Warum du Dying Light auf der Switch möglicherweise nicht digital kaufen kannst

Die Platin-Edition von Dying Light wurde offiziell am 19. Oktober für Nintendo Switch veröffentlicht, aber dank der Auswirkungen eines deutschen Verbots kannst du die digitale Version des Survival-Horrorspiels nur kaufen, wenn du in den USA oder Australien lebst.

In Europa, Australien und Neuseeland kann Dying Light auf der Switch nicht digital gekauft werden. Das bedeutet, dass Spieler/innen in diesen Regionen das Spiel nur physisch kaufen können, wenn sie es spielen wollen. Das liegt daran, dass Dying Light in Deutschland, wo der Nintendo eShop für Europa, Australien und Neuseeland registriert ist, verboten ist, was bedeutet, dass der eShop die digitale Version nicht verkaufen kann.

Techland antwortete auf die Frage eines Redditors, warum das Spiel in seiner Region nicht erhältlich sei, wie folgt:

"Wenn du von der digitalen Version sprichst, dann ist die digitale Version des Spiels in Deutschland, wo der europäische eShop offiziell registriert ist, aufgrund der Art des Inhalts derzeit verboten. Das macht es unmöglich, das Spiel offiziell in europäischen Ländern und auch in Australien und Neuseeland zu vertreiben. Wir arbeiten derzeit mit unserem Partner und den lokalen Behörden zusammen, um das Verbot so schnell wie möglich aufzuheben.

"Das Spiel ist in den USA und Asien digital erhältlich und die Einzelhandelsversion ist weltweit erhältlich (außer in Deutschland)", fügten sie hinzu.

Analyse: Wird Dying Light 2 das gleiche Problem haben?

(Image credit: Techland)

Dying Light wurde in Deutschland verboten, als es 2015 erstmals veröffentlicht wurde. Die USK, die in Deutschland für die Einstufung von Videospielen zuständig ist, lehnte das Spiel ab, weil es zu viel blutige Gewalt enthält. Nach einer Prüfung durch die BPjM, die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien in Deutschland, wurde das Spiel als jugendgefährdend eingestuft und später in Deutschland verboten.

Deutschland ist bekannt für seine strengen Zensurbestimmungen für Videospiele und verbietet oft Spiele, die blutige oder realistische Gewalt und Nazi-Symbolik enthalten. Die Liste der in Deutschland verbotenen Spiele ist lang und enthält Spiele wie Wolfenstein, Call of Duty, Sleeping Dogs und Left 4 Dead.

Viele dieser Spiele wurden in Deutschland in zensierten Versionen veröffentlicht. Es ist also möglich, dass auch Dying Light in irgendeiner Weise zensiert wird, um die deutschen Einstufungsstandards zu erfüllen - vielleicht werden das Blut oder die Szenen mit extremer Gewalt entfernt. Bethesda hat bekanntlich die Nazi-Symbolik aus Wolfenstein für die Veröffentlichung in Deutschland entfernt, aber wir können uns vorstellen, dass das etwas einfacher ist als die Gewalt aus einem Spiel wie Dying Light zu entfernen, in dem du Zombies mit Macheten aufschlitzt.

Aber das Hauptproblem ist nicht, dass das Spiel in Deutschland verboten ist, sondern dass das Verbot den digitalen Verkauf von Dying Light auf der Switch in vielen anderen wichtigen Regionen betrifft, die das Spiel nicht verboten haben. Leider haben die deutschen Aufsichtsbehörden das letzte Wort.

Es scheint, dass Techland versucht, eine Art Workaround zu finden. Aber es ist unklar, ob das bedeutet, dass der Entwickler das Spiel für die Veröffentlichung in Europa, Neuseeland und Australien zensiert oder ob er sich mit der deutschen Aufsichtsbehörde darauf einigt, das Spiel in anderen Ländern in Europa (nicht in Deutschland) zu verkaufen, obwohl der Nintendo eShop in Deutschland registriert ist.

Das ist ein Problem, das Techland vor der Veröffentlichung von Dying Light 2 im Februar 2022 lösen muss. Schließlich soll die Fortsetzung auch für die Switch erscheinen und nach dem, was wir bisher gesehen haben, scheint sie noch gewalttätiger zu sein als ihr Vorgänger. Es ist so gut wie sicher, dass die deutschen Aufsichtsbehörden Dying Light 2 verbieten werden, also muss Techland eine Vereinbarung treffen, die beide Spiele abdeckt, ohne den digitalen Verkauf in wichtigen Regionen zu beeinträchtigen.

Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass keine Lösung gefunden werden kann und dass diejenigen, die Dying Light 2 in Australien, Europa und Neuseeland auf der Switch kaufen wollen, nur eine physische Ausgabe erwerben können.

TechRadar hat sowohl Techland als auch Nintendo kontaktiert und wird diesen Artikel aktualisieren, sobald wir mehr wissen.