Das iPhone 15 bekommt vielleicht nicht das große Kamera-Upgrade, das wir erwartet haben

Wir haben lange erwartet, dass das iPhone 15 zwei große Verbesserungen gegenüber dem iPhone 14 bietet, nämlich eine dynamische Insel und die gleiche 48-MP-Hauptkamera wie beim iPhone 14 Pro. Doch während Ersteres immer noch wahrscheinlich ist, wird Letzteres vielleicht nicht kommen.

Das behauptet der seriöse Leaker Digital Chat Station, der auf der chinesischen Website Weibo (via Phone Arena) schreibt, dass das iPhone 15 Pro und das iPhone 15 Pro Max anscheinend die 48-MP-Kamera ihrer Vorgänger beibehalten werden, während das iPhone 15 und das iPhone 15 Plus eine andere 48-MP-Kamera bekommen sollen.

Inwiefern anders? Laut Digital Chat Station wird es sich um eine 48-MP-Kamera mit einem 1/1,5-Zoll-Sensor handeln, der kleiner ist als der 1/1,28-Zoll-Sensor der 48-MP-Kamera des iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max.

Wenn es um Sensoren geht, ist größer besser

Die kleinere Sensorgröße hat zur Folge, dass er nicht so viel Licht einfangen kann und daher bei schlechten Lichtverhältnissen wahrscheinlich nicht so gut abschneidet. Darüber hinaus kann ein größerer Sensor die Schärfentiefe und den Dynamikbereich verbessern und die Bildqualität insgesamt steigern - obwohl die Größe des Sensors in diesem Fall nur einer von mehreren Faktoren ist.

Wenn Digital Chat Station also Recht hat, könnten das iPhone 15 und das iPhone 15 Plus weniger leistungsfähige Hauptkameras haben als das iPhone 15 Pro und das iPhone 15 Pro Max.

Wir würden das mit Vorsicht genießen, aber dieses Leak steht nicht unbedingt im Widerspruch zu früheren Gerüchten, die lediglich besagten, dass das iPhone 15 und das iPhone 15 Plus eine 48-MP-Kamera haben werden, ohne auf die genauen Sensorgrößen einzugehen.

Wenn diese Behauptung stimmt, ist das natürlich enttäuschend, aber es ist nicht nur eine schlechte Nachricht. Eine 48-MP-Kamera im iPhone 15 wäre wahrscheinlich immer noch eine leichte Verbesserung gegenüber dem 12-MP-Sensor des iPhone 14, auch wenn sie nicht an die Kameras der Pro-Modelle heranreicht. Damit wäre auch der Sensor größer als der 1/1,7-Zoll-Sensor des iPhone 14.

Dies könnte also eine der nützlichsten Verbesserungen sein, die das iPhone 15 im Vergleich zu seinem Vorgänger zu bieten hat - nur nicht ganz so nützlich, wie wir gehofft hatten, so dass es weniger wahrscheinlich ist, dass es zu den besten Smartphones für Fotografie gehört.