Das Asus Zenfone 10 kommt mit Snapdragon 8 Gen 2 Chipsatz und überraschend kleinem Display

Asus hat sein neuestes Premium-Smartphone, das Asus Zenfone 10, offiziell enthüllt - und es hat das Zeug dazu, eines der besten kleinen Smartphones des Jahres 2023 zu werden.

Aufgrund seines ungerechtfertigt hohen Preises gehörte das Asus Zenfone 9 zu den enttäuschendsten Smartphones des letzten Jahres, aber der Nachfolger scheint einige dieser Mängel behoben zu haben, indem er eine Spitzenleistung bietet.

An der Spitze steht ein Snapdragon 8 Gen 2-Chipsatz - derselbe Prozessor, der auch in vielen der besten Android-Smartphones wie dem Samsung Galaxy S23 und dem Xiaomi 13 steckt - und das Zenfone 10 kombiniert diese überlegene Leistung diesmal mit mehr internem Speicher (bis zu 512 GB).

Das Zenfone 10 wird mit bis zu 16 GB LPDDR5X RAM ausgeliefert, und auch die Akkulaufzeit ist um 13 % länger als beim Zenfone 9, obwohl das neuere Smartphone den gleichen 4.300-mAh-Akku nutzt.

(Image credit: Asus / Future)

Was das Design angeht, so bleibt das Zenfone 10 beim 5,9-Zoll-AMOLED-Display seines Vorgängers und wiegt vergleichbare 172 g, was es zu einem der kleinsten und leichtesten Flaggschiffe macht, die 2023 auf den Markt kommen. Es ist erwähnenswert, dass mehrere Gerüchte auf ein 6,3-Zoll-Display für das Zenfone 10 hingedeutet hatten. Daher ist es gut zu sehen, dass Asus sich entschieden hat, erneut auf das Display zu setzen, das wohl das beste Merkmal des Asus Zenfone 9 ist.

Die einzigen wirklichen ästhetischen Unterschiede zwischen dem Zenfone 10 und dem Zenfone 9 sind die neu geformten Kameraringe des Zenfone 10, die laut Asus angepasst wurden, um dem neuen Smartphone ein " markanteres und diskreteres Design " zu verleihen. Außerdem gibt es eine neue Farboption: Aurora Green.

Enttäuschend ist, dass das Zenfone 10 nach wie vor nur zwei Rückkameras hat. Eine davon ist der gleiche Sony IMX766 50-MP-Sensor wie beim Vorjahresmodell. Die 12-MP-Ultraweitwinkel-Kamera des Zenfone 9 wurde beim Zenfone 10 zu einer 13-MP-Ultraweitwinkel-Kamera aufgerüstet, und der 12-MP-Selfie-Sensor des Zenfone 9 ist jetzt eine 32-MP-Frontkamera.

Neben dem von Asus gewohnten HyperSteady-Modus verfügt das Zenfone 10 über eine neue adaptive EIS-Funktion, AI Object Sense und HyperClarity, die den Erhalt von Details bei starker Vergrößerung sicherstellt und weitere fotografische Neuerungen. Außerdem bekommst du jetzt einen zusätzlichen Porträtmodus mit 2-facher Vergrößerung.

Was den Preis und das Erscheinungsdatum des Smartphones angeht, so ist das Zenfone 10 ab sofort ab 799 € erhältlich, was dem Startpreis des Zenfone 9 entspricht.