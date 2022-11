Cinco preguntas que todo el mundo nos hace sobre los antivirus

Los virus, los estafadores y las amenazas en general están a la orden del día en Internet, y por lo tanto, es importante contar con un antivirus para poder estar lo más seguros posibles cuando se navega por la red.

Si bien hace un tiempo había muchas personas que ni siquiera sabían si su equipo contaba con un antivirus o no, a día de hoy, la gente está mucho más concienciada de la importancia de tener un buen antivirus.

Esto significa que son muchos los usuarios que empiezan a tener ciertas preguntas a la hora de proteger su equipo, y en este artículo hemos querido recopilar las respuestas a las preguntas más comunes sobre antivirus.

1. ¿Realmente necesito un antivirus en 2022?

¡Esta es fácil! La respuesta a esto es 'sí'; sin dudas deberías tener un antivirus instalado en tu ordenador.

Puede que hayas oído a gente que dice que si llevas cuidado con lo que haces en Internet; en qué páginas te metes, qué te descargas o dónde haces cilc, entonces no corres riesgos y estarás seguro... pero es no es cierto.

Incluso las páginas más conocidas son víctimas ocasionalmente de malware que se abren camino a ellas y ponen en riesgo a los usuarios. Por lo que realmente da igual cuánto cuidado lleves y lo precavido que seas: siempre hay un riesgo, y por eso todo el mundo debería tener un antivirus.

2. ¿Qué hace un antivirus? ¿Realmente te protege frente a los virus?

Un antivirus es como un perro guardián para tu ordenador o dispositivo. Vigila el sistema entero y busca amenazas. En resumen, ofrece defensas en tiempo real frente a los virus u otras amenazas, y en caso de detectar algo los enfrenta y elimina para prevenir problemas al impedirles actuar. Al igual que protegen de forma automática tu sistema, también podrás ejecutar escaneos de virus forma manual si lo deseas.

Los programas antivirus usan "bases de datos de virus" para detectar amenazas o intrusos. Estas son algo así como las huellas dactilares de los virus, y si el antivirus detecta algo parecido acechando, se activa y pone en cuarentena el código malicioso. Otra táctica de defensa se basa en el análisis heurístico, que lo que hace es buscar cualquier archivo o proceso que parezca sospechoso; de esta forma el antivirus puede detectar amenazas que todavía no son conocidas y por lo tanto no están registradas en la base de datos de virus.

3. ¿Un antivirus gratuito es suficiente?

Responder a esta pregunta no es tan fácil como decir que sí o que no. Más bien sería un "sí... pero no".

Un buen antivirus gratuito (como los que puedes encontrar en nuestra guía de mejores antivirus (opens in new tab)) es una opción perfectamente razonable para proteger tu ordenador, siendo Microsoft Defender el mejor que hemos visto (aunque solo te valdrá si tu ordenador ejecuta Windows).

Un antivirus gratuito hará lo básico para defender tu sistema bien, ya que cualquier proveedor de renombre utiliza el mismo motor de protección antivirus (que es la tecnología central que vigila el dispositivo y repele el malware) para la versión gratuita que la de pago.

Dicho esto, los antivirus de pago son premium, y como tal, ofrecen funciones adicionales más allá de las básicas. Por ejemplo, un sólido sistema de control parental puede ser una gran ventaja para quienes tienen hijos. O una capa de protección contra el ransomware que solo viene con el producto de pago podría ayudar a detectar y detener este tipo de temidas infecciones.

Teniendo en cuenta lo baratos que son muchos de los mejores antivirus hoy en día, merece la pena plantearte si quieres optar por un antivirus de pago para poder contar con esas funciones adicionales que podrían darte más tranquilidad.

Dicho esto, como hemos dicho, hay antivirus gratuitos que están muy bien, aunque nunca te ofrecerán lo mismo que uno de pago.

4. ¿Cuál es el mejor antivirus en 2022?

Hemos probado todos los grandes antivirus y para nosotros ahora mismo el mejor software antivirus de 2022 es Bitdefender. (opens in new tab) Y afirmamos esto fijándonos en todo en general: tanto lo que ofrece, como su precio.

Es un software magnífico, desde su nivel básico Bitdefender Antivirus Plus, que te ofrece férreas defensas contra el malware, una excelente detección de amenazas y funciones adicionales que aportan un verdadero valor añadido, hasta su Total Security, que añade una serie de herramientas de mantenimiento y puede utilizarse para proteger los ordenadores, tablets y teléfonos de toda tu familia.

Sea como sea, el mejor antivirus para nosotros no tiene por qué ser el mejor para ti, ya que como explicaremos a continuación, dependerá de tus necesidades. En nuestra guía de mejores antivirus (opens in new tab)verás que te concretamos lo que te ofrece cada uno.

5. ¿Cómo elijo el mejor antivirus?

Por suerte, en Internet encontrarás muchas guías de los mejores antivirus (opens in new tab), como la nuestra, que reúne los mejores antivirus basándonos en el análisis de expertos.

Dicho esto, por supuesto también hay que tener en cuenta las necesidades particulares de cada uno. Podría ser que nuestro top 1 no sea el antivirus ideal para ti. Por ejemplo, si en realidad solo quieres proteger un único ordenador, o por el contrario, podría ser que tengas una familia numerosa y muchos dispositivos que proteger, en cuyo caso el antivirus ideal para ti será el que cuente con un paquete multi-dispositivo lo más amplio posible. O tal vez necesites una VPN (opens in new tab)además de un antivirus y prefieras elegir un producto que ofrezca ambas cosas y para ahorrar dinero.

En resumen, estudia nuestra guía de mejores antivirus (opens in new tab), donde hemos resaltado los puntos fuertes y flojos de cada antivirus, y mientras lo lees, ten en mente a la vez cuáles son tus necesidades, de esta forma te será más sencillo elegir el mejor antivirus para ti.

Te ayudamos Desde antivirus simples para proteger un único dispositivo, hasta grandes paquetes completos que protegerán tanto tu ordenador como tu móvil, nuestra guía de los mejores antivirus (opens in new tab)abarca de todo. Además, hemos incluido los mejores antivirus gratuitos así como los mejores a nivel empresarial.

Para nosotros, estos son los mejores 3 antivirus a día de hoy:

(opens in new tab) 1. Bitdefender - el mejor antivirus del mercado (opens in new tab)

Puede que te suenen más los nombres como Norton, McAfee o AVG, pero lo cierto es que ahora mismo el mejor antivirus del mercado es Bitdefender. Combina herramientas de seguridad realmente fiables con muchas funciones adicionales. Además, es muy sencillo de usar, y lo mejor de todo es que tiene una relación calidad-precio increíble: nadie puede negar que pagar 14.99€ y estar protegido todo un año, sin dudas merece la pena, ¡es el precio de un café al mes!.

(opens in new tab) 2. Norton - buena protección con útiles funciones (opens in new tab)

Es un nombre completamente asociado a día de hoy a la palabra 'antivirus', y Norton nos gustó mucho cuando lo pusimos a prueba. Además de ofrecer el tipo de protección contra el malware que te esperarías, sus funciones adicionales son realmente útiles.