Samsung Galaxy S20: Wird es den größten Smartphone-Kamera-Fehler beheben?

Jetzt, wo Smartphones bis zu fünf Kameras mit unterschiedlichen Objektiven haben, kann es für dich zur Qual der Wahl werden: Für welches der Objektive solltest du dich entscheiden, um das beste Ergebnis deines Motivs zu erhalten? Solltest du dich lieber für eine Ultraweitwinkel- oder doch lieber für eine Zoom-Aufnahme entscheiden? Oder liefert dir gar eine Aufnahme im Standardmodus das perfekte Ergebnis in genau diesem Moment? So viele Möglichkeiten! Und was ist, wenn du letztendlich einen Modus nimmst, ein anderer jedoch noch besser gewesen wäre? Es scheint so, als hätten die Samsung Galaxy S20-Handys die perfekte Lösung für dieses Problem - damit dich keine Zweifel plagen und du das Fotografieren genießen kannst.

Laut Max Weinbach, dem erfolgreichsten Leaker der Branche, werden die Samsung Galaxy S20-Handys über eine Funktion namens "Quick Take" verfügen, mit der man auf einen Knopf drücken und dasselbe Bild mit mehreren Objektiven aufnehmen kann. Damit könnte man sowohl ein gezoomtes Bild als auch ein Standardbild oder ein Ultraweitwinkelfoto gleichzeitig mit dem Basisbild aufnehmen.

Weinbach gibt an, dass das Telefon Bilder von zwei oder drei Objektiven aufnehmen wird, so dass es im Gegensatz zum leistungsstarken Samsung Galaxy S20 Ultra (das voraussichtlich vier Kameras hat) nicht jeden Schnappschuss verwenden wird.

Es ist erwähnenswert, dass dieses Feature nicht völlig neu ist, da eine ähnliche Funktion bereits bei einigen LG-Handys aufgetaucht ist. Auch einige Anwendungen von Drittanbietern enthalten diese Möglichkeit, aber da das Samsung Galaxy S20 voraussichtlich ein leistungsstarkes Fotohandy sein wird, könnte es das Handy sein, das diese Funktion am besten umsetzt.

"Quick Take" würde dir Zeit ersparen - denn du musst nicht mehr erst zwischen den verschiedenen Objektiven hin- und herswitchen, um ein perfektes Foto aufzunehmen. (Wenn die Funktion richtig funktioniert, denn wir haben doch einige Vorbehalte.)

also because you guys totally missed it in the S20 one, the S20 will take pics out of 2 or 3 of the lenses and will let you choose pictures after the fact. It's called Quick TakeFebruary 2, 2020