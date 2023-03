Dieses Microsoft Teams Update könnte ein weiteres Problem beheben

Aufgepasst ... (Image credit: Future) ... seit Anfang des Jahres posten wir auf unserem Twitteraccount TechRadar Deutschland (@TechradarDE (Öffnet sich in einem neuen Tab)) jeden Tag aktuelle News, Bestenlisten oder neue Testberichte, um dich jederzeit über das informiert zu halten, was gerade in der Technikwelt abgeht. Weitere Infos gibt's hier. (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Ein neues Update für Microsoft Teams soll eines der nervigsten kleinen Probleme beheben - könnte aber eine ganze Reihe anderer potenzieller Probleme aufwerfen.

Der Videokonferenzdienst arbeitet an einer Änderung, die es Meeting-Teilnehmern ermöglichen wird, ihren Anzeigenamen nach Belieben zu ändern.

Natürlich hat Microsoft gute Absichten, aber wie viel diese Funktion von Ihren Kollegen, Freunden und allen anderen genutzt wird, mit denen Sie Microsoft Teams verwenden, könnte durchaus diskutiert werden.

Microsoft Teams Namen

In ihrem Eintrag im offiziellen Microsoft 365-Roadmap (Öffnet sich in einem neuen Tab) merkt das Unternehmen an, dass die Möglichkeit, Namen zu ändern, es Benutzern ermöglicht, "eine flexible Darstellung in verschiedenen Meetings zu haben, unabhängig von ihrem Anzeigename im Tenant-Set". Das Update ist derzeit in der Entwicklung, aber hat ein geplantes Rollout-Startdatum von Juli 2023, was bedeutet, dass Benutzer nicht mehr allzu lange warten müssen. Nach der Veröffentlichung wird es weltweit für Desktop und Mac verfügbar sein, und weitere Plattformen werden höchstwahrscheinlich bald folgen.

Die Nachricht ist der neueste Versuch, die Anpassungsmöglichkeiten von Microsoft Teams zu verbessern. Zuletzt kündigte das Unternehmen an, Video-Filtereffekte und Avatare auf die Plattform zu bringen, um eine zusätzliche Personalisierung zu ermöglichen.

Zu den bevorstehenden visuellen Effekten gehören animierte Rahmen und die Änderung der Video-Farbtonhöhe, zusätzlich zu den vorhandenen Tools, die es Benutzern ermöglichen, Hintergründe zu verwischen und das Video-Feed zu mildern, um Unvollkommenheiten zu maskieren und zu verbergen.

Der Service hat auch kürzlich eine Reihe von Upgrades unter der Haube angekündigt, die darauf abzielen, die Benutzererfahrung beim Navigieren durch die Microsoft Teams-Plattform zu verbessern, einschließlich einer deutlichen Beschleunigung des Wechsels zwischen Chat- und Kanal-Threads.

Das Unternehmen behauptet, dass diese Änderungen zu einer 30%igen Geschwindigkeitssteigerung beim Wechsel zwischen Microsoft Teams-Chats oder Kanälen beitragen sollten.