar completamente el dispositivo de forma remota, si así lo deseas.

Así pues, las funciones que ofrece son muchas y su precio es más que razonable para cubrir un dispositivo Android durante un año (además, si quieres probar la aplicación antes de comprarla, hay una prueba gratuita de 14 días).

Ve directamente al sitio web de Bitdefender para obtener más información y registrarte

2. Norton Mobile Security Proporciona defensas móviles innovadoras en el ámbito de la comprobación de aplicaciones Especificaciones Máximo de dispositivos cubiertos: 3 Características destacadas: App Advisor, funciones antirrobo, bloqueo de llamadas De pago o gratuita: De pago Las mejores ofertas de hoy Ver en Conrad Electronic Pros + Verificador de aplicaciones + Gran función antirrobo + Bloquea las llamadas de spam Contras - El precio es demasiado alto

Norton Mobile Security para Android ofrece una gran cantidad de características, incluyendo un App Advisor que funciona con Norton Mobile Insight, y examina las aplicaciones para cualquier posible riesgo para la privacidad, u otros comportamientos no deseados como ser demasiado exigente con la batería (incluso te da estas métricas antes de instalar una aplicación, lo cual es muy útil).

Esta suite de seguridad para móviles también tiene la máxima puntuación por la protección que ofrece su motor antivirus, según los resultados de AV-Test (el otro laboratorio de pruebas principal no ha evaluado a Norton recientemente).

Otras funciones son el bloqueo de llamadas para protegerte de las llamadas de spam, la seguridad Wi-Fi que te avisa cuando te conectas a una red inalámbrica insegura y las funciones antirrobo que te permiten bloquear remotamente un dispositivo robado (o perdido) o borrar todos tus datos.

Todo esto supone un impresionante nivel de protección para tu dispositivo Android, pero ¿hay algún inconveniente? Bueno, la aplicación es cara, o al menos lo es el precio recomendado, pero como ahora mismo tiene un buen descuento, en realidad tiene el mismo precio que Bitdefender (lo que la convierte en una excelente compra actualmente, dado que obtienes cobertura para tres dispositivos Android, no solo para uno).

Puedes registrarte en Norton Mobile Security en su sitio web

3. Avast Mobile Security Una gran oferta de antivirus gratuito para Android, pero con anuncios Especificaciones Máximo de dispositivos cubiertos: Ilimitados Características destacadas: Antirrobo, seguridad Wi-Fi, limpiador de basura De pago o gratuita: Gratuita Las mejores ofertas de hoy Avast Mobile Security Visita el sitio weben AVAST Software Pros + Gran cantidad de funciones + Capacidades para aumentar el rendimiento + Es gratis Contras - Tiene anuncios

El gigante de los antivirus, Avast, ha producido otra aplicación de calidad que va más allá de ser un escáner corriente. Hace un escaneo de virus muy bueno, y está muy bien calificado por los laboratorios de pruebas independientes.

Entre las ingeniosas características de Avast Mobile Security se incluye un sistema antirrobo que permite rastrear y bloquear (o borrar) remotamente el dispositivo Android en caso de robo o pérdida. También hay algunas funciones interesantes para mejorar el rendimiento, como un limpiador de basura para liberar espacio de almacenamiento y un "refuerzo de memoria RAM" para acelerar el dispositivo.

La aplicación era de pago, pero ahora es gratuita, aunque financiada con anuncios. Sin embargo, puedes pagar una pequeña cuota mensual o anual para eliminar los anuncios si te molestan. Otra función premium muy útil es el "bloqueo dentro de la aplicación", por el que tu dispositivo te pedirá un PIN antes de abrir ciertas aplicaciones. Esto evita que el malware inicie automáticamente aplicaciones como las de banca online.

4. AVG AntiVirus Free Una aplicación antivirus para Android muy popular Especificaciones Máximo de dispositivos cubiertos: Ilimitados Características destacadas: Antirrobo De pago o gratuita: Gratuita Las mejores ofertas de hoy AVG AntiVirus Free Visita el sitio weben AVG Technologies Pros + Protección antivirus de calidad a cambio de nada + Impresionantes medidas antirrobo + 14 días de prueba de una serie de funciones Pro Contras - Muestra anuncios

AVG AntiVirus Free es otra aplicación de alta calidad para proteger tu dispositivo Android, y ofrece un impresionante nivel de protección sin coste alguno. De hecho, utiliza el mismo motor antivirus que Avast (recuerda que Avast compró AVG en el 2016).

No es el mismo producto, sin embargo, y no tiene algunas de las características que encontrarás en la oferta gratuita de Avast. Sin embargo, sigue basándose en una protección antivirus básica muy sólida, además de funciones antirrobo que permiten localizar, bloquear o borrar un teléfono robado (o perdido). Al igual que Avast, esta aplicación tiene publicidad, pero si se actualiza a la versión premium se puede prescindir de ella.

La versión Pro de pago de AVG incluye un montón de funciones adicionales, como funciones antirrobo ampliadas (como el bloqueo del dispositivo si se sustituye la tarjeta SIM y la activación de una alarma), una bóveda de fotos para protegerlas, un bloqueo de aplicaciones, un escáner de seguridad Wi-Fi y ajustes de privacidad adicionales, como el bloqueo de llamadas.

También hay una gran cantidad de otras características, como las medidas de mejora del rendimiento, que tienen como objetivo cortar los procesos innecesarios, desactivar los ajustes que consumen batería, así como eliminar los archivos basura, como los que se encuentran comúnmente en las carpetas temporales y de caché.

Ten en cuenta que puedes probar todas estas funciones Pro de forma gratuita, al menos durante las dos primeras semanas, cuando utilices AVG AntiVirus, pero después tendrás que pagar.

Con tantas funciones incluidas en la versión Pro, no es de extrañar que esta aplicación sea el antivirus más popular cuando se busca uno en la tienda Google Play, con más de 100 millones de descargas, más de 6,5 millones de opiniones y una puntuación media de más de 4,5.

5. Trend Micro Mobile Security Magnífica protección antivirus y gran cantidad de funciones Especificaciones Máximo de dispositivos cubiertos: 1 Características destacadas: Pay Guard, privacidad en redes sociales, control parental De pago o gratuita: De pago Las mejores ofertas de hoy Visita la página web Pros + Repleto de funciones + Protección bancaria y de compras de Pay Guard + Actualmente es el mejor clasificado en cuanto a defensas contra el malware Contras - Lejos de ser barato

La aplicación Trend Micro Mobile Security no solo analiza las nuevas aplicaciones en busca de malware antes de que se descarguen e instalen, sino que impide que las aplicaciones recién instaladas accedan a otras, lo que puede ser útil para los administradores de dispositivos y los padres.

También tiene un escáner de privacidad integrado para Facebook que te avisa si la configuración de tu perfil muestra información personal sensible. De hecho, tiene un gran número de características que incluyen protección web, antirrobo, un comprobador de Wi-Fi para asegurarse de que cualquier red inalámbrica a la que te conectes es segura, además de utilidades de ajuste del sistema, un conjunto completo de controles parentales, y Pay Guard asegura que cualquier transacción bancaria o de compras online es totalmente segura.

Además, los dos laboratorios de pruebas independientes han calificado a Trend Micro Mobile Security como un producto que protege contra el 100% de las amenazas, lo que lo convierte en el mejor en este sentido en el momento de escribir este artículo.

Hay muchas cosas que nos gustan, pero el inconveniente es que el precio es bastante elevado en comparación con muchas de las alternativas de esta página. Dicho esto, te da mucho por tu dinero, y hay una versión gratuita de la aplicación que te permite tener el funcionamiento completo de todas las características durante siete días, para que puedas probarlo todo antes de tener que comprar una licencia.

6. McAfee Mobile Security para Android Otra aplicación antivirus gratuita con buenas prestaciones Especificaciones Máximo de dispositivos cubiertos: Ilimitados Características destacadas: Anti-theft, privacy checker De pago o gratuita: Gratuita Las mejores ofertas de hoy Visita la página web Pros + Controla las aplicaciones instaladas para evitar la fuga de datos + Varias utilidades para aumentar el rendimiento Contras - La versión gratuita tiene anuncios - La versión Premium es cara

McAfee es otro nombre muy conocido cuando se trata de software antivirus, y esta aplicación para Android - McAfee Mobile Security para Android - no decepciona. Además del propio escáner antivirus para Android, la versión gratuita te ofrece bastantes cosas, como funciones antirrobo y la posibilidad de rastrear un dispositivo perdido, o bloquearlo (o borrar tus datos) de forma remota.

Otros aspectos destacados son la posibilidad de escanear aplicaciones para comprobar si filtran información sensible, y bloquearlas si es necesario. McAfee también evalúa la seguridad de cualquier red Wi-Fi a la que te conectes, y viene con varias funciones para ayudar a que tu teléfono funcione mejor, incluyendo un limpiador de almacenamiento, además de un potenciador de memoria y batería.

Ten en cuenta que la aplicación gratuita, como muchas otras, tiene anuncios, pero puedes librarte de ellos si te pasas a la versión premium. Eso también te da soporte telefónico, además de algunas funciones extra como la protección Safe Web para mayor seguridad al navegar por la web. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la aplicación de pago es relativamente cara.

7. Sophos Intercept X Aplicación antivirus gratuita sin anuncios y con características únicas Especificaciones Máximo de dispositivos cubiertos: Ilimitados Características destacadas: Escáner de códigos QR, autentificador, antirrobo De pago o gratuita: Gratuita Las mejores ofertas de hoy Visita la página web Pros + Gratis y también sin anuncios + Muchas funciones adicionales Contras - No ha sido evaluada recientemente por laboratorios independientes - No es la aplicación más fácil de usar

La aplicación antivirus Sophos Intercept X for Mobile es completamente gratuita, pero no contiene anuncios, a diferencia de muchas aplicaciones gratuitas. Aunque Sophos Intercept X es ciertamente impresionante en este aspecto, hay un pequeño interrogante sobre su protección contra el malware, ya que la aplicación no ha sido probada por los principales laboratorios independientes este año. Dicho esto, obtuvo una puntuación completa en cuanto a protección antivirus en todos los informes de AV-Test en el 2019.

Sophos escanea las aplicaciones en busca de malware o cualquier otro contenido dañino a medida que se instalan y, además, te avisa si pueden filtrar cualquier información sensible. El escáner antivirus también puede programarse para escanear archivos y carpetas periódicamente.

Otra función ingeniosa es el escáner seguro de códigos QR, que, como su nombre indica, comprueba cualquier URL de destino en busca de posibles amenazas cuando se escanea un código QR, garantizando que se pueda utilizar de forma segura. Intercept X también se beneficia de un autentificador que puedes usar para la autentificación multifactor con cualquier aplicación que admita Google Authenticator, y puedes gestionar todas estas cuentas 2FA desde este centro.

Además de algunas de estas características más inusuales, la funcionalidad antirrobo estándar está presente, por lo que este es un producto bien equipado en general. No es la aplicación más intuitiva o fácil de usar, y el hecho de que no haya sido evaluada recientemente por ninguno de los principales laboratorios de pruebas independientes puede ser una pequeña preocupación para algunos (y esperamos que la situación cambie pronto).

8. AhnLab V3 Mobile Security Una aplicación antivirus que funciona bien incluso en dispositivos Android antiguos Especificaciones Máximo de dispositivos cubiertos: Ilimitados Características destacadas: Asesor de privacidad, potenciador del rendimiento De pago o gratuita: Gratuita Las mejores ofertas de hoy Visita la página web Pros + Funciona bien en hardware de baja especificación + Fuerte en el frente de la privacidad + Altas tasas de detección de malware Contras - No tiene función antirrobo

AhnLab V3 Mobile Security, de la surcoreana AhnLab, no es tan famoso como los otros de esta lista, pero sin embargo tiene unos índices de detección de malware para Android muy altos según AV-Test. De hecho, defiende contra el 100% de las amenazas, por lo que se sitúa entre los mejores (pero ten en cuenta que AV-Comparatives no ha evaluado AhnLab desde el 2015).

Otro punto fuerte de esta aplicación es que funciona bien incluso en los dispositivos Android más antiguos y, en general, es poco exigente en cuanto al uso de recursos del sistema. Además, tiene un potenciador incorporado para ayudar a acelerar el rendimiento de tu teléfono.

Otras características útiles incluyen un limpiador de privacidad para limpiar de forma segura tu historial de navegación, y un asesor de privacidad que examina las aplicaciones instaladas en tu dispositivo, asegurándose de que no están comprometiendo ninguno de tus datos sensibles. También hay una galería oculta para las fotos personales, por lo que la privacidad es sin duda un punto fuerte de AhnLab.

Todo esto se suma a una oferta sólida para una aplicación gratuita, aunque falta una pieza del rompecabezas en términos de capacidades antirrobo.

9. Avira Antivirus Security Un sistema inteligente de categorización de las aplicaciones según su privacidad Especificaciones Máximo de dispositivos cubiertos: Ilimitados Características destacadas: Identity Safeguard, permissions manager, anti-theft De pago o gratuita: Gratuita Las mejores ofertas de hoy Visita la página web Pros + Amplia gama de funciones + Estupenda función de protección de identidad Contras - Protección web solo en la aplicación de pago

Avira Antivirus Security es otra aplicación de seguridad que recibe un gran visto bueno de los laboratorios de pruebas independientes en cuanto a la calidad de su motor antivirus. La versión gratuita se apoya en la publicidad, pero tiene muchas características, incluyendo un Gestor de Permisos que califica las aplicaciones en una escala de privacidad para ayudarte a decidir fácilmente si merece la pena confiar en ellas con tus datos.

La función integrada Identity Safeguard comprueba periódicamente si tu dirección de email ha sido filtrada en alguna fuga de datos importante, informándote de los detalles de cualquier robo, lo cual es bastante útil. También dispone de una serie de funciones antirrobo que incluyen la posibilidad de localizar el teléfono, activar una alarma a distancia o bloquear o borrar el dispositivo Android de forma remota.

El App Lock de Avira también está a mano para proteger cualquier aplicación sensible requiriendo un PIN para iniciarla, y una nueva adición es que una VPN está ahora integrada con Avira Antivirus, aunque solo te da una pequeña cantidad de datos diarios.

La versión premium de la aplicación te evita los anuncios, e incorpora un mejor soporte, el bloqueo automático de sitios web maliciosos, actualizaciones más frecuentes (cada hora), junto con la protección del micrófono y la cámara para evitar que nadie pueda espiarte.

Nota del editor: La aplicación Kaspersky Internet Security aparecía en esta lista. Sin embargo, teniendo en cuenta la situación actual, hemos tomado la decisión de eliminar a este proveedor. Aunque gran parte de los procesos centrales de la empresa se llevan a cabo ahora en Suiza, el hecho de que su sede siga estando en Moscú y que haya habido acusaciones previas en torno a la coacción gubernamental, nos hace pensar que es mejor llevar cuidado con este proveedor. Y, cuando hay tantos otros proveedores excelentes entre los que elegir, es imposible recomendar de todo corazón a Kaspersky en este momento.

