Das MacBook Air 15-Zoll hat seine Chance vertan - es ist zu langweilig

Das MacBook Air 15 Zoll (2023) war monatelang Gegenstand von Gerüchten, bevor es schließlich auf der WWDC 2023 von Apple offiziell vorgestellt wurde. Es war eine Enthüllung, die für Aufsehen hätte sorgen sollen, eine Neuauflage des normalerweise kleineren MacBook Air und eine Designentscheidung, die es direkt in die Gesellschaft einiger der besten 15-Zoll-Laptops auf dem Markt einreihen würde.

Aber wenn du dir ansiehst, was seit der Keynote am 5. Juni passiert ist, wirst du feststellen, dass kaum jemand über das neue MacBook Air spricht. Stattdessen galt die ganze Aufmerksamkeit dem Apple Vision Pro, dem lang erwarteten und offenbar recht teuren Einstieg des Tech-Giganten in den VR-Markt.

Natürlich ist es auch eine große Sache und es ist zu erwarten, dass sich viele Presseberichte und Verbrauchergespräche darum drehen. Dennoch sollte der neue Eintrag in eine der meistverkauften Laptop-Serien aller Zeiten mit viel Aufmerksamkeit bedacht werden.

Was also ist passiert?

Es ist ehrlich gesagt ziemlich durchschnittlich

Um herauszufinden, warum es so wenig Aufmerksamkeit für dieses Update zu geben scheint, ist es wichtig, sich anzusehen, was dieses neue Produkt im Vergleich zu anderen Produkten der MacBook Air Reihe bietet. Wenn du dir die technischen Daten des neuen MacBook Air 15 Zoll im Vergleich zum MacBook Air 13 Zoll von 2022 ansiehst, wird deutlich, dass Apple kaum etwas verändert hat.

Fast alles, von der Auswahl der Anschlüsse über das Gehäuse bis hin zu den Komponenten selbst, ist fast identisch mit der 13-Zoll-Version. Es gibt wirklich nur einen Unterschied bei der Display-Auflösung, der Bildschirmgröße und dem Upgrade auf Thunderbolt 4. Abgesehen davon ist das Gehäuse identisch, was beweist, wie wenig Apple mit Designtrends am Hut hat - ein Sündenfall für den einst trendsetzenden Tech-Giganten.

Die naheliegendste Möglichkeit, wie Apple das 15-Zoll-Modell hätte aufwerten können, wäre die Verwendung eines M2 Pro-Chips gewesen, der es zu einem echten Konkurrenten des Dell XPS 15 (2022) gemacht hätte, der mit Abstand einer der besten Windows-Laptops und der beste Laptop überhaupt ist. Stattdessen bekommt es den Standard M2-Chip, der zwar für sich genommen solide ist, aber nicht ausreicht, um das MacBook Air 15 Zoll (2023) überzeugend zu machen.

Die Entscheidung, den gleichen Chip wie im 13-Zoll MacBook Air zu verwenden, führt dazu, dass es völlig sinnlos ist, die Display-Größe zu ändern, da die Leistung des MacBook Air 15 (2023) mit der der kleineren und billigeren 13-Zoll Version vergleichbar oder gleichwertig ist.

Das Apple Vision Pro war nicht hilfreich

Sieht man von den ehrlich gesagt sehr durchschnittlichen Spezifikationen und dem Design des MacBook Air 15" (2023) ab, gibt es noch einen anderen großen Spieler, der es geschafft hat, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, als es vorgestellt wurde. Auch um das Apple Vision Pro gab es lange Zeit Gerüchte und Berichte, sogar bis zu seiner Enthüllung auf der Keynote. Und das aus gutem Grund, denn es handelt sich um eine aufregende Technologie, die die VR-Branche mit Sicherheit aufrütteln wird.

Was sich nach der Keynote natürlich am meisten über das VR-Headset herumgesprochen hat, war der absolut lächerliche Preis von 3.499 $ und wie dystopisch die Beschreibung und Vorführung des Produkts wirkte. Aber egal, ob die Reaktionen positiv oder negativ ausfallen, es ist immer noch ein riesiger Gesprächsanlass mit vielen Denkanstößen unter den Fachleuten der Tech-Branche. In dieser Hinsicht war es also durchaus erfolgreich, die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken.

Leider bleibt damit auch das MacBook Air 15 Zoll (2023) sprichwörtlich auf der Strecke, denn außer den üblichen Nachrichten, die die wichtigsten Funktionen des Laptops hervorheben, gibt es kaum Lob oder Kritik. Immerhin haben wir schon oft gesehen, dass schlechte Werbung besser ist als gar keine. Wenn sich die Leute für ein Produkt interessieren, ist es einfacher, ihre Meinung darüber zu beeinflussen, als wenn es gar nicht erst in ihren Köpfen existiert.

Was hätte sein können

Hätte Apple mehr in dieses Produkt investiert, dann hätte das MacBook Air 15 Zoll (2023) eine Chance gehabt, auf großes öffentliches Interesse zu stoßen. Es gibt viele Möglichkeiten, wie der Tech-Gigant dies hätte tun können.

Dazu gehören die Verwendung des M2 Pro Silicons anstelle des M2 Chips, die Verbesserung der anderen Spezifikationen, um die Leistung zu steigern, die Verbesserung des Displays (vielleicht sogar auf ein OLED) und der Kamera sowie die Erweiterung der Anschlüsse, um nur einige zu nennen. Und um alles in der Welt hätte Apple auch etwas Einzigartiges mit dem Design machen können. Es ist peinlich zu sehen, dass Windows-Geräte, die ursprünglich die klassische MacBook-Ästhetik nachgeahmt haben, diese jetzt völlig übertreffen.

Wer weiß, wie sich das 15-Zoll MacBook Air tatsächlich verkaufen wird? Es könnte sich zu einem äußerst beliebten Laptop entwickeln und all das war umsonst. Aber wenn die Verkaufszahlen enttäuschend ausfallen, und ich glaube, das werden sie, dann muss Apple über all diese sinnlosen Produktveröffentlichungen nachdenken, die nichts zu seiner Produktpalette beitragen und seiner Marke nur schaden könnten.