Neuer Kamerasensor? iPhone 16 Pro-Gerücht deutet auf Upgrade für 2024 hin!

Es ist zwar noch nicht einmal sicher, wann das iPhone 15 auf den Markt kommt, aber die Gerüchteküche brodelt bereits zu allem, was uns beim iPhone 16 erwartet - insbesondere in Bezug auf ein umfangreiches Kamera-Upgrade für die Pro-Modelle.

Apple-Insider und Branchenanalyst Ming-Chi Kuo hat kürzliche einen Vorgeschmack auf das gegeben, was uns erwarten könnte. Er behauptet dementsprechend, dass das iPhone 16 Pro wie auch iPhone 16 Pro Max ein sogenanntes Stacked-Kamera-Design besitzen wird, was gar die diesjährigen Modelle in den Schatten stellt – vor allem, wenn es um Bildaufnahmen bei schwachem Licht geht.

Leider bleibt der Bericht von Kuo in Bezug auf die Details zu diesem neuen Kamera-Design eher vage. Die meiste Aufmerksamkeit liegt auf dem Wettbewerb der Komponentenhersteller, ein Bereich, der für den Endverbraucher möglicherweise nicht besonders greifbar ist.

Natürlich sind Kamera-Upgrades bei neuen iPhone-Generationen nichts Ungewöhnliches. Doch es sieht so aus, als würde das nächste Jahr vor allem den Fokus auf verbesserte Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen legen. Gleichzeitig bestätigt der Bericht aber auch, dass es erneut Unterschiede zwischen den Kamerafähigkeiten der Pro- und Nicht-Pro-Modelle geben wird.

Tolles Licht, grandiose Kamera, reichlich Action!

Wie 9to5Mac klarstellt, thematisiert Kuo in diesem Zusammenhang auch die neueste Kameratechnologie von Sony, die es erlaubt, doppelt so viel Licht einzufangen wie ein herkömmlicher Kamerabildsensor (CIS) der aktuellen Generation. Ein echter Gamechanger also für alle Fotografie-Enthusiasten da draußen?

Aber was genau ist denn jetzt eigentlich das "gestapelte Design", von dem die Rede ist? Ganz einfach: Eine Trennung von zwei entscheidenden Teilen des Sensors - den Fotodioden und den Pixeltransistoren. Die Vorteile? Die lichtempfindlichen Fotodioden können größer werden, während die Pixelgröße unverändert bleibt. Kurz gesagt, mehr Licht einfangen und somit bessere Aufnahmen bei schwierigen Lichtverhältnissen ermöglichen.

Es geht sogar das Gerücht um, dass auch das bevorstehende iPhone 15 ein ähnliches Design haben wird. Doch hierauf würde ich aktuell nicht allzu viel geben. Mir scheint es wahrscheinlicher, dass, wenn überhaupt, erst das iPhone 16 Pro wie auch Pro Max mit dieser besonderen Kameratechnologie weiter verbessert werden.

Ist irgendwo ja aber auch alles noch Zukunftsmusik. Lass uns also lieber erst einmal die nächstgelegene Hauptattraktion, das iPhone 15 im Auge behalten, wo es doch vermutlich schon am 13. September enthüllt wird.

Und wir bei TechRadar sind natürlich schon extrem gespannt darauf, was uns jenseits vom Flaggschiff zur großen Enthüllungsshow noch erwarten wird! Ein neues iPad? Sicher! Ein neues MacBook mit M3? Das wäre der Wahnsinn!