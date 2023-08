Die besten Dolby-Atmos-Soundbars von Sony werden mit diesem Gaming-Upgrade für PS5 und Series X noch besser!

Sony hat verkündet, dass nun endlich das geplante Update für zwei seiner besten Soundbars, die HT-A5000 wie auch die HT-A7000, erscheinen werden. Dahinter verbirgt sich VRR- sowie ALLM-Support für PS5 sowie Xbox Series X, womit die ohnehin grandiosen Vertreter künftig noch besser in ein jedes Gaming-Setup passen dürften.

Variable Bildwiederholrate (VRR) wie auch Auto-Low-Latency-Mode (ALLM) sind Funktionen der bekannten Current-Gen-Vertreter, die zu einem reaktionsfreudigeren Spielerlebnis beitragen. VRR zielt hierbei auf die Reduktion von Rucklern wie auch Verzögerungen im Gameplay ab, sodass selbst jeder noch so grafikintensive Momente butterweich auf der Bildfläche deines TVs abgespielt wird. ALLM hingegen fördert die Reaktionsfreudigkeit deines TVs auf die Controllereingaben und verspricht bessere Reaktionszeiten in flotten Ego-Shootern wie Call of Duty: Warzone oder Battlefield 2042.

Seit ihrer Veröffentlichung bestechen die Sony Soundbars aber ohnehin schon durch ein leistungsstarkes Funktions-Portfolio. Entsprechend können sie bereits seit 2021 (bzw. 2022) 4K-Videos mit 120 Hz durchleiten, was zum damaligen Zeitpunkt des Erscheinens noch einzigartig war.

Folgt nun also ein weiteres Update mit netten Zusatzfeatures, um die besten Soundbars einmal mehr relevant zu machen?

Das perfekte Gaming-Upgrade?

Viele moderne TV-Geräte setzen heutzutage nur noch auf zwei HDMI 2.1-Anschlüsse, die den flotten 4K 120Hz-Support oder aber Funktionen wie VRR und ALLM in Aussicht stellen. Einer dieser Anschlüsse ist zumeist eine eARC-Variante, die hierbei für eine der vielen grandiosen Soundbars reserviert bleibt. Und dann ... dann bleibt eigentlich nur noch einer für PS5 ODER Xbox Series X.

Solltest du nun aber beide Konsolen dein Eigen nennen oder aber anderweitig Verwendung für den Port haben, dürfte es künftig erfreulich sein, wenn man einfach auf den HDMI-Passthrough einer Sony HT-A5000 oder aber A7000 zurückgreift und so neben grandiosen Sound auch noch immer die optimale Leistung für Gaming erhält – mit nur einem Port!

Und wie bereits erwähnt, darf man sich bei den Sony-Vertretern zudem auf Dolby Atmos freuen, was inzwischen nicht nur von Xbox Series X-Konsolen unterstützt wird, sondern zeitnah auch für die PlayStation 5 folgen dürfte. Zumindest wurde für letztgenannte bereits eine entsprechende Beta-Software angekündigt, was uns alsbald auf grandiosen 3D-Sound-Genuss hoffen lässt.

Eine rundum gelungene Erweiterung des bereits grandiosen Ausgangsfundaments also und eine perfekte Ergänzung für einen jeden Gaming-TV!