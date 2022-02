Suicide Squad: Kill the Justice League Veröffentlichungstermin verschiebt sich auf nächstes Jahr

Suicide Squad: Kill the Justice League, das nächste Superhelden-Actionspiel von Batman Arkham-Entwickler Rocksteady, wurde auf 2023 verschoben.

Wie Bloomberg unter Berufung auf Personen, die mit der Entwicklung des Spiels vertraut sind, berichtet, hat der Verlag Warner Bros. das kommende Videospiel in aller Stille verschoben, das ursprünglich noch in diesem Jahr erscheinen sollte.

Suicide Squad, der erste Titel von Rocksteady seit dem Abschluss der gefeierten Batman Arkham-Reihe, wurde bereits 2020 angekündigt und ein Jahr später wurde das erste Gameplay-Material gezeigt.

Mit der Veröffentlichung des Spiels im nächsten Jahr wird Suicide Squad die letzte Veröffentlichung von Rocksteady seit sieben Jahren sein, nachdem Batman: Arkham VR 2016 für PC und PS4 erschien.

Das Spiel handelt von vier DC-Comics-Bösewichten - Harley Quinn, Deadshot, King Shark und Captain Boomerang -, die gegen gehirngewaschene Superhelden wie Superman und The Flash kämpfen müssen, um die Erde zu retten.

Das Open-World-Spiel kann im Einzelspielermodus oder im Koop-Modus mit vier Spielern gespielt werden, wobei jeder Spieler ein anderes Mitglied der Selbstmordtruppe steuert, seine Ausrüstung anpasst und seine einzigartigen Fähigkeiten koordiniert.

Das Spiel spielt im gleichen Universum wie die Batman Arkham-Spiele und spielt in Metropolis, einige Zeit nach den Eskapaden des Kreuzritters mit dem Umhang.

Analyse: Verzögerungen während der Pandemie werden wohl die Norm bleiben

Wie Bloomberg in seinem ursprünglichen Bericht sagte, haben Entwicklungsverzögerungen und Produktionsprobleme aufgrund der Pandemie wahrscheinlich dazu geführt, dass das Spiel um ein Jahr verschoben wurde.

Das passt in ein Muster, denn in den letzten 12 Monaten wurden mehrere Veröffentlichungen von Warner Bros. verschoben: Das Harry-Potter-Spiel Hogwarts Legacy wurde von 2021 auf später in diesem Jahr verschoben, Lego Star Wars: The Skywalker Saga wurde von der ersten Hälfte 2021 auf April 2022 verschoben und Gotham Knights wurde ebenfalls vom letzten Jahr auf die nächsten 11 Monaten verschoben.

Während die Pandemie für die Triple-A-Studios eine unmittelbare Störung darstellte, da sich die Studios auf Remote-Arbeit und geänderte Zeitpläne einstellen mussten, sind die Auswirkungen dieser Veränderungen noch immer in der gesamten Branche zu spüren. Spiele wurden aufgrund von Covid-19 bis ins Jahr 2020 verschoben, und die Studios leiden immer noch unter den Auswirkungen der Pandemie.

Solange die Produktion noch durch sporadische Infektionswellen behindert wird, ist mit weiteren Verzögerungen in der Branche zu rechnen. Im Moment ist es am besten, sich nicht zu sehr an vermeintliche Veröffentlichungstermine zu klammern.