Neue Leaks zum iPhone 16: Noch hellerer Bildschirm und eine optimierte Akkulaufzeit?

Die Bildschirmhelligkeit von Apples iPhones lässt ohnehin kaum Wünsche offen, wo doch beispielsweise das iPhone 14 Pro schon mit Spitzenhelligkeiten von bis zu 2.000 Nits als eines der hellsten (und auch besten) Smartphones brilliert. Das scheint Apple nun aber doch nicht genug, weswegen man mit dem iPhone 16 nach noch größeren Idealen strebt.

Zumindest geht das einem Bericht der südkoreanischen Website The Elec hervor (via MacRumors), welche davon Reden macht, dass Apple tatsächlich in Betracht ziehen könnte, alsbald auch Micro-Lense-Arrays zu den bekannten OLED-Panelen hinzuzufügen, die bisher bei einigen der besten Smartphones aus Cupertino zum Einsatz kommen.

Diese Arrays - von denen sowohl Samsung als auch LG angeblich angeboten haben, sie zu integrieren - könnten die Art und Weise verändern, wie das Licht reflektiert wird und demzufolge die wahrgenommene Helligkeit des Bildschirms bei frontaler Betrachtung maximieren. Noch aufregender ist allerdings, dass all dies mit einem simultan reduzierten Stromverbrauch einhergehen könnte, weswegen der Griff zum Ladekabel mit einem iPhone 16 wohl spürbar seltener anfallen dürfte.

Eine Neuerung, die ihren Preis hat

Ganz ohne Gegenpreis geht diese Überarbeitung aber auch nicht einher. Und Preis ist hier auch schon das perfekte Stichwort, wo doch angeblich die Herstellungskosten der kommenden Smartphones so weiter erhöht werden könnten – und das ist eine Änderung, die womöglich auch wieder auf die Konsumenten umgelagert wird.

Weiterer Wermutstropfen könnte sein, dass die neue Technik zwar dem Auge des frontal blickenden Betrachters schmeichelt, das Sichtfeld für alle, die von der Seite einen Blick riskieren, allerdings einschränken könnte.

Es ist also sowohl ein Up- als auch ein Downgrade – zumindest entlang der aktuell bekannten Informationen. Und eben weil ich ja eingangs schon erwähnt habe, dass iPhones seither mit einer tollen Displayhelligkeit begeistern, bin ich noch nicht gänzlich davon überzeugt, dass diese Änderung tatsächlich notwendig ist. Klar, ich würde gern ein paar Stunden länger Freude mit meinem iPhone 16 haben, ohne direkt wieder zum Ladekabel greifen zu müssen ... allerdings nicht auf Kosten dessen, dass ich dann keine lustigen Reels mehr mit meiner Freundin teilen kann.

Noch scheint die Änderung aber auch beim US-Giganten nur eine Idee und entsprechend längst nicht in trockenen Tüchern. Und die abschließende Entscheidung dürfte sich auch davon abhängen, ob nun Samsung oder aber LG eine Version der bekannten Technologie liefern, die den hohen Standards von Apple entspricht (zu denen sicher auch die Minimierung der Nachteile gehören dürfte).

Dem Bericht zufolge hat noch kein Unternehmen es bisher geschafft, Apple vom eigenen Angebot zu überzeugen, weswegen ein Verwurf der Idee oder aber die Rückkehr an die Werkbank aktuell unvermeidbar scheint.

Weil das iPhone 16 ja aber ohnehin noch einige Zeit auf sich warten lassen dürfte, ist es durchaus plausibel, dass bis 2024 noch eine passende Lösung vorgelegt wird – Ich bleibe für dich auf jeden Fall am Thema dran!

Das ist allerdings bei Weitem nicht die erste Nachricht, die man zum iPhone 16 vernehmen durfte.

Erst vor einigen Wochen haben wir so beispielsweise vernommen, dass das iPhone 16 Pro eine neue 48-MP-Ultraweitwinkelkamera erhalten könnte, welche bessere Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen bereithält. Neben dem nun genannten Bildschirm-Upgrade könnten neue iPhones damit also schon einmal mit zwei vehementen Verbesserungen aufwarten, welche die Kaufbereitschaft für das iPhone 15 zurückhalten könnten ... es bleibt spannend!