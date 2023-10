Der Samsung Galaxy SmartTag2 steht vor der Tür – eine echte AirTag-Alternative von Google bleibt aber noch immer aus

Samsung hat seinen neuen Galaxy SmartTag2 Tracker angekündigt, der dir helfen soll, deine verlorenen Gegenstände wiederzufinden. Und ja, das ist schon ganz nett. Zeitgleich ruft uns Samsung so aber auch wieder in den Sinn, dass wir eines entlang des großen Google Pixel 8 Event noch immer vermisst haben: Eine echte Antwort Googles auf die AirTag-Konkurrenz von Apple.

Der neue SmartTag2 schlägt mit knapp 40 Euro zu Buche und ist ein ordentliches Upgrade im Vergleich zum Vorgänger – vorausgesetzt, du besitzt ein UWB-kompatibles Samsung Galaxy Smartphone (beispielsweise das S23 Ultra). Er hat eine üppige Akkulaufzeit von bis zu 700 Tagen und kommt im kompakten, ringförmigen Design daher, womit er kinderleicht an allerlei Gegenständen zu befestigen ist.

On top ist der Tracker übrigens auch wasserdicht und staubgeschützt nach IP67. Das wichtigste Upgrade ist jedoch die neue UWB-Konnektivität (Ultra-Wideband), die es dir ermöglicht, mit der neuen Kompassansicht ziemlich genau zu sehen, wie weit du von deinen verlorenen Schlüsseln, den verlegten Kopfhörern oder deiner Handtasche entfernt bist.

Dank integrierter Bluetooth-Verbindung hat der SmartTag2 außerdem eine Reichweite von satten 120 Metern. Das Problem ist jedoch, dass du immer noch die SmartThings Find-Applikation über dein Samsung Smartphone nutzen musst, um dem Tracker auf die Spur zu kommen. Und das bedeutet leider auch, dass du ihn nicht via Android Find My Device-Netzwerk aufspüren kannst, was noch später im Jahr eingeführt werden soll – Schade!

Doch infolgedessen kommt natürlich auch prompt eine nächste Frage auf: Was ist eigentlich aus dem Google AirTag-Konkurrenten geworden und kommt da überhaupt noch was? Die Hoffnung war groß, dass das Pixel-Reveal-Event mehr Aufschluss darüber gibt, allerdings war jene Hoffnung wohl vergebens.

Die logische Konsequenz: Google scheint noch immer auf ein iOS-Update von Apple zu warten, sodass die Tech-Giganten ihre gemeinsame Spezifikation für unerwünschte Tracker-Benachrichtigungen fertigstellen können. Eine Initiative, die übrigens schon im Mai angekündigt wurde und wo Google sich scheinbar bereits seit dem Juli in Geduld üben muss ...

Es ist also eine Frage der Zeit und eine Frage der Kooperationsbereitschaft von Apple. Sollte der Android-Tracker dann aber endlich erscheinen, dann dürfte eben dieser wohl selbst den noch eben angepriesenen SmartTag2 von Samsung gnadenlos in den Schatten stellen. Immerhin dürfte das Trackernetzwerk deutlich ausgereifter sowie umfangreicher sein und auch komplett unabhängig von Hersteller-spezifischer Software wie den SmartThings Apps von Samsung.

Googles AirTag-Rivale scheint noch immer in Planung

Google hat angekündigt, wie das neu gestaltete Find-My-Device-Netzwerk funktionieren wird ... aber wir müssen uns trotzdem noch ein wenig gedulden (Image credit: Google)

In jüngerer Vergangenheit haben wir bereits von überzeugenden Gerüchten gelesen, die davon reden machten, dass Google an seiner eigenen AirTag-Variante arbeiten dürfte. Im Mai deutete nicht zuletzt Informantin Kamila Wojciechowska an, dass der Tracker (Codename "grogu") vom Nest-Team aktiv entwickelt wird.

Wie auch die Samsung-Neuheit soll der Google-Tracker sowohl UWB (Ultra Wideband) als auch BLE (Bluetooth Low Energy) zur präzisen Objektortung unterstützen. Aber Googles AirTag-Konkurrent würde eben auch auf das überarbeitete Find My Device-Netzwerk zugreifen können.

Und womöglich hat Google sogar eine Veröffentlichung entlang des Pixel 8 Events geplant, allerdings wurde diese eben potenziell aufgrund der Gebundenheit an das finale OK von Apple womöglich vorerst doch auf Eis gelegt – oder zumindest nach hinten verschoben. Das Find My Device-Netzwerk in seiner (quasi) 2.0-Variante soll ja aber noch 2023 an den Start gehen. Die Hoffnung für einen Release der AirTag-Konkurrenz im aktuellen Kalenderjahr ist also noch längst nich gänzlich erloschen.

Von der Netzwerk-Überarbeitung sind übrigens auch Tracker von Drittanbietern wie Chipolo betroffen, deren One Point Tracker für das Find My Device Netzwerk immer noch nur vorbestellt werden kann und vermutlich erst gemeinsam mit der Aktualisierung zum Jahresende an den Start geht.

Für Samsung-Fans muss das aber aktuell nicht zwangsweise relevant sein, wo doch zumindest in der Zwischenzeit der Galaxy SmartTag 2 eine sinnvolle Alternative und Option für alle Besitzer eines aktuelleren Galaxy-Smartphones sein könnte. Und dennoch sei gesagt: Die große Revolution der Android-basierten Objektverfolgung steht leider noch immer aus!