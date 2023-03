Werbung im Startmenü lässt Windows 11 noch tiefer sinken

Aufgepasst ... (Image credit: Future) ... seit Anfang des Jahres posten wir auf unserem Twitteraccount TechRadar Deutschland (@TechradarDE (Öffnet sich in einem neuen Tab)) jeden Tag aktuelle News, Bestenlisten oder neue Testberichte, um dich jederzeit über das informiert zu halten, was gerade in der Technikwelt abgeht. Weitere Infos gibt's hier. (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Windows 11 hat ein optionales Update erhalten. Es bringt einige nützliche Korrekturen, aber auch etwas Kontroverses für das Startmenü.

Wie Bleeping Computer (Öffnet sich in einem neuen Tab) berichtet, handelt es sich um die Funktion "Benachrichtigungen für Microsoft-Konten", die im Startmenü erscheint. Einige vermuten, dass diese Funktion eine versteckte Agenda hat.

Aber was bedeutet das? In dem Support-Dokument für das Patch KB5023778 für Windows 11 22H2-PCs (Öffnet sich in einem neuen Tab), das noch in der Vorschau ist, aber nächsten Monat vollständig ausgerollt wird, gibt Microsoft ein Beispiel für eine Benachrichtigung: ein Pop-up-Fenster, das den Benutzer warnt, dass er seine Dateien sichern muss.

Das ist vernünftiger Rat und es ist natürlich eine gute Idee, regelmäßig Ihre wichtigsten Ordner (Dokumente, Bilder usw.) wie empfohlen in der Cloud und lokal zu sichern, vielleicht mit einer externen Festplatte.

Aber du kannst sicher sein, dass beim Start einer Sicherung von dieser Benachrichtigung aus versucht wird, dich dazu zu bringen, OneDrive, den Cloud-Speicherdienst von Microsoft, zu nutzen. Denn wie wir wissen, handelt es sich bei diesen Startmenü-Benachrichtigungen um Benachrichtigungen, die mit Microsoft-Konten und verbundenen Diensten wie OneDrive zusammenhängen.

Frühere Leaks von Albacore (einem bekannten Leaker auf Twitter) haben auch gezeigt, dass Microsoft Benutzer in Testversionen dazu auffordert, OneDrive auf diese Weise zu nutzen oder ein Microsoft-Konto zu erstellen (oder ihr Microsoft-Profil zu vervollständigen).

Microsoft teilt uns mit: "Dies ist derzeit nur für ein kleines Publikum verfügbar. Es wird in den kommenden Monaten breiter ausgerollt. Einige Geräte können unterschiedliche visuelle Behandlungen bemerken, während wir Feedback sammeln."

Das frisch veröffentlichte optionale Update bietet auch eine Reihe von Fehlerkorrekturen, einschließlich eines Fehlers, der Drucker (die über einen USB-Port angeschlossen sind) betrifft und sie als Multimediageräte erscheinen lässt.

Analyse: Der Beginn von etwas Unheilvollem?

Also, diese Funktion im Startmenü macht Fortschritte, das ist klar. Wir haben sie vor nur einer Woche im Release-Preview-Kanal für Windows Insiders (Tester) gesehen und jetzt wird sie auf tatsächlichen Windows 11-PCs implementiert.

Zugegeben, es handelt sich derzeit noch um ein optionales (Test-)Update, aber es wird höchstwahrscheinlich Teil des kumulativen Updates für Windows 11 sein, das in ein paar Wochen ausgerollt wird. Es sei denn, Microsoft hat kurz vor dem Rollout eine Sinnesänderung und zieht den Stecker, was sehr unwahrscheinlich ist.

Natürlich wird es anfangs nur an einer kleine Gruppe von Windows-11-Benutzern verwendet. Das allein sagt viel aus - Microsoft ist offensichtlich besorgt über die Reaktion und testet die Funktion noch in begrenztem Umfang, bevor sie in "Monaten" breiter ausgerollt wird. Der Software-Riese geht hierbei vorsichtig vor und das hat zweifellos gute Gründe.

Vielleicht werden wir diese Art von Anzeigen - oder Erinnerungen, wie Microsoft sie nennt - im Startmenü nicht allzu oft sehen. Sie könnten nur sehr gelegentlich auftauchen. Wir wissen auch nicht genau, wo Microsoft die Grenze zwischen Vorschlägen oder Empfehlungen ziehen wird und wo es mit seinen eigenen Diensten als Hilfe für den Benutzer in den Bereich der Werbung übergeht.

Die Zeit wird es zeigen, aber es ist klar, dass Vorschläge in Zukunft ein großes Thema für Windows 11 (oder auch Windows 12) sein werden. Vor kurzem haben wir weitere Hinweise auf personalisierte Empfehlungen im Startmenü gesehen, einschließlich empfohlener Websites (ja, das Konzept ist wieder auf dem Tisch), was erneut ein fruchtbarer Boden für effektive Werbung sein könnte.