Xbox Wireless Headset für Xbox Series X|S verspricht erstklassigen Klang

Ein neues Xbox Wireless Headset für Xbox Series X und Xbox Series S kommt am 16. März, hat Microsoft angekündigt. Es kostet 99,99 .

Das Headset wurde entwickelt, um die Vorteile der Xbox Series X und Xbox Series S voll auszuschöpfen und verspricht eine erstklassige Audio- und Chat-Performance.

In einem Blog-Post auf Xbox Wire sagte Microsoft, dass seine Audio-Engineering- und Design-Teams "unzählige Stunden" damit verbracht haben, zu untersuchen, was ein großartiges Audio-Erlebnis für Gamer ausmacht. Da sie mit der Technologie hinter dem Xbox Wireless-Protokoll vertraut sind, kann das Xbox Wireless Headset einzigartige auditive Funktionen nutzen, die früheren Headset-Herstellern nicht zur Verfügung standen.

Xbox Series X oder Xbox Series S? Die richtige Xbox für dich

"Wir haben viel Zeit in den Audiotesträumen verbracht, um zu charakterisieren und zu verstehen, wie das Headset Audio in verschiedenen Raumumgebungen reproduziert. Es kommt in dein Wohnzimmer, in deine Gaming-Höhle und dein Schlafzimmer und wir wollen, dass es für alle Arten von Audio am besten klingt", sagt Erik Garcia, Projektarchitekt und -leiter. "Auf die gleiche Weise hat das Team das Gameplay studiert, um einen großartig klingenden Chat und ein präzises Mikrofon zur Vermeidung von Hintergrundgeräuschen zu gewährleisten."

Wie nicht anders zu erwarten, unterstützt das Xbox Wireless Headset Windows Sonic, Dolby Atmos und DTS Headphone: X, um überzeugenden räumlichen Surround-Sound zu liefern, aber es enthält auch ein cleveres Dual-Beamforming-Mikrofon, das sich auf den Sprachsound gegenüber Umgebungsgeräuschen konzentriert. Die Abstimmung der Sprachisolierung hilft dem Mikrofon dabei, deine Stimme aufzunehmen, anstatt das, was im Hintergrund vor sich geht.

Talk talk

Interessanterweise wird das Mikrofon automatisch stummgeschaltet, wenn du nicht sprichst (was ein- und ausgeschaltet werden kann), was bedeutet, dass du hoffentlich nicht mehr das schwere Atmen des einen Freundes in deiner Gruppe hören wirst. Das Mikrofon leuchtet außerdem auf, damit du weißt, ob es deine Stimme auffängt. Du kannst es auch wegstecken, wenn es nicht gebraucht wird.

Die Akkulaufzeit soll nach einer dreistündigen Aufladung etwa 15 Stunden betragen, aber das hängt stark davon ab, wie weit du von deiner Konsole entfernt sitzt. Im Vergleich zu den meisten kabellosen Headsets der Konkurrenz ist dies jedoch eine durchschnittliche Spielzeit.

Natürlich ist es eine Sache, ein gut klingendes Paar Kopfhörer und ein fähiges Mikrofon zu haben, aber ein Gaming-Headset muss auch bequem sein. Microsoft sagt, dass das Xbox Wireless Headset ein leichtes Design hat und ultra-weiche, große Ohrmuscheln enthält, die den Druck über die Ohren verteilen - es gibt auch einen verstellbaren Kopfbügel mit einem dicken Polster.

In Bezug auf das Design wollte Microsoft, dass sich das Xbox Wireless Headset "in dein Wohnzimmer einfügt, ohne deplatziert oder aufdringlich zu wirken. Das Headset weist die gleichen Formen und Farben auf wie die neuen Xbox-Konsolen.

"Wir haben gelernt, dass Gaming eine zutiefst soziale Aktivität ist. Gerade in der heutigen Zeit, in der die Welt so schlecht aussieht, ist das Spielen und die Kommunikation mit anderen ein wichtiges Bedürfnis. Das Team hat einen menschenzentrierten Ansatz gewählt, um ein Headset zu entwerfen, das die unnötigen Ablenkungen entfernt, damit sich die Nutzer auf das Spiel und ihre Freunde konzentrieren können", sagt Scott Wang, der leitende Designforscher, der an dem neuen Xbox Wireless Headset arbeitet.

Wie bei den Microsoft Surface Headphones* kann der Nutzer auch beim Xbox Wireless Headset die Lautstärke durch Drehen an den Hörmuscheln einstellen und die Balance zwischen Spiel und Chat anpassen. Das Headset kann auch über mehrere Geräte hinweg verwendet werden, einschließlich Xbox Series X und S, Xbox One und Windows 10 PC, und sich mit mobilen Geräten über Bluetooth verbinden. Du kannst auch dein Smartphone und deine Xbox gleichzeitig verbinden.

Fein-Tuning

(Image credit: Microsoft)

Aber das ist noch nicht alles. Das Xbox Wireless Headset kann auch über die Xbox Zubehör-App auf Xbox-Konsolen und Windows 10-Geräten feinabgestimmt werden.

Du kannst das Audioerlebnis anpassen, indem du die Equalizer-Einstellungen änderst, einen Bass-Boost hinzufügst, die Empfindlichkeit der automatischen Stummschaltung einstellst, das Mikrofon-Monitoring aktivierst und sogar einstellst, wie hell das Stummschaltungslicht des Mikrofons ist. Das Headset wird in Zukunft auch über drahtlose Updates von deiner Xbox-Konsole aktualisiert werden.

Das Xbox Wireless Headset kann ab heute (16. Februar) bei ausgewählten Händlern, einschließlich des Microsoft Store, vorbestellt werden und wird ab dem 16. März erhältlich sein.

* Link englischsprachig