Sonic Superstars wurde während des Summer Game Fest 2023 angekündigt

Das brandneue Sonic the Hedgehog-Spiel Sonic Superstars wurde während des Summer Game Fest, das Teil der Ankündigungssaison der E3 2023 ist, vorgestellt. Mit dem neuen Ableger kehrt Sonic zu seinen 2D-Wurzeln zurück und wird von Sonic Team entwickelt, welches zuletzt im Jahre 2017 an Sonic Mania arbeitete. Das Spiel soll im Herbst 2023 für PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC erscheinen, also irgendwann zwischen September und Dezember.

Das sind tolle Neuigkeiten für Fans, die nach Sonic Frontiers unbedingt mehr von dem blauen Igel sehen wollen. Mehrere spielbare Charaktere sind ebenfalls bestätigt, darunter Tails, Knuckles und Amy. Der 2,5D-Grafikstil wird sicher für Unstimmigkeiten sorgen, aber viele Fans werden die Rückkehr zum zweidimensionalen Side-Scrolling-Format sicher begrüßen.

Die letzten Jahre waren für Sonic sehr erfolgreich, denn die Serie scheint endlich wieder Fuß gefasst zu haben. Sonic Frontiers beeindruckte mit seiner mutigen neuen Richtung. Sonic Origins war zwar eine unvollkommene Sammlung, brachte aber neue Fans zu den Originalspielen des SEGA-Maskottchens. In der Zwischenzeit hat Sonic die Leinwand mit zwei erfolgreichen Filmen, der gut angenommenen Sonic Prime Serie auf Netflix und der kommenden Knuckles Spin-Off TV-Serie zum Leuchten gebracht.

Ob Sonic Superstars mit der hohen Qualität von Sonic Mania mithalten kann, wird sich zeigen. Aber es sieht auf jeden Fall besser aus als das unglückliche Sonic the Hedgehog 4. Sonic Superstars ist nicht das einzige Projekt von Sonic Team in diesem Jahr. Sonic Origins Plus, die aktualisierte Version der letztjährigen Compilation, erscheint am 23. Juni, dem offiziellen Geburtstag von Sonic. Auch das zweite große Update für Sonic Frontiers wird vermutlich am selben Tag erscheinen.

Für Sonic Frontiers gibt es außerdem im Laufe des Jahres einen kostenlosen Story-DLC, so dass sich Sonic-Fans in diesem und im nächsten Jahr auf eine Menge freuen können. Sofern du dem blauen Igel aufgrund seiner letzten sehr enttäuschenden Spiele den Rücken gekehrt hast und die Wartezeit auf Sonic Superstars etwas verkürzen willst, solltest du ihm mit Sonic Frontiers eine neue Chance geben. Denn dieses Spiel hat sein Franchise gerettet.