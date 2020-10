Spotify übernimmt eins der besten Features von Apple Music für vergessliche Hörer

Spotify hat ein neues Feature eingeführt, das es Musikliebhabern erlaubt, Songs anhand ihrer Texte zu finden.

In den iOS- und Android-Apps kann man jetzt Fragmente der Lyrics in die Suchleiste eingeben und Spotify schlägt Songs vor, die passen könnten. Lieder, die mit Lyrics übereinstimmen, werden mit dem Hinweis „Mit Songtext“ aufgeführt.

My team just shipped something on iOS and Android - now you can find songs by lyrics 😉 on Spotify Give it a try 😊 pic.twitter.com/bOs4Ob9O84October 5, 2020