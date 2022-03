Sony verspricht, dass Singleplayer-Games trotz seines Vorstoßes in Live-Dienste nicht tot sind

Trotz des jüngsten Vorstoßes in den Bereich der Live-Dienste und Multiplayer-Spiele will Sony auch weiterhin Singleplayer-Spiele entwickeln, für die das Unternehmen am besten bekannt ist.

In einem Interview mit GamesIndustry.biz, in dem es um die Übernahme der Haven Studios durch Sony ging, bekräftigte Hermen Hulst, Leiter der PlayStation Studios, das Engagement von Sony für Singleplayer-Spiele.

"Natürlich werden wir auch weiterhin erzählerische Einzelspieler-Spiele wie Ghost of Tsushima, The Last of Us und Horizon Forbidden West entwickeln", sagte Hulst der Publikation. "Aber du hast richtig bemerkt, dass wir in Live-Service-Spiele investiert haben, denn das ist unglaublich spannend für uns. Es erlaubt uns, größere Welten zu bauen und wirklich sinnvolle soziale Verbindungen zwischen den Spielern zu schaffen."

Analyse: Ein großer Live-Service-Push

Haven Studios ist der jüngste Entwickler, der von Sony im Rahmen des Vorstoßes des Unternehmens in den Live-Service- und Multiplayer-Bereich übernommen wurde. Die bekannteste Übernahme war die des Destiny-Entwicklers Bungie, der an einem brandneuen Multiplayer-Actionspiel arbeitet.

Dieses neue Spiel von Bungie ist eines von 10 PlayStation Live-Service-Spielen, die Sony bis 2026 veröffentlichen will. Auch wenn diese Menge an neuen Spielen noch nicht bestätigt wurde, sagte Hulst gegenüber GamesIndustry.biz, dass das Unternehmen "eine ganze Reihe von Spielen in der Entwicklung oder Konzeption" hat.

Wir wissen von einer ganzen Reihe von Multiplayer-Spielen, an denen Sony derzeit arbeitet. Wie bereits erwähnt, wissen wir, dass Bungie an einem neuen Spiel arbeitet, das Gerüchten zufolge "Matter" heißen soll. Wir wissen auch, dass der Marvel's Spider-Man-Entwickler Insomniac Games bereits 2021 für ein Multiplayer-Projekt angeheuert hat, ebenso wie der Ghost of Tsushima-Entwickler Sucker Punch, während Naughty Dog an seinem "ersten eigenständigen Multiplayer" arbeitet, der ein Ableger von The Last of Us 2 ist.

Außerdem hat sich Sony mit Deviation Games zusammengetan, einem Team aus ehemaligen Entwicklern von Treyarch, um an einer neuen IP zu arbeiten (bei der es sich vermutlich um einen Multiplayer-Shooter handeln wird), und PlayStation und Firewalk Studios haben eine Publishing-Partnerschaft geschlossen, um eine neue Multiplayer-IP zu entwickeln.

Außerdem wissen wir jetzt, dass die kürzlich übernommenen Haven Studios an einem AAA-Multiplayer-Spiel arbeiten, das "eine systemische und sich entwickelnde Welt mit Fokus auf Freiheit, Nervenkitzel und Verspieltheit" schaffen soll.

Bei all dem Fokus auf den Mehrspielermodus ist es erfreulich zu hören, dass Sony seine Einzelspieler-Erfahrungen nicht vergessen hat. Allerdings ist es unwahrscheinlich, dass das Unternehmen sein tägliches Brot wegwirft, um neue Erfahrungen zu machen, zumal PlayStation-Exklusivtitel wie God of War: Ragnarok, Marvel's Spider-Man 2 und Wolverine in der Pipeline sind.