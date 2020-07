Ubisoft China: Ankündigung noch heute - handelt es sich dabei um das neue Assassin's Creed?

Gerüchte, dass ein neues Assassin's Creed auf dem Weg ist, haben seit einiger Zeit die Gerüchteküche brodeln lassen, und die Nachricht, dass Ubisoft China im Laufe des heutigen Tages eine Ankündigung macht, hat das Feuer nur noch weiter angefacht.

Industrieanalyst Daniel Ahmad twitterte eine Nachricht, die er aus dem Studio via Weibo erhalten hatte, und sagte, dass eine Bekanntgabe am 29. April um 20 Uhr CST (13 Uhr BST/8 Uhr EDT/5 Uhr PDT) erfolgen werde.

Obwohl es merkwürdig ist, dass diese Ankündigung von Ubisoft China stammt, erklärte Ahmad, dass "es sich lohnt, auch außerhalb Chinas auf die sozialen Medien von Ubisoft zu achten", sowohl heute als auch morgen.

Ubisoft China is teasing an announcement for April 29, 8pm (China time). They set a notification on Weibo for it. pic.twitter.com/HQoKMyUJLWApril 29, 2020