Testbericht: Samsung Galaxy Buds 2

Zusammenfassung

Samsung ist dafür bekannt, dass sie in schneller Folge neue True Wireless Kopfhörer auf den Markt bringen, und die Samsung Galaxy Buds 2 sind das neueste Produkt des Unternehmens.

Als Nachfolger der Samsung Galaxy Buds, die 2019 auf den Markt kamen, bieten die Buds 2 eine Vielzahl von Verbesserungen, von der Klangqualität über die Passform bis hin zur aktiven Geräuschunterdrückung.

Es sind diese unzähligen Neuerungen, die sie zu einer einfachen Empfehlung für Besitzer der originalen Galaxy Buds machen, die auf der Suche nach neueren Kopfhörern und einem kompetenten Konkurrenten für die Apple AirPods sind. Auf Android-Smartphones - und speziell auf Samsung-Smartphones - bekommst du mehr Funktionen als auf allen anderen Geräten, aber sie sind sowohl mit iOS als auch mit Android kompatibel.

Während uns das Zwei-Treiber-Design der Ohrhörer und ihr ausgewogenes Klangbild sehr gut gefallen haben, haben die Buds 2 auch ihre Schwachstellen. Die Geräuschunterdrückung ist nicht die beste ihrer Klasse und der Frequenzbereich beginnt erst bei etwa 80 Hz, was bedeutet, dass du keine wummernden Bässe hören (oder spüren) wirst. Außerdem gibt es zum Start keinen Always-Listening-Assistenten.

Keiner der oben genannten Punkte ist ein Problem, aber sie machen die Samsung Galaxy Buds 2 etwas schwächer in Bezug auf die Audio- und ANC-Performance als einige der anderen kabellosen Ohrhörer, die wir dieses Jahr gesehen haben, wie die Sony WF-1000XM4 und die Beats Studio Buds.

Ob dies die richtigen Kopfhörer für dich sind, hängt davon ab, welches Smartphone du benutzt, wie viel Noise Cancelling du brauchst und welchen Musikstil du bevorzugst - aber wir denken, dass jeder die Funktionen, die Leistung und den Preis zu schätzen weiß, auch wenn es im Moment noch ein paar bessere Kopfhörer auf dem Markt gibt.

(Image credit: TechRadar)

Samsung Galaxy Buds 2: Preis und Erscheinungsdatum

Erhältlich ab 27. August

$149.99

Die Samsung Galaxy Buds 2 wurden auf Samsungs Online-Event Unpacked 2021 zusammen mit dem neuen Galaxy Z Fold 3 enthüllt und werden ab dem 27. August für 149,99 $ erhältlich sein.

Sie kosten genauso viel wie die originalen Samsung Galaxy Buds, als sie 2019 auf den Markt kamen, und entsprechen genau den neuen Beats Studio Buds von Apple, die viele der gleichen Funktionen haben. Wir mögen sie genauso sehr wie die Studio Buds und fanden sie sogar besser als Apples beliebteste Ohrhörer, die Apple AirPods.

Allerdings sind dies nicht die einzigen Kopfhörer, die Samsung im Laufe der Jahre hergestellt hat, und ihre Vorgänger - die Samsung Galaxy Buds, Samsung Galaxy Buds Live und Galaxy Buds Plus - können die Suche nach einem neuen Paar kabelloser Kopfhörer etwas verwirrend machen, vor allem, wenn man bedenkt, dass es nur einen kleinen Preisunterschied zwischen ihnen gibt.

(Image credit: TechRadar)

Samsung Galaxy Buds 2: Design

Erhältlich in vier Farben

Intuitive Touch-Steuerung

IPX2 Wasserdichtigkeit

Eine Möglichkeit, die Galaxy Buds 2 von ihren Geschwistern zu unterscheiden, ist ihr Design. Wenn die Samsung Galaxy Buds Live am ehesten Bohnen ähneln, sind die Samsung Galaxy Buds 2 am besten mit Kieselsteinen zu vergleichen; sie sind klein, meist rund und super glatt. Sie stecken in einem abgerundeten Kunststoffgehäuse, das sich auch in einer Tasche leicht verstauen lässt.

Sobald du das Etui öffnest, siehst du die Buds selbst, die in einer von vier Farben erhältlich sind: Lavendel, Olive, Weiß und Graphit. Es ist jedoch erwähnenswert, dass die Buds selbst und die Innenseite der Hülle eine bestimmte Farbe haben, die Außenseite der Hülle jedoch nicht - sie wird immer weiß sein.

Laut Samsung sind die neuen Galaxy Buds 2 15 % kleiner und 20 % leichter als die Samsung Galaxy Buds Plus, was es einfacher macht, sie über längere Zeiträume zu tragen. Der Nachteil, dass sie etwas kleiner sind, ist, dass sie etwas schwieriger zu handhaben sind und leichter aus ihrer Hülle und deinen Ohren rutschen können.

Da die Buds magnetisch an den Metall-Ladestiften in der Hülle befestigt sind, passiert das zum Glück nicht so häufig, aber wir raten dir auf jeden Fall, vorsichtig zu sein, wenn du sie herausziehst oder in die Hülle zurücklegst, damit sie nicht versehentlich herausfallen und irgendwo aufprallen, wo du sie nicht erreichen kannst.

(Image credit: TechRadar)

Ein Schwachpunkt der Galaxy Buds 2 ist, dass sie nur IPX2 wasserdicht sind, was bedeutet, dass sie nur für Workouts geeignet sind, bei denen man nicht viel schwitzt. Nimm sie mit nach draußen, wenn es schüttet, schneit oder geh mit ihnen an den Strand und, na ja, das könnte ihr Ende sein.

Du kannst die Galaxy Buds mit den integrierten Touch-Bedienelementen oder mit deinem Smartphone steuern. Sie sind ziemlich intuitiv (Play/Pause mit einem Tippen, vorwärts springen mit zwei Tippen und zurückspulen mit drei Tippen), aber es gibt keine Wischsteuerung für die Lautstärke - dafür musst du dein Smartphone zücken.

In der Verpackung findest du zwei zusätzliche Silicon-Ohrstöpsel und ein USB-C-Ladekabel für die Buds. Die Silicon-Ohrstöpsel sind nicht unbedingt bequemer als Schaumstoff-Ohrstöpsel, die du in der Vergangenheit vielleicht schon ausprobiert hast, aber sie bieten eine gute Abdichtung, die du mit der Galaxy Wearable App auf Android testen kannst, und sie sollten günstig zu ersetzen sein, wenn du sie verlierst.

Was hat sich sonst noch seit den Originalen geändert? Die aktuellen Galaxy Buds 2 haben ein Dual-Driver-Design, das einen einzelnen Mitteltöner und einen separaten Hochtöner für die oberen Register verwendet - wie die Galaxy Buds Pro. Sowohl im Inneren als auch an der Außenseite der Kopfhörer befinden sich Mikrofone - drei Stück, um genau zu sein - die die Buds zur Geräuschunterdrückung und Verbesserung der Gesprächsqualität nutzen.

(Image credit: TechRadar)

Samsung Galaxy Buds 2: Funktionen

Aktive Geräuschunterdrückung

Kein Always-Listening-Sprachassistent

Unterstützung für SBC, AAC und Samsungs Scalable Codec

Wenn du über die neuen Galaxy Buds 2 sprichst, musst du natürlich auch über die Geräuschunterdrückung sprechen - etwas, das bei den originalen Galaxy Buds fehlte.

Noise Cancellation wird aktiviert, indem du das Touchpad eines der beiden Ohrhörer gedrückt hältst. Du kannst diese Funktion über die Galaxy Wearable App auf etwas anderes einstellen - wie z.B. das Herbeirufen deines virtuellen Assistenten - aber wir empfehlen, zumindest eine der Steuerungen auf Geräuschunterdrückung zu stellen. Apropos Assistenten: Wir sind etwas enttäuscht, dass Samsung in die Galaxy Buds 2 keinen Assistenten eingebaut hat, der immer zuhört. Das könnte bedeuten, dass sie für Leute, die nicht auf eine Taste tippen wollen, um ihren Sprachassistenten zu rufen, weniger attraktiv sind.

Drückst du die Taste für die Geräuschunterdrückung erneut, schaltest du in den Ambient-Modus um, bei dem die Buds mit Außengeräuschen beschallt werden. Das klingt vielleicht nach dem genauen Gegenteil von dem, was du willst, aber es ist überraschend hilfreich, wenn du ein Gespräch führen willst, ohne die Buds herauszunehmen, oder wenn du darauf wartest, dass deine Flugnummer aufgerufen wird.

(Image credit: TechRadar)

Die Steuerungseinstellungen sind jedoch nicht die einzigen Dinge, die du in der Galaxy Wearable App ändern kannst. Du kannst auch den Equalizer ändern und sehen, wie viel Akkulaufzeit die Hülle und die Ohrhörer noch haben. Dort findest du auch den Earbud Fit Test und die Find My Buds Option - für letztere musst du dich allerdings mit einem Samsung-Konto anmelden.

Der einzige enttäuschende Teil ist die Tatsache, dass viele dieser Funktionen nur in der Android-Version der App verfügbar sind. Die iOS-Version wurde noch nicht aktualisiert und das bedeutet, dass Anpassungen unmöglich sind, bis sie ein Update erhalten.

Um mit einer guten Nachricht zu enden, in Bezug auf die Codec-Unterstützung hast du sowohl die üblichen SBC- und AAC-Codecs, als auch Samsungs proprietären Scalable Codec, wenn du mit einem Samsung-Gerät verbunden bist. Letzterer ermöglicht eine deutlich bessere Audioqualität als der SBC-Codec und macht die Buds zu einer soliden Wahl für Galaxy-Besitzer.

(Image credit: TechRadar)

Samsung Galaxy Buds 2: Audio-Qualität und Geräuschunterdrückung

Verbessertes Audio

ANC könnte besser sein

Gute Gesprächsqualität

Man muss es Samsung und AKG lassen: Jede Generation der Galaxy Buds bewegt sich näher und näher an diesen klanglichen Sweet Spot heran, und die Galaxy Buds 2 sind da keine Ausnahme.

Was wir am meisten an ihrem Klang lieben, ist, dass sie eine wunderbare Klangkurve haben, die die Bässe, Mitten und Höhen verstärkt und nur den Subbass (unter 80hz) und die obersten Register (11.000Hz und darüber) vermissen lässt, die bei höheren Lautstärken etwas harsch werden können.

Die meiste Zeit über wirst du jedoch mit überraschend klarem Sound verwöhnt, der bei EDM und Rap einen ordentlichen Anstieg der Bässe und bei Rock und R&B einen knackigen Mitteltonbereich aufweist. Dank der guten Stereotrennung kannst du bei Songs wie "Baba O'Riley" von The Who großartige, mitreißende Effekte hören, und obwohl die Klangbühne nicht absolut massiv ist, ist sie viel breiter als bei den Galaxy Buds der ersten Generation.

Trotz dieser kleinen Schwächen sind diese Ohrhörer großartig im Klang.

(Image credit: TechRadar)

Wo die Samsung Galaxy Buds 2 noch viel Raum für Verbesserungen haben, ist die aktive Geräuschunterdrückung. Wir sind froh, dass sie endlich in der Einsteigerserie der Galaxy Buds enthalten ist, aber im Vergleich zu Marktführern wie den Bose QuietComfort Buds und dem Sony WF-1000XM4 ist sie immer noch mangelhaft.

Wenn du Musik abspielst und ANC eingeschaltet hast, wirst du wahrscheinlich nicht hören, wenn jemand mit dir im selben Raum spricht, aber du würdest jedes laute Geräusch hören, das von außerhalb deines Hauses kommt. Alles in allem sind sie gut genug für den Büroalltag, aber wir würden sie nicht für lange Flüge oder besonders geschäftige Baustellen empfehlen.

Während ANC noch ausbaufähig ist, hat Samsung die Gesprächsqualität seiner Ohrstöpsel bereits erfolgreich verbessert. Die Galaxy Buds 2 nutzen maschinelles Lernen, um Hintergrundgeräusche bei Telefonaten zu eliminieren und Freunde, mit denen wir gesprochen haben, sagten, dass wir merklich klarer klangen, als wenn wir ein reguläres Smartphone für den Anruf verwendet hätten.

Obwohl wir ein paar Probleme mit Knackgeräuschen hatten, schnitten sie deutlich besser ab als andere Kopfhörer, die wir in der Vergangenheit getestet haben, und sollten ein guter Bürobegleiter sein, wenn du viel telefonierst.

(Image credit: TechRadar)

Samsung Galaxy Buds 2: Akkulaufzeit

29 Stunden Akkulaufzeit insgesamt

Automatische Pausenfunktion

Unterstützung für kabelloses Laden

Wenn du die Samsung Galaxy Buds 2 nonstop benutzen würdest, sollten sie mit aktivem Noise Cancelling etwa fünf Stunden durchhalten, und etwas länger, wenn du es ausschaltest. Im Inneren des Gehäuses befinden sich mindestens drei weitere Ladungen für insgesamt 20 Stunden mit eingeschaltetem ANC, oder 29 Stunden, wenn du es ausgeschaltet lässt.

Natürlich hängt die Akkulaufzeit davon ab, wie du die Ohrhörer verwendest. Die oben angegebene Akkulaufzeit bezieht sich auf die Hörzeit, wenn du sie für Gespräche nutzt, sind es nur 3,5 Stunden mit eingeschaltetem ANC und 13 Stunden mit der Hülle oder 3,5 Stunden und 14 Stunden mit ausgeschaltetem ANC.

Zur Optimierung der Akkulaufzeit trägt auch der zusätzliche Näherungssensor an der Innenseite der Kopfhörer bei, der die Musik automatisch pausiert, wenn er feststellt, dass sich die Kopfhörer außerhalb deines Gehörgangs befinden. Indem die Musik automatisch pausiert wird, sparst du etwas Saft und musst sie nicht so oft aufladen.

Neu in dieser Generation ist auch die Unterstützung für kabelloses Laden mit einem kompatiblen Qi-Ladegerät. Das ist ein netter Vorteil, wenn du ein Smartphone mit kabelloser Ladefunktion verwendest und bereits ein Ladepad hast, aber es ist kein Beinbruch, wenn du den normalen USB-C-Anschluss auf der Rückseite des Gehäuses nutzen musst.

Das Einzige, was hier fehlt, ist die Schnellladefunktion - obwohl du immer noch ordentliche Ladegeschwindigkeiten erreichst. In unseren Tests konnten wir eine 12%ige Ladung des Gehäuses nach 10 Minuten am Ladegerät erreichen, was mehr als einer Stunde Musikgenuss entsprechen würde. Das ist zwar nicht so schnell wie bei anderen Schnelllade-Kopfhörern, die in 15 Minuten 25 % oder 50 % Ladung erreichen, aber es ist nicht schlecht.

Sollte ich die Samsung Galaxy Buds 2 kaufen?

(Image credit: TechRadar)

Ja, du solltest die Samsung Galaxy Buds 2 kaufen, wenn du...

...ein Galaxy Smartphone besitzt Die Galaxy Buds 2 funktionieren wirklich gut mit Samsung Galaxy Smartphones und anderen Android-Geräten. Sie bieten schnelles Pairing und die Galaxy Wearable App, die du benötigst, um Änderungen am EQ und Kontrollschema der Ohrhörer vorzunehmen. Außerdem können Samsung-Geräte den proprietären Scalable Audio Codec der Buds für eine bessere Klangqualität nutzen.

...immer noch die Galaxy Buds der ersten Generation nutzt. Die zahlreichen Verbesserungen sowohl im Audiobereich als auch im Funktionsumfang machen die Galaxy Buds 2 zu einem echten Nachfolger der originalen Galaxy Buds und zu einem lohnenswerten Upgrade.

...neue Büro-Kopfhörer benötigst. Als Kopfhörer für das Büro sind die Samsung Galaxy Buds 2 großartig. Sie bieten genug Geräuschunterdrückung, dass du die Leute um dich herum kaum hörst, und ihre Akkulaufzeit sollte dich durch zwei oder drei Tage im Büro bringen, ohne dass du sie aufladen musst.

Nein, du solltest die Samsung Galaxy Buds 2 nicht kaufen, wenn du...

...viel verreist oder täglich pendelst. Wenn du auf eine erstklassige Geräuschunterdrückung angewiesen bist, solltest du dir die Konkurrenzprodukte der Galaxy Buds 2 ansehen. Die Bose QuietComfort Earbuds sind derzeit die besten Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung und obwohl sie etwas teurer sind, sind sie es für Leute, die viel reisen oder pendeln, wert.

...einen Assistenten freihändig aufrufen möchtest. Wenn du auf der Suche nach einem Assistenten bist, der dir immer zuhört und nicht Bixby ist, musst du dich woanders umsehen. Für Android-Nutzer gibt es die Google Pixel Buds, die den Google Assistant unterstützen, während iOS-Nutzer mit den AirPods oder AirPods Pro das gleiche Erlebnis haben.