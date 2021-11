Stranger Things 4 hat einen Trick mit seinem Veröffentlichungsfenster verpasst

Endlich hat Stranger Things 4 ein Startfenster für das nächste Jahr bekommen - aber hat Netflix bei der Veröffentlichung einen Trick verpasst?

Nach einer gefühlten Ewigkeit hat Netflix verraten, wann wir mit der Veröffentlichung von Stranger Things Staffel 4 rechnen können. Am Samstag, den 6. November – auch bekannt als Stranger Things Day – bestätigte der Streaming-Riese, wann die vierte Staffel der Serie erscheinen wird: im Sommer 2022.

Sieh dir den Teaser-Trailer an:

Wir müssen also noch mindestens sieben Monate warten, bis Stranger Things 4 auf unseren Fernsehbildschirmen landet. Unserer Meinung nach hat Netflix jedoch eine große Chance verpasst, die Serie früher zu zeigen.

Um zu erklären warum, müssen wir ein wenig zurückgehen. Am Stranger Things Day hat Netflix den vierten und letzten Teaser-Trailer für Stranger Things Staffel 4 veröffentlicht. Darin geht es um Eleven und die Familie Byers, die nach den Ereignissen in Staffel 3 nach Kalifornien umzieht.

Natürlich bedeutet der Umzug in einen anderen Teil der USA nicht, dass sie vor der Bedrohung durch den Gedankenschinder oder die Schattenwelt sicher sind. Aber das ist nicht der wichtigste Teil des Trailers: Der Teil, der uns interessiert, ist, wann Stranger Things 4 spielen wird.

Schau dir den vierten offiziellen Teaser unten an:

Alles was wir über Stranger Things Staffel 4 wissen

Neue Netflix-Filme 2021: Alle bestätigten Veröffentlichungstermine und Trailer

Netflix hat wohl ein Squid Game Videospiel in der Planung

Wie wir im Trailer sehen, spielt Stranger Things 4 um den Spring Break herum. Elfie erwähnt das in einem Brief an Mike, der zu Beginn von Staffel 4 noch in Hawkins lebt.

Und genau hier denken wir, dass Stranger Things Staffel 4 einen Trick verpasst hat. Wie der Name schon sagt, findet der Spring Break, ein US-amerikanischer Feiertag, im Frühjahr statt. Der Frühling findet zwischen März und Juni statt und der Spring Break fällt in der Regel in die Zeit um die Osterferien. Normalerweise findet er also irgendwann im März oder April statt.

Unserer Meinung nach sollte Stranger Things Staffel 4 im März oder April 2022 auf Netflix erscheinen. Warum? Weil der Streaming-Anbieter in der Vergangenheit neue Stranger Things-Staffeln immer um die Zeit des Jahres herum veröffentlicht hat, in der sie spielen.

Staffel 2, die am 27. Oktober 2017 startete, spielt zu Halloween 1984. Die dritte Staffel, die um den Unabhängigkeitstag 1985 herum spielt, erschien am 4. Juli 2019, dem Unabhängigkeitstag.

Der einzige Ausreißer ist die erste Staffel von Stranger Things. Sie wurde im Juli 2016 auf Netflix veröffentlicht, aber ihre Geschichte begann im November 1983. Damals wusste Netflix allerdings noch nicht, dass Stranger Things ein so großer Erfolg werden würde.

welcome to the world of stranger things.where r u going first??? #strangerthingsday pic.twitter.com/WMS0QxJAnjNovember 6, 2021 See more

Es gibt jedoch einige Gründe, mit denen Netflix seine Entscheidung, Stranger Things 4 im Sommer 2022 zu veröffentlichen, rechtfertigen kann.

Zum einen ist da der langwierige Postproduktionsprozess. Die Dreharbeiten zu Staffel 4 endeten zwar erst im September 2021, aber bis zur Veröffentlichung muss noch viel Arbeit geleistet werden. VFX müssen eingearbeitet werden, die Folgen müssen geschnitten werden, der Soundtrack muss hinzugefügt werden, es kann zu Nachdrehs kommen und vieles mehr.

Außerdem besteht die Möglichkeit, dass Stranger Things 4 gar nicht zum Spring Break spielt. Elfie erwähnt es im letzten Teaser nur gegenüber Mike, es ist also durchaus möglich, dass die Ereignisse in Staffel 4 vor dem Spring Break stattfinden. Aber selbst wenn das der Fall sein sollte, wäre es seltsam, Staffel 4 von Stranger Things im Sommer 2022 zu veröffentlichen, wenn sie im Frühjahr spielt.

Es ist also wahrscheinlicher, dass die Veröffentlichung von Stranger Things 4 im Sommer 2022 einfach davon abhängt, wie viel Zeit noch für die Nachbearbeitung benötigt wird. Es ist denkbar, dass Stranger Things 4 in einer Welt, in der es keine globale Pandemie gegeben hätte, im Frühjahr 2022 veröffentlicht worden wäre. Das hätte mit der Veröffentlichung von Staffel 2 und 3 um die Feiertage herum übereingestimmt und wäre ein passender Start für Stranger Things 4 gewesen.

Wir wissen, dass die Produktion von Stranger Things 4 durch die Pandemie erheblich verlangsamt wurde, daher die lange Wartezeit zwischen Staffel 3 und 4.

Trotzdem ist es schade, dass Stranger Things Staffel 4 nicht rechtzeitig zum Spring Break 2022 erscheinen wird. Es wäre schön gewesen, wenn Netflix weiterhin neue Stranger Things-Staffeln um die Feiertage herum veröffentlicht hätte, an denen sie spielen. Wenn das aber bedeutet, dass wir endlich den nächsten Teil der Serie bekommen, müssen wir uns mit dem Sommer 2022 zufriedengeben.

Wenn du mehr über Netflix wissen willst, schau dir die besten Netflix-TV-Serien an, die du jetzt sehen kannst. Oder sieh dir an, welche dieser erstklassigen Netflix-Filme du dir stattdessen ansehen solltest.