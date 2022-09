Sorry, Skyrim-Liebhaber: Das RPG ist jetzt "offiziell alt"

Das beliebte Rollenspiel Skyrim kann nun offiziell als alt bezeichnet werden, denn es erscheint auf dem beliebtesten Marktplatz für klassische PC-Spiele.

GOG (oder Good Old Games) kündigte an, dass Skyrim zur Feier des 14-jährigen Bestehens der Plattform erscheinen wird. Die ursprüngliche Version von Skyrim und die aktualisierte Anniversary Edition, die immer noch zu den besten Rollenspielen gehört, können wieder gekauft werden - beide mit kräftigen Rabatten.

"Nach vielen Jahren und vielen Anfragen unserer NutzerInnen ist Skyrim, der fünfte Teil der The Elder Scrolls-Reihe, ab sofort auf GOG erhältlich", erwähnt die Plattform in einer Pressemitteilung.

"Älter" Scrolls

(Image credit: Bethesda Softworks)

Wie bei Spielen, die auf GOG verkauft werden, ist auch die Version von Skyrim DRM-frei. Du kannst das Spiel auf so vielen Systemen installieren, wie du willst, hst keinen Online-Zwang, und du musst nicht einmal in dein GOG-Konto eingeloggt sein, um es zu starten. Du musst dich auch nicht in den Creation Club des Spiels einloggen - eine Add-on-Plattform, über die du von Bethesda erstellte Mods kaufen kannst.

Aufgrund der großen Beliebtheit von Skyrim bei Moddern wird die GOG-Version des Rollenspiels "von Haus aus mit den meisten Modifikationen" auf Nexus Mods kompatibel sein und den Skyrim Script Extender unterstützen - ein beliebtes Tool, das von vielen Mods für das Spiel verwendet wird. GOG sagt, dass es außerdem "etwas Besonderes vorbereitet, um ein noch reibungsloseres Modding-Erlebnis zu bieten", zu dem wir "bald mehr Details erwarten können".

Viele moderne Triple-A- und Indie-Veröffentlichungen sind bei GOG gelistet, aber der Store hat sich auf ältere Titel spezialisiert. Anfang des Jahres erklärte GOG in einem Blogbeitrag (Öffnet sich in einem neuen Tab), dass es sich auf Retro-Spiele konzentrieren will, die einen besonderen Platz in den Herzen viele SpielerInnen einnehmen. Die Aufnahme von Skyrim in die Plattform zeigt, wie alt es ist, denn es reiht sich in die The Elder Scrolls-Reihe mit seinen Vorgängern ein.

Du kannst The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition und The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition jetzt auf GOG finden. Wenn du unbedingt wieder in die Welt von Tamriel eintauchen willst, solltest du Skyrim am besten noch einmal spielen, denn bis The Elder Scrolls 6 auf den Markt kommt, wird es noch Jahre dauern.