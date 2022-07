Xbox Games with Gold: Das sind die Gratis-Titel für den August

Ein neuer Monat steht uns unmittelbar bevor und auch im August dürfen wir uns wieder auf neue Gratis-Titel von Microsoft freuen - zumindest, wenn du eine Xbox Gold-Mitgliedschaft oder ein Ultimate-Game-Pass-Abo dein eigen nennst.

Wie gewohnt sind hier einige Titel der älteren Microsoft-Konsolen-Generation genauso wie aktuellere Spielerscheinungen für die Xbox Series X (opens in new tab)|S (opens in new tab) sowie One (opens in new tab) vertreten. Lass uns also keine Zeit verlieren und einen Blick in die kommenden Gratis-Spiele werfen:

Calico (1. - 31.August)

Tiefenentspannt wird es entlang von Calico. Im bunten Titel mit gewöhnungsbedürftigem Grafikstil übernehmen wir die ehrenvolle Aufgabe uns um ein heruntergekommenes Café zu kümmern - genauer gesagt ein Katzencafé. Und genau jene knuddeligen Begleiter sind auch der Dreh- und Angelpunkt des Spiels.



Als KatzenliebhaberIn erwartet dich hier eine kurzweilige, aufregungsarme Simulation, die stattdessen mit niedlichen Möbeln, lustiger Deko, leckerem Gebäck und einer ganzen Menge behaarter Vierbeiner punkten will.

ScourgeBringer (16. August - 15.September)

Wem der Sinn nach mehr Action, Spannung und Herausforderung steht, dem dürfte ScourgeBringer hingegen zusagen.

Der gekonnte Mix aus Rogue-Plattforming und Metroidvania begeistert SpielerInnen durch flüssige Bewegungsoptionen, schicke wie wuchtige Angriffe, herausragende Pixel-Optik und nicht zuletzt einen genialen Soundtrack - Ohrwurmfaktor inklusive.

ScourgeBringer erscheint allerdings erst im Monatsverlauf und wird ab dem 16. August für etwa einen Monat kostenfrei zur Verfügung stehen.

Saints Row 2 (1. - 15.August)

Old-School wird es hingegen mit Saints Row 2. Der Xbox 360-Titel ist weniger überdreht als seine Nachfolger und orientiert sich noch deutlich stärker am großen Vorbild Grand Theft Auto.

Das soll aber keinesfalls bedeuten, dass dich hier nicht auch urkomische Szenen erwarten - wenn auch Aliens oder die Dubstep-Gun uns erspart bleiben. Trotzdem bekommst du eine nette Geschichte, umfangreiche Spielwelt und reichlich Möglichkeiten zum Zeitvertreib präsentiert, sodass sich auch 2022 ein Blick lohnen dürfte.

Monaco: What's Yours is Mine (16. - 31.August)

Kriminell geht es auch zur Monatsmitte vom August dank Monaco: What's Yours is Mine weiter.

Der Koop-Zeitvertreib lässt dich die ultimative Diebesbande zusammenstellen, die das perfekte Verbrechen begehen soll. Jede Figur kommt dabei mit ihren ganz eigenen Vorteilen daher, sodass alleine die Komposition der Verbrecher stets für neue Herangehensweisen und Spielverläufe sorgt.

Weitere Abwechslung wird durch die großartige Vielfalt an Ortschaften generiert, die von Yachten über Nachtclubs bis hin zum Mittelmeer-Paradies reicht. Auf Beutejagd kannst du hierbei wie erwähnt allein oder aber mit Freunden gehen - empfehlen würde ich dir aber definitiv letzteres, da sich erst hier der volle Spielspaß entfaltet.

Ich hoffe in der kleine Auswahl war der ein oder andere interessante Pick für dich dabei. Sollte das nicht der Fall sein, kann ich dir aber noch das Game-Pass-Update ans Herz legen. Denn der Game-Pass umfasst eine umfangreiche Auswahl an Titeln, bei denen mit Sicherheit auch dein nächster Favorit dabei sein dürfte. Und gerade im Juli sind erst wieder einige Hochkaräter in das Sortiment eingezogen. (opens in new tab)